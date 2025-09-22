2025. szeptember 22. hétfő Móric
Olaszország, Lazio, Róma, légi felvétel Róma városának háztetői, a Szent Péter bazilika és a Vatikán felett egy nyári délutánon.
Utazás

Hatalmas sztrájk van Olaszországban: leálltak a közszolgáltatások, a közlekedés, a reptereket is érinti

Telex
2025. szeptember 22. 14:03

Olaszországban hétfőn országos sztrájkot tartanak, amely jelentősen érinti a közlekedést, az egészségügyet és a közigazgatást is - tudósított a Telex.

A független szakszervezetek által szervezett, hétfő este 23 óráig tartó munkabeszüntetés széles körben érinti az olasz közszolgáltatásokat. A vasúti közlekedésben reggel 6 és 9, valamint 18 és 21 óra között szünetel a forgalom.

A munkabeszüntetéshez csatlakoznak pedagógusok, egészségügyi dolgozók, kikötői munkások és tűzoltók is. A városi közlekedés fennakadásait tovább súlyosbítja, hogy a taxisok is részt vesznek a sztrájkban.

A szakszervezetek követelései között szerepel az Izraellel szembeni szankciók bevezetése, valamint Olaszország diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatainak megszakítása a Netanjahu-kormánnyal. A tiltakozás egyben a háború ellen irányul, illetve az Európai Unió és az olasz kormány tétlenségét is bírálja.

Róma, Milánó, Torinó és más nagyvárosok utcáin tüntetéseket is szerveznek. A munkabeszüntetések folytatódnak a héten, az olaszországi sztrájk érinti a légiközlekedést is: péntekre az ott dolgozók is repülőtéri sztrájkot jelentettek be. Szeptember elején már előre jelezték, hogy az olaszországi sztrájksorozat várhatóan több légitársaság működését is befolyásolja majd a sztrájk miatt.
Címlapkép: Getty Images
