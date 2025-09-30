Az Alpok után a Kárpátokban is megérkezett a tél: hétfőn hó borította be Székelyföld legmagasabb pontját, az 1801 méter magas Madarasi-Hargitát.
Nagyot fordul az időjárásunk: a langyos ősz után fagyok jönnek, ez fájni fog!
Hidegörvény hatására változékony, hűvös időjárás várható a következő napokban, helyenként fagypont alatti hőmérséklettel.
A HungaroMet előrejelzése szerint a Dunántúl déli és nyugati részén megnövekvő felhőzet várható, amely egyes területeken borult égboltot eredményez estig. Ezeken a területeken helyenként szemerkélő eső is előfordulhat.
A Dunántúl északi felén, Budapest környékén és a Dél-Alföldön csak átmeneti borulásra kell számítani, többnyire napos idő várható. Az ország északkeleti régiójában egész nap napos, gomolyfelhős időre lehet számítani, helyenként záporokkal, zivatarokkal, néhol jégdarával kísérve.
Az északi, északkeleti szelet a Zemplén és a Bodrogköz térségében élénk széllökések kísérik. A nappali hőmérséklet 12-17 fok között alakul, míg késő estére 6-11 fokra hűl a levegő.
Az esti órákra országszerte csökken a felhőzet, a csapadék megszűnik, és a legtöbb helyen derült vagy gyengén felhős égbolt várható. Az éjszakai hőmérséklet általában 2-7 fok között alakul, azonban a derült, szélvédett, hidegre hajlamos területeken fagypont körüli vagy akár fagypont alatti értékek is előfordulhatnak. Más területeken is számítani lehet talajmenti fagyra.
Forgalomkorlátozás kezdődik az M3-as autópálya bevezető szakaszán.
Hétfőn hűvös reggelre és napos délelőttre ébredhetünk.
A Virgin Australia légitársaság új szolgáltatást vezetett be: az utasok licitálhatnak a mellettük lévő üres ülőhelyre, így biztosítva maguknak több kényelmet a repülőút során.
Az infláció és az új árképzési modellek hatására Nyugat-Európa síparadicsomai drasztikus drágulással nyitják a telet.
Vietnam nemcsak egzotikus úti cél, hanem a világ legolcsóbb országa is – immár ötödik éve vezeti az expatok életminőségét vizsgáló InterNations-rangsort.
Három év alatt 120 centimétert csökkent a tihanyi Belső-tóban a vízszint, idén már egyértelműen a kiszáradás jeleit mutatja.
A vendégek száma (közel 2,8 millió) 5,2, a vendégéjszakáké (7,3 millió) 3,1%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
A meteorológusok szerint bár nem ritka, hogy ex-hurrikánok elérik Európát, azok általában legyengülnek és mérsékelt övi ciklonokká alakulnak át.
Miközben itthon lassan bekapcsoljuk a fűtést és előkerülnek a vastag kabátok, egyre többen döntenek úgy, hogy inkább napsütéses tengerparton, egzotikus szigeten vagy arab luxustelepen töltik...
Olaszországban pénteken országos sztrájk várható a légi közlekedésben, ami jelentős fennakadásokat okozhat az utazóknak.
Borongós, szeles idővel indul a hétvége: pénteken még a felhők dominálnak, többfelé esővel, záporokkal és egy-egy zivatarral. Szombatra szárazabb levegő érkezik.
Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása.
