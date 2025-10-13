2025. október 13. hétfő Kálmán, Ede
16 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A fákról széllökésekkel lehulló színes őszi levelek. Kültéri fotó
Utazás

Kiadta a jelzést a HungaroMet: ma már eléri az országot a kemény hidegfront, erre kell készülni

Pénzcentrum
2025. október 13. 07:45

Hidegfront érkezik Magyarországra, de csak kevés helyen várható eső – derül ki a HungaroMet friss előrejelzéséből.   

Hidegfront érkezik ma, de csapadék legfeljebb északkeleten, illetve másodsorban az északnyugati tájakon fordulhat elő kisebb eső, zápor formájában - írja friss előrejelzésében a HungaroMet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A meteorológiai szolgálat felhívja a figyelmet: a változó felhőzet mellett általában legalább néhány órára kisüt a nap. A legtöbb felhőre az északkeleti összeáramlási vonal mentén, valamint a nyugati, délnyugati megyékben számíthatunk. Az északnyugati, északi szél főleg a Dunántúlon lesz élénk.

Forrás: HungaroMet/FacebookForrás: HungaroMet/Facebook

A hőmérséklet csúcsértéke 14 és 20 fok között változik a mai nap folyamán.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szél #időjárás #hőmérséklet #eső #hidegfront #zápor #dunántúl #hungaromet

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
07:45
07:25
07:10
05:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 13.
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
2025. október 12.
Így lőttek ki az esküvőárak 2025-ben: sokan Babaváróból fedezték a lagzit, nagyon megjárták
2025. október 12.
Szabályosan menekülnek ezekből a városokból, és még a környékükről is a magyarok: ide tartanak
2025. október 12.
Rengetegen vásárolnak ezekben a "szegényboltokban": sokat tudnak spórolni
2025. október 11.
Állad leesik: ennyibe kerül egy vasárnapi brunch Magyarország legjobb helyein
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. október 13. hétfő
Kálmán, Ede
42. hét
Október 13.
Kolumbusz-nap
Október 13.
"Öltözz ki!" nap
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Igazi turistaparadicsom a világ legolcsóbb országa: éttermi ebéd 630 Ft, egy liter benzin 280 Ft
2
2 hete
Erről jobb, ha tudsz: októbertől már tilos ezeket az eszközöket felvinni a repülőgépekre
3
2 napja
Visszaállítják az európai határellenőrzést: új rendszer lép életbe, ezt minden utazó megérzi
4
3 napja
Elárulta a titkot az Invia vezére: így lehet töredékáron álomutazást foglalni, bárkinél működik
5
2 hete
Bicskanyitogató ATM-trükkel verik át a magyarokat is: ezért nézd meg jól, mit ír ki, ha bedugod a kártyád
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális díj elve
a biztosítási törvény által rögzített szabály, amely szerint a biztosítónak legalább olyan mértékű díjat kell kalkulálnia, amely előreláthatóan fedezetet nyújt valamennyi vállalt kötelezettség teljesítésére, és a biztosító költségeire. (Nyereséget, hasznot tehát nem kötelező kalkulálni!)

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 07:10
Karácsony Gergely: bizonytalan a Sziget Fesztivál jövője, szerződést bontanának a fővárossal
Pénzcentrum  |  2025. október 13. 05:31
Megszólalt a legendás budai elitgimi igazgatója: ezek a gyerekek lesznek sikeresek a jövőben
Agrárszektor  |  2025. október 13. 07:03
Egyetlen apró hiba és elpusztulhat a csemete, ezekre figyelj faültetéskor