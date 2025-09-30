2025. szeptember 30. kedd Jeromos
Nagyot fordul az időjárásunk: a langyos ősz után fagyok jönnek, ez fájni fog!

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 07:20

Hidegörvény hatására változékony, hűvös időjárás várható a következő napokban, helyenként fagypont alatti hőmérséklettel.  

A HungaroMet előrejelzése szerint a Dunántúl déli és nyugati részén megnövekvő felhőzet várható, amely egyes területeken borult égboltot eredményez estig. Ezeken a területeken helyenként szemerkélő eső is előfordulhat.

A Dunántúl északi felén, Budapest környékén és a Dél-Alföldön csak átmeneti borulásra kell számítani, többnyire napos idő várható. Az ország északkeleti régiójában egész nap napos, gomolyfelhős időre lehet számítani, helyenként záporokkal, zivatarokkal, néhol jégdarával kísérve.

Az északi, északkeleti szelet a Zemplén és a Bodrogköz térségében élénk széllökések kísérik. A nappali hőmérséklet 12-17 fok között alakul, míg késő estére 6-11 fokra hűl a levegő.

Az esti órákra országszerte csökken a felhőzet, a csapadék megszűnik, és a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős égbolt várható. Az éjszakai hőmérséklet általában 2-7 fok között alakul, azonban a derült, szélvédett, hidegre hajlamos területeken fagypont körüli vagy akár fagypont alatti értékek is előfordulhatnak. Más területeken is számítani lehet talajmenti fagyra.
Címlapkép: Getty Images
