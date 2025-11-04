Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedd reggel az előző esti jegyzéséhez képest
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 4.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. november 4.
Névnap
Károly
Friss hírek
- Sokkoló kijelentést tett a magyar jövőkutató: a ChatGPT-5 értő kezekben erősebb fegyver, mint egy rakéta
- Érik a balhé a magyar munkahelyeken: lehull a lepel mindenki fizetéséről, sok dolgozó akad majd ki
- Ezekkel a szakmákkal és diplomákkal kereshetsz jól 2025-ben Magyarországon: nem álom az egymilliós nettó
- A diploma már a múlté? Kiderült, ez az, ami most aranyat ér a munkaerőpiacon
- Németországi munka nyelvtudás nélkül: ezekkel a melókkal egy hónap alatt 1 milliót simán megkeresel
- Irdatlan lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ez milliókat érint, visszafordíthatatlannak tűnik a folyamat
Deviza árfolyam
EUR: 387.39 Ft
CHF: 416.21 Ft
GBP: 441.99 Ft
USD: 336.29 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 32490 Ft
MOL: 2914 Ft
RICHTER: 10350 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.11.05: A hajnalra képződött köd feloszlását követően napos idő várható, azonban a Dunántúl nyugati, északnyugati részei fölé kevés fátyolfelhő érkezhet. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de az északnyugati határ közelében megélénkül. A csúcsérték 12, 17 fok között várható.
2025.11.06: Éjszaka párásság, köd, néhol esetleg rétegfelhőzet képződik, amely napközben egyes körzetekben csak lassan zsugorodik - másutt feloszlását követően derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csupán a Fertő környékén élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél.de a Rábától nyugatra élénk lesz a szél. A minimum -2, +5, a csúcsérték általában 11, 18 fok között várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.11.04)
Utolsó üteméhez érkezik az M3 bevezető karbantartása, november 4-én és 5-én forgalomkorlátozásra kell készülni.
2026-ban nemcsak az akciók vagy a fapados járatok határozzák meg, hová utazunk – hanem a valuták mozgása is.
A Boeing-szállítmányok felgyorsulása és az erős kereslet miatt a Ryanair már 215 millió utassal számol jövőre.
