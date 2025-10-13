Lehűlés érkezik a jövő héten, szerdán már csak 11-16 Celsius-fok várható a legmelegebb órákban
Kiadta a jelzést a HungaroMet: ma már eléri az országot a kemény hidegfront, erre kell készülni
Hidegfront érkezik Magyarországra, de csak kevés helyen várható eső – derül ki a HungaroMet friss előrejelzéséből.
Hidegfront érkezik ma, de csapadék legfeljebb északkeleten, illetve másodsorban az északnyugati tájakon fordulhat elő kisebb eső, zápor formájában - írja friss előrejelzésében a HungaroMet.
A meteorológiai szolgálat felhívja a figyelmet: a változó felhőzet mellett általában legalább néhány órára kisüt a nap. A legtöbb felhőre az északkeleti összeáramlási vonal mentén, valamint a nyugati, délnyugati megyékben számíthatunk. Az északnyugati, északi szél főleg a Dunántúlon lesz élénk.
A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 20 fok között változik a mai nap folyamán.
Vasárnaptól életbe lép az Európai Unió új beléptetési és kiléptetési rendszere (EES).
Szombat reggel váratlan áramszünet okozott fennakadást a székesfehérvári vasútállomáson.
A középső országrészben átmenetileg csökkenhet a felhőzet, máshol viszont záporok és erős, helyenként viharos szél nehezítheti a szabadtéri programokat.
A szállodai szakemberek szerint hat gyakori hibát követnek el a vendégek, amelyek jelentősen ronthatják a szállodai élményt.
Ez a trend egyre népszerűbb a fiatalok körében, akik maradandó emléket szeretnének hazavinni utazásaikról.
A koronavírus-járvány és a Trump-adminisztráció által bevezetett szigorúbb utazási korlátozások együttes hatása miatt a kubai turizmus egyik legrosszabb éve volt ebben az évszázadban.
Viharos időjárás okoz fennakadásokat Spanyolország népszerű turisztikai régióiban,
A munkálatok az M44-es gyorsforgalmi úton, az M5-ös autópályán és az 5-ös főúton közlekedőket egyaránt érinti.
Összesen 55 étterem kapott Michelin-ajánlást, ami kettővel kevesebb a tavalyi számnál.
Péntek délelőtt észak felől hidegfronti felhőzet érkezik, így ismét erősen megnövekszik a felhőzet.
A közép-európai turisztikai piac az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül.
Bár a hazai turizmus csúcspontja továbbra is a nyári hónapokra esik, az őszi időszakban is egyre többen indulnak útnak főként belföldön.
A légköri változások hatására több fokkal csökken a nappali felmelegedés.
Miközben Magyarországon már elindult a fűtési szezon, Európa déli részein továbbra is nyárias időjárás uralkodik.
Hihetetlen, mikor indulhat újra a balassagyarmati vasútvonal: hónapokra lehalt a forgalom a kisiklás miatt
A baleset után a közösségi médiában elterjedt, hogy a kisiklott motorkocsi mentésére érkező segélyszerelvény is kisiklott, ezt azonban a MÁV cáfolta.
AI a bankolásban: rövidtávon túl-, hosszabb távon alábecsüljük a lehetőségeket
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA üzletágvezetőjét beyond banking szolgáltatásokról és az AI bankolásban betöltött szerepéről kérdeztük.
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.