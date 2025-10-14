Kedden délelőtt még sok helyen úgy tűnhet, hogy kitart az októberi napsütés, aztán erős fordulhat jöhet.
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. október 14.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, az aktuális akciókról, árfolyamokról? Nem tudod, hogy ma a napszemüveged vagy a kesztyűd dobd be a táskádba? Mutatjuk, mire érdemes számítani a mai napon, 2025. október 14.
Névnap
Helén
Friss hírek
- Sokkoló, ami történik: olyan évek jönnek, amikor nem lehetünk biztosak abban sem, amit látunk
- Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
- Egyre több magyarnak kell számolgatni hó végén: te hogy érzed, kijössz a pénzedből?
- Küszöbön a csirkemell-árrobbanás: jöhet a 10 ezer forintos kilóár a henteseknél, mint Svájcban?
- Kevés magyar autós tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: rengeteg pénzt lehet bukni
- Ez döntheti romba az ismert világot pár éven belül: a magyarok bankszámlái is veszélyben
Deviza árfolyam
EUR: 392.03 Ft
CHF: 421.53 Ft
GBP: 451.62 Ft
USD: 338.42 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 30100 Ft
MOL: 2794 Ft
RICHTER: 10430 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.10.15: Egyre nagyobb területen vékonyodik, szakadozik a felhőzet, az ország nagyobb részén több-kevesebb napsütés valószínű. Néhol futó zápor előfordulhat. Az északi szél döntően mérsékelt marad. Kora reggel általában 3 és 8 fok között alakul a hőmérséklet, a hidegre hajlamos helyeken gyenge fagy is lehet. Délután 12, 17 fok valószínű.
2025.10.16: A hajnalra képződő köd, valamint rétegfelhőzet feloszlása után többnyire gomolyfelhős, napos időre van kilátás. Elvétve futó zápor előfordulhat. Gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. Kora reggel többnyire -1, +6 fok várható, de a hidegre hajlamos helyeken ennél kissé hidegebb lehet. Délutánra 12 és 17 fok közé melegszik a levegő.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hétfőn az időjárás a hidegfrontra érzékenyeket terheli meg különösképpen. Legáltalánosabb panaszként fejfájás, migrén jelentkezhet. Az idegrendszer ingerlékenysége gyakran csökken ilyen időjárási helyzetekben, ezért a reflexidő megnyúlhat, a cselekvési reakció késhet, emiatt a közlekedésben résztvevőktől fokozott figyelem szükséges. A felső légúti hurutos megbetegedések száma megnőhet hidegfronti hatásnál. (2025.10.13)
