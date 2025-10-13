Kiadta a jelzést a HungaroMet: ma már eléri az országot a kemény hidegfront, erre kell készülni

Hidegfront érkezik Magyarországra, de csak kevés helyen várható eső – derül ki a HungaroMet friss előrejelzéséből.

Hidegfront érkezik ma, de csapadék legfeljebb északkeleten, illetve másodsorban az északnyugati tájakon fordulhat elő kisebb eső, zápor formájában - írja friss előrejelzésében a HungaroMet.

A meteorológiai szolgálat felhívja a figyelmet: a változó felhőzet mellett általában legalább néhány órára kisüt a nap. A legtöbb felhőre az északkeleti összeáramlási vonal mentén, valamint a nyugati, délnyugati megyékben számíthatunk. Az északnyugati, északi szél főleg a Dunántúlon lesz élénk.

Forrás: HungaroMet/Facebook

A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 20 fok között változik a mai nap folyamán.