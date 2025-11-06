Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 6.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. november 6.

Névnap

Lénárd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 386.75 Ft

CHF: 415.2 Ft

GBP: 438.89 Ft

USD: 335.99 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 5.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:

11, 12, 14, 15, 19, 21, 28



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 48 db

5-ös találat: 2343 db

4-es találat: 34232 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 32480 Ft

MOL: 2890 Ft

RICHTER: 10270 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.07: Éjszaka párásság, köd, elsősorban a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon rétegfelhőzet is képződik, amely ott akár egész nap makacsul tarthatja magát. Másutt a ködfoltok feloszlását követően derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Legfeljebb a borult, ködös részeken fordulhat elő szitálás. A déli szél az ország legnagyobb részén gyenge vagy mérsékelt marad, de a Rábától nyugatra megélénkülhet. Hajnalban -3, +5 fokra számíthatunk. Kora délután általában 12, 18 fok valószínű, de az egész nap borult, ködös vidékeken több fokkal hidegebb lesz.

2025.11.08: Éjszaka a köd, valamint a rétegfelhőzet újraképződik, terjeszkedik, de a magasabb szinteken is egyre több felhő érkezhet fölénk. Napközben naposabb tájak inkább az ország északi felén lehetnek még. Növekszik a csapadékhajlam: napközben helyenként, a nap második felében egyre többfelé lehet eső, zápor. Az északkeleti, keleti szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban általában 0, +7, kora délután 12, 17 fok várható, de az egész nap borult, ködös területeken 8, 11 fok között valószínű a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A látási viszonyok javulását napos idő követi, amely jó hatással van a kedélyállapotunkra. Aki teheti, érdemes kihasználnia szabadtéri időtöltéshez. (2025.11.06)

Akciók

