Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. november 4.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. november 4.

Névnap

Károly

Deviza árfolyam

EUR: 387.39 Ft

CHF: 416.21 Ft

GBP: 441.99 Ft

USD: 336.29 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 32490 Ft

MOL: 2914 Ft

RICHTER: 10350 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.11.05: A hajnalra képződött köd feloszlását követően napos idő várható, azonban a Dunántúl nyugati, északnyugati részei fölé kevés fátyolfelhő érkezhet. Csapadék nem lesz. A déli, délkeleti szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, de az északnyugati határ közelében megélénkül. A csúcsérték 12, 17 fok között várható.

2025.11.06: Éjszaka párásság, köd, néhol esetleg rétegfelhőzet képződik, amely napközben egyes körzetekben csak lassan zsugorodik - másutt feloszlását követően derült vagy gyengén felhős, napos, csapadékmentes idő várható. A légmozgás nagyrészt gyenge vagy mérsékelt marad, csupán a Fertő környékén élénkülhet meg időnként a déli, délkeleti szél.de a Rábától nyugatra élénk lesz a szél. A minimum -2, +5, a csúcsérték általában 11, 18 fok között várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.11.04)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!