A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből.
Hatalmas sztrájk van Olaszországban: leálltak a közszolgáltatások, a közlekedés, a reptereket is érinti
Olaszországban hétfőn országos sztrájkot tartanak, amely jelentősen érinti a közlekedést, az egészségügyet és a közigazgatást is - tudósított a Telex.
A független szakszervezetek által szervezett, hétfő este 23 óráig tartó munkabeszüntetés széles körben érinti az olasz közszolgáltatásokat. A vasúti közlekedésben reggel 6 és 9, valamint 18 és 21 óra között szünetel a forgalom.
A munkabeszüntetéshez csatlakoznak pedagógusok, egészségügyi dolgozók, kikötői munkások és tűzoltók is. A városi közlekedés fennakadásait tovább súlyosbítja, hogy a taxisok is részt vesznek a sztrájkban.
A szakszervezetek követelései között szerepel az Izraellel szembeni szankciók bevezetése, valamint Olaszország diplomáciai és kereskedelmi kapcsolatainak megszakítása a Netanjahu-kormánnyal. A tiltakozás egyben a háború ellen irányul, illetve az Európai Unió és az olasz kormány tétlenségét is bírálja.
Róma, Milánó, Torinó és más nagyvárosok utcáin tüntetéseket is szerveznek. A munkabeszüntetések folytatódnak a héten, az olaszországi sztrájk érinti a légiközlekedést is: péntekre az ott dolgozók is repülőtéri sztrájkot jelentettek be. Szeptember elején már előre jelezték, hogy az olaszországi sztrájksorozat várhatóan több légitársaság működését is befolyásolja majd a sztrájk miatt.
A MÁV szombat éjszaka bejelentette a Keleti újranyitását, ám vasárnap reggel a biztosítóberendezés hibája miatt mégis zárva maradt a pályaudvar.
A SZÉP-kártyával fizető vendégek körében eddig idén a legkeresettebb úti cél Siófok, de Eger, Budapest, Balatonfüred és Gyula is kiemelkedik a népszerűségi listán.
Kedden nyugaton már eső is lehet, míg keleten még kitart a kánikula: ott akár 32 fokot is mérhetünk.
A lejáró diákigazolványokat október végéig érvényesíttetni kell - hívta fel a figyelmet a Budapesti Közlekedési Központ.
A Wizz Air után a Ryanair is bezárja egyik fontos bázisát: sok magyar utast érintett, járattörlések lesznek
A Ryanair három repülőgépet von ki bécsi bázisáról, és több útvonalat is megszüntet a 2025-ös téli menetrendben
A tervezet öt nagy sebességű vasútvonalat vázol fel, amelyek hálózata 39 várost kötne össze közel 22 000 kilométeren keresztül.
A közlekedési vállalat szeptember közepén feltételes közbeszerzési eljárást indított a hálózatbővítési és korszerűsítési munkák kivitelezésére.
Berobban a késő nyár: a hétvégén országszerte visszatér a strandolós meleg, a Balaton vize tovább melegszik.
Itt a fordulat az időjárásban, hihetetlen, ami a hétvégén ránk vár: érdemes átszervezni a programokat
A hajnalok frissítőek lesznek és éjszaka pára- és ködfoltok képződhetnek, de ezek feloszlása után jellemzően napos, száraz, nyárias idő várható a hétvégén.
Az Egyesült Államok teljes mértékben helyreállítja Magyarország részvételét a vízummentességi programban, miután a két ország közötti biztonsági együttműködés megerősödött.
Meleg, napos időjárásra készülhetünk a következő napokban, a hétvégén többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.
Volán menetrend változás 2025. szeptember 1-től: így változik a buszmenetrend Volán járatoknál, mutatjuk, hogyan módosul a távolsági buszmenetrend ősztől!
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
