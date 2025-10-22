Szolnokon egy busz a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott, öt súlyos sérült van, húszan könnyebben sérültek.
Sokkoló részletek a szolnoki buszbalesetről: megszólalt a polgármester, ez okozhatta a tragédiát
Szerda reggel Szolnokon egy helyi járatú busz csapódott a Varga Katalin Gimnázium falának. A balesetben 23 ember sérült, a gyerekek sértetlenek maradtak. A polgármester szerint valószínűleg a buszsofőr rosszulléte okozta a balesetet, írja a 24.hu.
Mint arról beszámoltunk, szerda reggel nyolc óra körül egy helyi járatú busz Szandaszőlős irányából a belváros felé haladva letért az útról és a Varga Katalin Gimnázium falának csapódott Szolnokon. A baleset következtében egy gyalogos és a buszon utazók közül többen megsérültek. A helyszínre mentőhelipokterek is érkeztek.
Györfi Mihály polgármester elmondta, hogy összesen egy súlyos és 22 könnyű sérült van, köztük egy idős hölgy. „Az volt a legnagyobb szerencse, hogy egy nagy fa felfogta az ütközést a becsapódás előtt, és egyetlen gyerek sem sérült meg az iskolában tartózkodó diákok közül” – hangsúlyozta a polgármester. Hozzátette, végül egyik mentőhelikopter bevetésére sem volt szükség.
A rendőrség vizsgálja, hogy a balesetet rosszullét vagy műszaki hiba okozta. A polgármester szerint a legnagyobb valószínűséggel a buszsofőr rosszulléte állhat a háttérben, de a vizsgálat még tart. Györfi Mihály kiemelte, hogy példátlan összefogás volt a mentősök, katasztrófavédők, rendőrök és az önkormányzat között: a sérülteket akár rendőrségi kocsikkal is szállították kórházba.
Az iskolát a baleset nem károsította jelentősen, de a biztonság érdekében statikus vizsgálja az épületet. Kedves Mónika, a gimnázium igazgatója közleményében hangsúlyozta, hogy az iskola épületében senki sem sérült meg, és a mai napon eltekintenek a tanórai késések regisztrálásától.
A mentősöktől további információkat várnak a sérültek pontos számáról és állapotáról.
