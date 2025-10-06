2025. október 6. hétfő Brúnó, Renáta
Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva
Oktatás

Teljes ledöbbenés: ennyi diák jut egy tanárra Magyarországon – azért ez durva

Pénzcentrum
2025. október 6. 16:06

2023-ban több mint 5 millió tanár tanította az Európai Unió diákjait, többségük nő. Az adatok szerint egyre kedvezőbb a tanár–diák arány: míg tíz éve még átlagosan 13,3 tanuló jutott egy pedagógusra, ma már csak 12,2 – Magyarország pedig 10,8-as arányával az élmezőnyhöz közelít.

2023-ban 5,26 millió tanár dolgozott az Európai Unió általános és középiskoláiban (az ISCED nemzetközi oktatási osztályozási rendszer 1–3. szintje) az Eurostat adatai szerint. Az általános iskolák az összes tanár 36%-át foglalkoztatták, míg 34% a középiskolák alsóbb osztályaiban, a fennmaradó 30% pedig a középiskolá felsőbb osztályaiban dolgozott.

A pedagógusok többségét a nők alkották, az összes tanár 73%-át, míg a férfiak a fennmaradó 27%-ot. Az EU tanárainak valamivel több mint fele (52%) 30 és 49 év közötti, 40% 50 év feletti, és csak 8% 30 év alatti.

Kapcsolódó cikkeink:

12,2 tanuló jutott egy tanárra 2023-ban

2023-ban az EU általános és középiskoláiban átlagosan 12,2 tanuló jutott egy tanárra. Ez az arány az elmúlt 10 évben csökkent, 2013-ban még 13,3 volt.

A legmagasabb tanuló-tanár arányt a hollandiai iskolákban regisztrálták (16), majd Franciaország (14,9) és Szlovákia (14,7) következett. A legalacsonyabb arányt Görögországban (8,4), Horvátországban, Máltán és Luxemburgban (mindhárom 8,8) regisztrálták. A magyarországi arány 10,8, mellyel a tizedikek vagyunk a listán.

Mennyit keresnek most a tanárok itthon?

A 2024. december 30-án megjelent a Magyar Közlöny pedagógus béremelés 2025 kormányrendelet (a pedagógusok béremeléséről szóló 453/2024 (XII. 30.) kormányrendelet), melynek értelmében a kormány intézményi szinten 2025. január 1-jétől átlagosan 21,2%-os béremelést biztosított a magyar pedagógusok számára.

A rendelet értelmében a pedagógusok nettó fizetése 2025-ben kedvezmények nélkül a következő sávokban helyezkedik el:

  • a Pedagógus Gyakornok fokozathoz tartozó nettó bér 2025-ben 426.129 Ft;
  • a Pedagógus I. fokozathoz tartozó nettó bér minimum 434.312 Ft, maximum 858.382 Ft;
  • a Pedagógus II. fokozathoz tartozó nettó bér minimum 439.166 Ft, maximum 914.774 Ft;
  • a Mesterpedagógus fokozathoz tartozó nettó bér minimum 476.739 Ft, maximum 1.100.176 Ft.
  • a Kutatótanár nettó fizetése pedig minimum 558 600 Ft, maximum 1.184.764 Ft.
Címlapkép: Getty Images
#oktatás #általános iskola #magyarország #tanár #pedagógus #európai unió #középiskola #statisztika #tanárok #pedagógusok

