Egyre több magyarnak kell számolgatni hó végén: te hogy érzed, kijössz a pénzedből?

A mindennapi kiadások növekedése és a tartós infláció sok magyar számára jelent kihívást a pénzügyi egyensúly megőrzésében. A Pénzcentrum most induló felmélrése arra kíváncsi, hogyan látják az emberek saját anyagi helyzetüket, és mennyire érzik magukat biztonságban ebben a bizonytalan gazdasági környezetben.

A magyar háztartások többsége az elmúlt években szembesült azzal, hogy a megélhetés költségei gyorsabban nőnek, mint a jövedelmek. Az infláció, a lakhatási kiadások emelkedése és a gazdasági bizonytalanság egyre inkább próbára teszi a családok pénzügyi stabilitását.

A Pénzcentrum átfogó kutatása most arra keresi a választ, hogyan értékelik az emberek saját anyagi helyzetüket, és mennyire érzik biztonságban magukat pénzügyileg a jelenlegi környezetben.

A felmérés részletesen vizsgálja, hogy a különböző korosztályok, településtípusok és jövedelmi csoportok miként látják anyagi lehetőségeiket. A kérdések kiterjednek a havi jövedelemre, a kiadások fedezetére, a megtakarítások és adósságok nagyságára, valamint a jövőbeli kilátásokra is.

A válaszokból kirajzolódik majd, kik azok, akik még képesek félretenni, és kik azok, akik a mindennapi megélhetésért küzdenek.

Arra is kíváncsiak vagyunk, mennyire érzik a magyarok az infláció hatását, bíznak-e a gazdaság javulásában, és hogyan tervezik alakítani pénzügyi szokásaikat a következő évben. Emellett feltérképeznénk, milyen szerepet játszanak a kormányzati intézkedések – például az adókedvezmények, támogatások vagy kedvezményes hitelek – az emberek pénzügyi helyzetének alakulásában.

Köszönjük, ha egy kitöltéssel támogatod a munkánkat!