2025. október 20. hétfő Vendel
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Vonat a vasúti síneken, Sa Pobla, Mallorca, Baleár-szigetek, Spanyolország
Utazás

Lakossági nyomás: petícióval kényszerítenék döntésre a MÁV-ot

Pénzcentrum
2025. október 20. 10:38

Egyre több hegyeshalmi lakos elégedetlen, amiért több nemzetközi vonat már nem áll meg a településen. Petíció indult, hogy a MÁV változtasson a döntésen, írja a kisalföld.hu.

Több hegyeshalmi lakos és az önkormányzat is összefogott annak érdekében, hogy a Railjet vonatok ismét megálljanak a település vasútállomásán. Az utóbbi időben ugyanis több nemzetközi járat Hegyeshalmot kihagyva közlekedik, ami komoly nehézséget okoz az utasoknak.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A közösségi médiában több csoportban is felmerült a probléma, sokan pedig petíciót indítottak, hogy elérjék a megállók visszaállítását. Az aláírásokat október 13. és 26. között gyűjtik a polgármesteri hivatalban, a Mézes Zserbó cukrászdában és a Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtárban.

A kezdeményezők szerint a döntés hátrányosan érinti mindazokat, akik Bécs, Pozsony, Győr vagy Budapest között utaznak, valamint azokat is, akik a határ mentén ingáznak. Mint hangsúlyozzák, Hegyeshalom Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja, így a megállás megszüntetése aránytalanul nehezíti a mindennapi közlekedést.

A MÁV közlése szerint a változtatások menetrendi okokra vezethetők vissza, de a lakossági tiltakozás hatására a vasúttársaság vizsgálja a helyzetet.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #közlekedés #MÁV #önkormányzat #menetrend #vonat #vasút #petíció #nemzetközi #hegyeshalom #vonatközlekedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:49
10:42
10:38
10:32
10:22
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 20.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: nem feltétlenül a kitűnő tanulók lesznek a legsikeresebbek
2025. október 19.
Egyre több magyar nő utazik így: ők nem kérnek a szokásos all inclusive tengerparti henyélésből
2025. október 20.
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
2025. október 19.
Nálad is párásodik az ablak a fűtési szezonban? Ne vedd félvállról, komoly bajt jelezhet: költséges lehet a javítás
2025. október 19.
Ennyit keres egy mezei ingatlanos Magyarországon: elég egy tanfolyam, milliós jutalékok is leeshetnek
NAPTÁR
Tovább
2025. október 20. hétfő
Vendel
43. hét
Október 20.
A csontritkulás nemzetközi napja
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
2
3 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
2 napja
Ezeket az utcákat, tereket érintik a jövő heti lezárások Budapesten: itt a részletes lista
4
1 hete
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
5
2 hete
Riadót fújt az osztrák légierő: elképesztő, ami történt, magyar gépek is érintettek
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 10:42
Kiderült az utolsó lomtalanítási dátum Budapesten: ezek a kerületek kerülnek még sorra 2025-ben
Pénzcentrum  |  2025. október 20. 10:03
Zöld az út az újabb Otthon Start módosításnak? Ezeket a lakásokat vastagon érinti: sokan járhatnak jól
Agrárszektor  |  2025. október 20. 10:31
Kifakadtak a lengyel termelők: nem kérnek az ukrán dömpingből