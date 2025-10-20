Lakossági nyomás: petícióval kényszerítenék döntésre a MÁV-ot

Egyre több hegyeshalmi lakos elégedetlen, amiért több nemzetközi vonat már nem áll meg a településen. Petíció indult, hogy a MÁV változtasson a döntésen, írja a kisalföld.hu.

Több hegyeshalmi lakos és az önkormányzat is összefogott annak érdekében, hogy a Railjet vonatok ismét megálljanak a település vasútállomásán. Az utóbbi időben ugyanis több nemzetközi járat Hegyeshalmot kihagyva közlekedik, ami komoly nehézséget okoz az utasoknak.

A közösségi médiában több csoportban is felmerült a probléma, sokan pedig petíciót indítottak, hogy elérjék a megállók visszaállítását. Az aláírásokat október 13. és 26. között gyűjtik a polgármesteri hivatalban, a Mézes Zserbó cukrászdában és a Hegyeshalom Nagyközségi Könyvtárban.

A kezdeményezők szerint a döntés hátrányosan érinti mindazokat, akik Bécs, Pozsony, Győr vagy Budapest között utaznak, valamint azokat is, akik a határ mentén ingáznak. Mint hangsúlyozzák, Hegyeshalom Magyarország egyik legfontosabb vasúti csomópontja, így a megállás megszüntetése aránytalanul nehezíti a mindennapi közlekedést.

A MÁV közlése szerint a változtatások menetrendi okokra vezethetők vissza, de a lakossági tiltakozás hatására a vasúttársaság vizsgálja a helyzetet.