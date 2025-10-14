Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 14.)

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. október 14.

Névnap

Helén

Deviza árfolyam

EUR: 392.03 Ft

CHF: 421.53 Ft

GBP: 451.62 Ft

USD: 338.42 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 30100 Ft

MOL: 2794 Ft

RICHTER: 10430 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.10.15: Egyre nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, az ország nagyobb részén több-kevesebb napsütés valószínű. Néhol futó zápor előfordulhat. Az északi szél döntően mérsékelt marad. Kora reggel általában 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Délután 12, 17 fok valószínű.

2025.10.16: A hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Elvétve futó zápor előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel többnyire -1, +6 fok várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél kissé hidegebb lehet. Délutánra 12 és 17 fok közé melegszik a levegő.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hétfőn az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál. (2025.10.13)

