Egy pár ünnepli az új otthonba költözést
Hitel

100 milliót is hozhat a konyhára az alig ismert Otthon Start trükk: tömegek csapnak le rá

Jeki Gabriella
2025. október 6. 18:58

Sokan nem tudják, pedig az Otthon Start hitel (OSP) összevonható más családtámogatási eszközökkel is. Így egy jogosult család akár 80-100 millió forintos összeghez is hozzájuthat, ami jelentősen növeli az ingatlanpiaci mozgásteret. Nagy kérdés ugyanakkor, mit művel majd ez a temérdek olcsó pénz a hitel- és ingatlanpiacon.

2025 szeptemberétől új, államilag támogatott lakáshitel vált elérhetővé Magyarországon: az Otthon Start Hitel célja, hogy elősegítse a fiatal házasok lakáshoz jutását kedvező feltételek mellett. A konstrukció akár 50 millió forint kölcsönt is biztosít, mindössze 10% önerővel, fix 3%-os kamat mellett. A program bevezetésével a döntéshozók célja, hogy enyhítsék a lakhatási nehézségeket a 18 és 41 év közötti fiatal családok körében, különösen azok számára, akik legalább egy gyermeket vállalnak vagy már nevelnek.

A kezdeményezés bevezetése óta élénk érdeklődés mutatkozik a hitel iránt, mivel a jelenlegi piaci kamatkörnyezethez képest jelentős megtakarítást kínál. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában részletesen elemeztük a hitelkonstrukció paramétereit, a jogosultsági feltételeket, valamint azt is, hogy mennyire éri meg valóban élni ezzel a lehetőséggel a gyakorlati pénzügyi szempontokat figyelembe véve.

A hitel egyik legnagyobb előnye, hogy más családtámogatási eszközökkel is összevonható, mint például a Babaváró hitel vagy a CSOK Plusz. Így egy jogosult család akár 80-100 millió forintos összeghez is hozzájuthat, ami jelentősen növeli az ingatlanpiaci mozgásteret. A CHART by Pénzcentrum felmérése szerint a potenciális igénylők több mint 60%-a tervezi, hogy él a lehetőséggel, sőt, a válaszadók közel fele már a program indulását követő első hónapokban be is nyújtaná az igénylést. A szakértők szerint ez a fokozott érdeklődés jelentős hatással lehet az ingatlanpiac alsó-közép szegmensére is.

Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a kedvezményes kamat ellenére a hitel nem kockázatmentes. A 3%-os kamat csak akkor érvényes, ha a család betartja a vállalt feltételeket, például a gyermekvállalást és az életvitelszerű ottlakást. Emellett a maximális, 25 éves futamidő alatt a teljes visszafizetendő összeg még mindig jelentős lehet. A pénzügyi tudatosság ezért kulcsfontosságú: a hitelfelvétel előtt érdemes részletesen kalkulálni, és összevetni a különböző lehetőségeket annak érdekében, hogy a család hosszú távon is fenntartható döntést hozzon.

CHART by Pénzcentrum: sokatmondó adatok, friss statisztikák!

Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
Címlapkép: Getty Images
