2025. november 6. csütörtök Lénárd
8 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 6.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 6.)

Pénzcentrum
2025. november 6. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. november 6.

Névnap

Lénárd

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 386.75 Ft
CHF: 415.2 Ft
GBP: 438.89 Ft
USD: 335.99 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. november 5.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 45. héten emelkedő számsorrendben a következők:
11, 12, 14, 15, 19, 21, 28

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 48 db
5-ös találat: 2343 db
4-es találat: 34232 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 32480 Ft
MOL: 2890 Ft
RICHTER: 10270 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.11.07: Éjszaka párásság, köd, elsősorban a Nyugat-, Délnyugat-Dunántúlon rétegfelhőzet is képződik, amely ott akár egész nap makacsul tarthatja magát. Másutt a ködfoltok feloszlását követően derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Legfeljebb a borult, ködös részeken fordulhat elő szitálás. A déli szél az ország legnagyobb részén gyenge vagy mérsékelt marad, de a Rábától nyugatra megélénkülhet. Hajnalban -3, +5 fokra számíthatunk. Kora délután általában 12, 18 fok valószínű, de az egész nap borult, ködös vidékeken több fokkal hidegebb lesz.

2025.11.08: Éjszaka a köd, valamint a rétegfelhőzet újraképződik, terjeszkedik, de a magasabb szinteken is egyre több felhő érkezhet fölénk. Napközben naposabb tájak inkább az ország északi felén lehetnek még. Növekszik a csapadékhajlam: napközben helyenként, a nap második felében egyre többfelé lehet eső, zápor. Az északkeleti, keleti szél döntően gyenge vagy mérsékelt marad. Hajnalban általában 0, +7, kora délután 12, 17 fok várható, de az egész nap borult, ködös területeken 8, 11 fok között valószínű a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. A látási viszonyok javulását napos idő követi, amely jó hatással van a kedélyállapotunkra. Aki teheti, érdemes kihasználnia szabadtéri időtöltéshez. (2025.11.06)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

2025. november 6.
Az angol már a múlté: kiderítettük, ez a nyelv most aranyat ér a munkaerőpiacon
2025. november 5.
Így lett Lengyelországból gazdasági mintaállam 2025-re: Magyarország előtt is adott volna a lehetőség?
2025. november 5.
Döbbenetes, milyen sok magyar fiatal lesz öngyilkos: mi van a háttérben?
2025. november 5.
Ilyet még nem láttunk: öt év alatt 89%-kal drágult a sör – kiderült, hol fáj a legjobban egy korsó
2025. november 5.
Hiába a luxusfizetés és az irigylésre méltó „gyes”, nekik nem jött be Norvégia: ezért költözött haza Nóra és Máté
