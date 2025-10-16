Strasbourg karácsonyi vásár 2025: hamarosan nyit a strasbourgi adventi vásár a karácsony fővárosában

A német-francia határmenti Strasbourgot gyakran nevezik a „karácsony fővárosának”, ugyanis kevés ennél szebb és nagyobb történelmi adventi vásárhelyszínt találunk Európában. A strasbourgi karácsonyi vásár 2025. november 26-tól december 24-ig kerül megrendezésre a város szívében: mutatjuk, hogyan juthatunk el ide és mi mindent tudhatunk elöljáróban a strasbourgi adventi vásár programjairól, nyitvatartásáról.

Cikkünkben annak jártunk utána, mikor lesz a strasbourgi karácsonyi vásár 2025 évében és hol találjuk a vásár helyszínét a történelmi francia városban. Amellett, hogy megtudhatod, miért ilyen híres a karácsonyi vásár Strasbourgban, azt is eláruljuk, melyek azok a felejthetetlen látnivalók, amelyeket semmi esetre sem szabad kihagyni, ha itt járunk. Hogyan juthatunk el Strasbourgba autóval vagy repülővel, mire figyeljünk az utazás kapcsán?

Strasbourg karácsonyi vásár 2025

Strasbourgban, a „karácsony fővárosában” találjuk Európa egyik legrégebbi, egyben leghíresebb adventi vásárját. A csillogó fényekkel feldíszített történelmi belvárosban idén közel 300 faház várja a látogatókat autentikus karácsonyi ételekkel, forralt borral és kézműves ajándékokkal. Az autentikus élményhez különféle zenés programok és varázslatos fényfestés járul hozzá.

Bár a város neve első hallásra megtévesztő, Strasbourg nem Németországban, hanem -igaz, épphogy csak a határ túloldalán, de – Franciaországban található. A város híres az UNESCO Világörökség listájára is felkerült történelmi belvárosáról, amely az Ill-szigeten fekszik (itt torkollik az Ill a Rajnába). Strasbourg az egész Európai Unió életében fontos szerepet játszik: itt található többek között az Európai Parlament, Az Európa Tanács és az Emberi Jogok Európai Bírósága is.

Mikor lesz a strasbourgi karácsonyi vásár 2025-ben?

A strasbourgi adventi vásár 2025-ben november 26-án (szerdán) kezdődik és egészen december 24-e szentestéig (szerdáig) tart. A vásár nyitvatartásáról érdemes tudnunk, hogy az első napon, november 26-án 14:00-tól 21:00-ig, november 27-től december 23-ig délelőtt 10:30-tól este 21:00-ig, december 24-én pedig 11:30-tól 18:00-ig lesz nyitva.

Hol lesz a karácsonyi vásár Strasbourgban?

A strasbourgi adventi vásár helyszíne a Vár tér (Place du Château) a város történelmi belvárosában, közvetlenül a Strasbourgi székesegyháznál. A több száz éves épületek és a macskaköves utcák az Ill-szigeten találhatók, ahol a szűk utcákban leginkább gyalog tudunk közlekedni. Amennyiben autóval érkezünk a városba, mindenképpen célszerű a szigettől gyalogtávban leparkolnunk azt a strasbourgi parkolóházak egyikében.

Strasbourg látnivalók: ne maradj le róla, ha a strasbourgi adventi vásárban jársz!

Bár a karácsonyi vásár Strasbourgban igazán lenyűgöző látványt nyújt, ha már ilyen messzire elutaztunk, nem érdemes lemaradnunk a város más látnivalóiról sem. Az Ill-szigeten, a Petite France nevű városrészben található a történelmi épületek többsége és a Strasbourgi székesegyház is. Mindenképp ajánlott megnézni a katedrálishoz közeli Rohan Palotát, a Gutenberg Palotát, a Place des Tripiers-t és a Szent Tamás templomot. Ha az időjárás megengedi, érdemes befizetnünk egy hajókirándulásra is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Strasbourg karácsonyi vásárja és belvárosa mellett érdemes ellátogatnunk a közeli Haut-Koenigsbourg kastélyhoz, illetve Riquewihr és Kayserberg középkori falvaiba is, ahol rengeteg középkori faszerkezetes épületet láthatunk. Ne feledkezzünk meg mindemellett a helyi borokról és az autentikus francia ételekről se, ugyanis rengeteg francia pékséget, éttermet, kávézót és bárt találunk a városban és környékén.

EZ IS ÉRDEKELHET Bécs karácsonyi vásár 2025: itt a bécsi adventi vásár helyszíne, nyitvatartása Fedezd fel a Bécs karácsonyi vásár 2025 hangulatát! A bécsi adventi vásár több helyszínen, novembertől januárig vár forralt borral, fényekkel és kézműves csodákkal.

Hogyan juthatunk el Strasbourgba?

Strasbourgba Magyarországról a legegyszerűbben autóval vagy repülővel juthatunk el (vonattal több átszállással lehetséges ide utazni, helyette érdemes inkább egy szervezett buszos utazást választani). Amennyiben autóval utaznánk a strasbourgi karácsonyi vásárba – az adott forgalmi viszonyoktól függően -, az út Budapestről nagyjából 10-12 órát vesz igénybe. A valamivel több, mint 1 000 km hosszú út Ausztrián és Németországon keresztül vezet: ne felejtsük el megvásárolni a magyar mellett a német és az osztrák autópálya matricát.

A leggyorsabban repülővel tudunk Strasbourgba eljutni: az adventi időszakban Budapestről Strasbourgba közvetlen fapados járattal is el tudunk utazni – az utazási idő körülbelül 1 óra 40-50 perc. A Budapest-Strasbourg repülőjegy árak 2025-ben egy személy oda-vissza útjára kb. 60 000-70 000 Ft-tól indulnak (az árakat minden esetben befolyásolja a választott időpont és a repülőjegyhez kért extra szolgáltatások).