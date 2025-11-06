Csütörtök reggel mérsékelt mozgást mutatott a forint a főbb devizákkal szemben.
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 6.)
Névnap
Lénárd
Friss hírek
Deviza árfolyam
EUR: 386.75 Ft
CHF: 415.2 Ft
GBP: 438.89 Ft
USD: 335.99 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. november 5.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:
11, 12, 14, 15, 19, 21, 28
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 48 db
5-ös találat: 2343 db
4-es találat: 34232 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 32480 Ft
MOL: 2890 Ft
RICHTER: 10270 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.07: Éjszaka párásság, köd, elsősorban a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon rétegfelhőzet is képződik, amely ott akár egész nap makacsul tarthatja magát. Másutt a ködfoltok feloszlását követően derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Legfeljebb a borult, ködös részeken fordulhat elő szitálás. A déli szél az ország legnagyobb részén gyenge vagy mérsékelt marad, de a Rábától nyugatra megélénkülhet. Hajnalban -3, +5 fokra számíthatunk. Kora délután általában 12, 18 fok valószínű, de az egész nap borult, ködös vidékeken több fokkal hidegebb lesz.
2025.11.08: Éjszaka a köd, valamint a rétegfelhőzet újraképződik, terjeszkedik, de a magasabb szinteken is egyre több felhő érkezhet fölénk. Napközben naposabb tájak inkább az ország északi felén lehetnek még. Növekszik a csapadékhajlam: napközben helyenként, a nap második felében egyre többfelé lehet eső, zápor. Az északkeleti, keleti szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban általában 0, +7, kora délután 12, 17 fok várható, de az egész nap borult, ködös területeken 8, 11 fok között valószínű a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. A látási viszonyok javulását napos idő követi, amely jó hatással van a kedélyállapotunkra. Aki teheti, érdemes kihasználnia szabadtéri időtöltéshez. (2025.11.06)
Akciók
