Október és január között adják el a legtöbb okostelefont a magyar felhasználók.
Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva
2023-ban több mint 5 millió tanár tanította az Európai Unió diákjait, többségük nő. Az adatok szerint egyre kedvezőbb a tanár–diák arány: míg tíz éve még átlagosan 13,3 tanuló jutott egy pedagógusra, ma már csak 12,2 – Magyarország pedig 10,8-as arányával az élmezőnyhöz közelít.
2023-ban 5,26 millió tanár dolgozott az Európai Unió általános és középiskoláiban (az ISCED nemzetközi oktatási osztályozási rendszer 1–3. szintje) az Eurostat adatai szerint. Az általános iskolák az összes tanár 36%-át foglalkoztatták, míg 34% a középiskolák alsóbb osztályaiban, a fennmaradó 30% pedig a középiskolá felsőbb osztályaiban dolgozott.
A pedagógusok többségét a nők alkották, az összes tanár 73%-át, míg a férfiak a fennmaradó 27%-ot. Az EU tanárainak valamivel több mint fele (52%) 30 és 49 év közötti, 40% 50 év feletti, és csak 8% 30 év alatti.
12,2 tanuló jutott egy tanárra 2023-ban
2023-ban az EU általános és középiskoláiban átlagosan 12,2 tanuló jutott egy tanárra. Ez az arány az elmúlt 10 évben csökkent, 2013-ban még 13,3 volt.
A legmagasabb tanuló-tanár arányt a hollandiai iskolákban regisztrálták (16), majd Franciaország (14,9) és Szlovákia (14,7) következett. A legalacsonyabb arányt Görögországban (8,4), Horvátországban, Máltán és Luxemburgban (mindhárom 8,8) regisztrálták. A magyarországi arány 10,8, mellyel a tizedikek vagyunk a listán.
JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Mennyit keresnek most a tanárok itthon?
A 2024. december 30-án megjelent a Magyar Közlöny pedagógus béremelés 2025 kormányrendelet (a pedagógusok béremeléséről szóló 453/2024 (XII. 30.) kormányrendelet), melynek értelmében a kormány intézményi szinten 2025. január 1-jétől átlagosan 21,2%-os béremelést biztosított a magyar pedagógusok számára.
A rendelet értelmében a pedagógusok nettó fizetése 2025-ben kedvezmények nélkül a következő sávokban helyezkedik el:
- a Pedagógus Gyakornok fokozathoz tartozó nettó bér 2025-ben 426.129 Ft;
- a Pedagógus I. fokozathoz tartozó nettó bér minimum 434.312 Ft, maximum 858.382 Ft;
- a Pedagógus II. fokozathoz tartozó nettó bér minimum 439.166 Ft, maximum 914.774 Ft;
- a Mesterpedagógus fokozathoz tartozó nettó bér minimum 476.739 Ft, maximum 1.100.176 Ft.
- a Kutatótanár nettó fizetése pedig minimum 558 600 Ft, maximum 1.184.764 Ft.
A magyar kormány 2001-ben nyilvánította október 6-át a magyar nemzet gyásznapjává.
Tényleg rövidebb az őszi szünet, mint eddig hittük? Itt a fájó igazság, amiről sok diáknak fogalma sincs
Az idei őszi szünet 11 napos lesz, október 23-tól november 2-ig tart majd,. Így két nappal hosszabb, mint a múlt évi volt. Mutatjuk, hogy mégis...
Egyre több alsós és felsős általános iskolás tanul két vagy több idegen nyelvet az Európai Unió területén.
Egyetemi őszi szünet 2025: mikor lesz az őszi szünet a magyar egyetemeken, lesz-e egyáltalán ősziszünet?
Egyetem őszi szünet 2025-ben: mutatjuk, melyik intézményben mikor lesz az egyetemi őszi szünet, például BME, BCE, BGE, METU vagy az Óbudai Egyetem őszi szünet 2025...
2024. május 31. után Magyarországon csak azok a pedagógusok tölthetnek be pedagógusi munkakört, akik a szakképzettségük vagy szakképesítésük megszerzését követően esküt tettek.
Hatvan iskolában indul a tanév első félévében mesterségesintelligencia-kurzus (MI) a tanrendbe építve - jelentette be a kultúráért és innovációért felelős miniszter.
A tavalyi év statisztikája jelentősen meghaladja a korábbi évfolyamok mutatóit.
Egy vizsgaelnök szerint anyanyelvi szintű fogalmazások buktatták le a diákokat, de a bizonyítványokat már nem vehetik el.
Egy magyar alapítványi iskola esetében akár évi pár százezer forintból is megoldható a tanulás, ugyanakkor a brit elitiskolákban ez az összeg meghaladhatja a 10 millió...
A Szülői Hang szerint a gyerekeknek minimum fél órás ebédszünetre lenne szükségük.
A svédasztalok alkalmazásakor az élelmiszerbiztonsági kockázatok kezelése, a megfelelő higiéniai körülmények biztosítása és az ételpazarlás megelőzése is kiemelt figyelmet kíván.
A szülők számára is térítésmentesen elérhető a KRÉTA Idegennyelvi Felkészítő Modulja.
2025-ben is elérhető lesz a KRÉTA laptop igénylés tanulók és pedagógusok részére. A határidő még nem ismert, de néhány fontos részlet már kiderült.
Megnéztük, milyen különórák a legkeresettebbek, mennyit kérnek a tanárok, és milyen arányban keresik a diákok az online oktatást.
Sokan tapasztalták, hogy az iskolai menza drágább lett ősztől, bár az áremelkedés mértékében nagy eltérések vannak intézményenként.
Üvegszilánkra harapott rá ebéd közben egy kislány egy tolna megyei iskolában. Az ügy azért is keltett különösen nagy felháborodást, mert nem először fordul elő hasonló.
Az Oktatási Hivatal munkatársai kimaradtak a pedagógus-béremelésből.
Nyakunkon az iskolakezdés, a szülők pedig nemcsak a tanszerek beszerzésével, hanem a gyereknevelés dilemmáival is szembesülnek.
-
Így kerül a magyar áru a hűtődbe: bejutottunk a Penny logisztikai központjába
A Pénzcentrum Veszprémben, a Penny Logisztikai Központjában követte végig, mi történik a magyar termékekkel, a raktárba kerüléstől az üzletekbe szállításig.
-
A jövőálló cég IT-stratégiája: mit néz a döntéshozó? (x)
Az informatikai döntések ma már üzleti döntések is.
-
Láthatatlan frontvonalak a légi közlekedésben (x)
A HungaroControl hősei, akik a háttérből óvják a repülés biztonságát