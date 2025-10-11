Nincs még minden veszve: akár 21 fok is lehet ma az ország szerencsésebbik felében

Szombaton változékony időjárásra számíthatunk: a középső országrészben átmenetileg csökkenhet a felhőzet, máshol viszont záporok és erős, helyenként viharos szél nehezítheti a szabadtéri programokat. A nappali hőmérséklet 13 és 21 fok között alakul, az éjszakai lehűlés többfelé 5 fokig is visszaeshet.

Szombaton leginkább a középső országrészben lehet kevesebb felhőzet, napközben azonban ott is átmenetileg erősen megnövekszik. Északkeleten és az Észak-Alföldön kialakulhat helyenként kisebb eső és zápor. A szél többfelé erős lesz, a Bakony térségében viharos lökések is lehetnek.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 21, Szabolcs környékén azonban csak 13 és 15 fok között alakul. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 5 és 11 fok között lesz - közölte a met.hu.