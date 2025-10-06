Az Otthon Start Program nemcsak első lakás vásárlására, hanem befektetési célú ingatlanszerzésre is kiváló lehetőséget nyújt.
100 milliót is hozhat a konyhára az alig ismert Otthon Start trükk: tömegek csapnak le rá
Sokan nem tudják, pedig az Otthon Start hitel (OSP) összevonható más családtámogatási eszközökkel is. Így egy jogosult család akár 80-100 millió forintos összeghez is hozzájuthat, ami jelentősen növeli az ingatlanpiaci mozgásteret. Nagy kérdés ugyanakkor, mit művel majd ez a temérdek olcsó pénz a hitel- és ingatlanpiacon.
2025 szeptemberétől új, államilag támogatott lakáshitel vált elérhetővé Magyarországon: az Otthon Start Hitel célja, hogy elősegítse a fiatal házasok lakáshoz jutását kedvező feltételek mellett. A konstrukció akár 50 millió forint kölcsönt is biztosít, mindössze 10% önerővel, fix 3%-os kamat mellett. A program bevezetésével a döntéshozók célja, hogy enyhítsék a lakhatási nehézségeket a 18 és 41 év közötti fiatal családok körében, különösen azok számára, akik legalább egy gyermeket vállalnak vagy már nevelnek.
A kezdeményezés bevezetése óta élénk érdeklődés mutatkozik a hitel iránt, mivel a jelenlegi piaci kamatkörnyezethez képest jelentős megtakarítást kínál. A CHART by Pénzcentrum legújabb epizódjában részletesen elemeztük a hitelkonstrukció paramétereit, a jogosultsági feltételeket, valamint azt is, hogy mennyire éri meg valóban élni ezzel a lehetőséggel a gyakorlati pénzügyi szempontokat figyelembe véve.
A hitel egyik legnagyobb előnye, hogy más családtámogatási eszközökkel is összevonható, mint például a Babaváró hitel vagy a CSOK Plusz. Így egy jogosult család akár 80-100 millió forintos összeghez is hozzájuthat, ami jelentősen növeli az ingatlanpiaci mozgásteret. A CHART by Pénzcentrum felmérése szerint a potenciális igénylők több mint 60%-a tervezi, hogy él a lehetőséggel, sőt, a válaszadók közel fele már a program indulását követő első hónapokban be is nyújtaná az igénylést. A szakértők szerint ez a fokozott érdeklődés jelentős hatással lehet az ingatlanpiac alsó-közép szegmensére is.
Ugyanakkor fontos hangsúlyozni, hogy a kedvezményes kamat ellenére a hitel nem kockázatmentes. A 3%-os kamat csak akkor érvényes, ha a család betartja a vállalt feltételeket, például a gyermekvállalást és az életvitelszerű ottlakást. Emellett a maximális, 25 éves futamidő alatt a teljes visszafizetendő összeg még mindig jelentős lehet. A pénzügyi tudatosság ezért kulcsfontosságú: a hitelfelvétel előtt érdemes részletesen kalkulálni, és összevetni a különböző lehetőségeket annak érdekében, hogy a család hosszú távon is fenntartható döntést hozzon.
Kiderült, súlyos terhet jelent az államnak egyetlen Otthon Start hitel is: erről kevesen beszéltek eddig
Az Otthon Start Program lakáshitelei jelentős költségvetési terhet jelentenek, miközben a bankok számára kiemelkedő jövedelmezőséget biztosítanak.
A szakmai vélemények egyértelműek az OSP-t illetően: a jelenlegi formájában túl drága, túlfűtött keresletet generál, és hosszú távon fenntarthatatlan.
A háztartási hitelek piaca jelentősen élénkült 2025 második negyedévében, miközben a vállalati hitelkereslet mérséklődött - derül ki az MNB legfrissebb Hitelezési felméréséből.
Tényleg belevágnál egy hitelbe? Megdöbbentő eredmények az Otthon Startról – ennyien tervezik felvenni, és így változott a magyarok hozzáállása!
A bankok várakozásai szerint akár 170-240 milliárd forintra is emelkedhet a korábbi 140-150 milliárdos szintről a havi lakáshitelkihelyezés.
Bár a támogatást csak szeptember elejétől lehet igénybe venni, már most fokozott érdeklődés látszik a vásárlók részéről, ősszel pedig ez csak tovább erősödik.
