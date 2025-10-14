Miért kerül ma kétszer annyiba a csirkemell, mint néhány éve? Mutatjuk, hol áll Magyarország az EU-s árlistán – meglepő adatokat találsz a videóban!
Egyre több magyarnak kell számolgatni hó végén: te hogy érzed, kijössz a pénzedből?
A mindennapi kiadások növekedése és a tartós infláció sok magyar számára jelent kihívást a pénzügyi egyensúly megőrzésében. A Pénzcentrum most induló felmélrése arra kíváncsi, hogyan látják az emberek saját anyagi helyzetüket, és mennyire érzik magukat biztonságban ebben a bizonytalan gazdasági környezetben.
A magyar háztartások többsége az elmúlt években szembesült azzal, hogy a megélhetés költségei gyorsabban nőnek, mint a jövedelmek. Az infláció, a lakhatási kiadások emelkedése és a gazdasági bizonytalanság egyre inkább próbára teszi a családok pénzügyi stabilitását.
A Pénzcentrum átfogó kutatása most arra keresi a választ, hogyan értékelik az emberek saját anyagi helyzetüket, és mennyire érzik biztonságban magukat pénzügyileg a jelenlegi környezetben.
A felmérés részletesen vizsgálja, hogy a különböző korosztályok, településtípusok és jövedelmi csoportok miként látják anyagi lehetőségeiket. A kérdések kiterjednek a havi jövedelemre, a kiadások fedezetére, a megtakarítások és adósságok nagyságára, valamint a jövőbeli kilátásokra is.
A válaszokból kirajzolódik majd, kik azok, akik még képesek félretenni, és kik azok, akik a mindennapi megélhetésért küzdenek.
Arra is kíváncsiak vagyunk, mennyire érzik a magyarok az infláció hatását, bíznak-e a gazdaság javulásában, és hogyan tervezik alakítani pénzügyi szokásaikat a következő évben. Emellett feltérképeznénk, milyen szerepet játszanak a kormányzati intézkedések – például az adókedvezmények, támogatások vagy kedvezményes hitelek – az emberek pénzügyi helyzetének alakulásában.
Köszönjük, ha egy kitöltéssel támogatod a munkánkat!
Növekvő forgalomban erősödött a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe a héten,
A magyar háztartások pénzügyi megtakarításai 2025 első negyedévében euróban növekedtek, forintban azonban minimálisan csökkentek.
Kulka János kendőzetlenül mesélt arról, hogyan bánt a pénzzel, és milyen lelki terheket cipelt az elmúlt évtizedekben
A Revolut megkapta a Kolumbiai Pénzügyi Felügyelettől az engedélyt a Revolut Bank Colombia S.A. létrehozására.
A JP Morgan vezérigazgatója szerint az amerikai részvénypiacok jelentős korrekciója várható a következő hat hónaptól két évig terjedő időszakban.
Az arany ára egy év alatt 50 százalékkal emelkedett, elérve a 3940 dolláros unciánkénti szintet.
Ez lehet 2025 legbiztonságosabb befektetése, nem késő beszállni: tényleg kaszálhat, aki jól taktikázik?
Az arany és az ingatlan évtizedek óta a két legnépszerűbb menedékeszköz, és 2025-ben ismét sok megtakarítóban ott a kérdés: melyikbe érdemes inkább pénzt tenni?
Hat bázisponttal volt magasabb az e heti átlaghozam, 17 milliárdnyi ajánlatot fogadtak el.
Az MBH Bank megszünteti stratégiai együttműködését az MBH Gondoskodás Egészségpénztárral és az MBH Gondoskodás Nyugdíjpénztárral.
Mindenki ebbe fektet most, aki nagyot akar kaszálni: történelmi számok jöttek, ilyet még nem láttunk
Történelmi rekordot ért el szerdán az arany ára, először haladta meg az unciánkénti 4000 dollárt.
Az arany ára átlépte a 4000 dolláros lélektani határt, új történelmi csúcsot elérve ezzel.
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 1424,35 pontos, 1,43 százalékos emelkedéssel 101 345,95 ponton zárt kedden.
Az árfolyam történelmi magasságokba emelkedett, miután hétfőn átlépte a 3900 dolláros szintet.
Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta a büntetőjogi törvények módosítását,
A pénz rongálás bűncselekmény Magyarországon? Mit kell tudnunk a pénz rongálása kapcsán, és ha a pénzrongálás bűncselekmény, hogyan büntetik azt?
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) feljelentést tett egy telefonos kibercsaló ellen, aki a jegybank nevével visszaélve kárt okozott egy ügyfélnek.
A részvénypiac forgalma 7,3 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével jelentős erősödéssel fejezték be a kereskedést az előző napi záráshoz képest.
Az Államadósság Kezelő Központ a fix kamatozású lakossági állampapírok felé tereli a befektetőket a kiszámíthatóbb kamatkiadások és stabilabb adósságportfólió érdekében.
