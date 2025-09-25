Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 25.)

Kiss Péter: lenne tér a kamatvágásra, de az MNB inkább stabilan tarthatja a forintot a stabil alapkamattal, a magyar gazdaság jövőre 3 százalékkal nőhet.
Friss hírek
- Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
- Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
- Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
- Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
- Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap
- Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
Deviza árfolyam
EUR: 391.47 Ft
CHF: 419.3 Ft
GBP: 448.5 Ft
USD: 333.35 Ft
Skandináv lottó
A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 24.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 6, 8, 10, 16, 17, 26
Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 43 db
5-ös találat: 2028 db
4-es találat: 31458 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 28700 Ft
MOL: 2680 Ft
RICHTER: 9940 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.26: Általában erősen felhős, a Nyugat- és az Észak-Dunántúlon borult időre lehet számítani, az ország déli és keleti harmadán azonban hosszabb időre kisüt a nap. Időszakosan, illetve ismétlődő jelleggel fordulhat elő eső, zápor. A keleties szél élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 9, 16, délután 15, 23 fokra van kilátás, délkeleten a magasabb értékekkel.
2025.09.27: Elvékonyodik, szakadozik a felhőzet, a nap második felében az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Néhol még kisebb eső, zápor előfordulhat. A keleties szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 15 fok között alakul, de a kevésbé felhős északi völgyekben 6, 9 fok is lehet. Délután 16, 21 fok várható.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
A magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért az erre érzékenyek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak: pl. fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. (2025.09.24)
Budapest Airport kötöttpályás vasúti kapcsolatának megvalósítása nemzetgazdasági jelentőségű projekt, ezért szükséges a koncessziós eljárásjogi keretek kialakítása.
Az őszi belföldi utazások legnépszerűbb úti célja Budapest, Eger és Pécs foglalási adatok szerint. A
Aki nem készül fel időben, könnyen bajba kerülhet a reptéren a novemberi határidő után.
Kedden 16 Celsius-fokos különbség alakult ki az ország leghidegebb és legmelegebb pontja között.
Elszállíttatja az Andrássy útról a forgalmat akadályozó taxikat a rendőrség, sofőrjeikkel szemben pedig szabálysértési feljelentést tettek.
A rendőrség megkezdte a szükséges intézkedéseket a Margit híd forgalmát lassító taxisokkal szemben
A Pénzcentrum 2025. szeptember 24.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szerdán borongós, szeles időre készülhetünk: bár délelőtt még lehetnek szakadozások a felhőzetben, napközben már döntően erősen felhős égbolt várható
A főváros által előkészített taxisrendelet-módosítás miatt újabb demonstrációra készülnek a taxisok, több budapesti helyszínen is tiltakozást szerveznek.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 23.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kedden az ország időjárása kettészakad: míg a délkeleti kétharmadban marad a napos, száraz idő, addig nyugat felől fokozatosan megérkeznek a felhők.
Ez az afrikai ország nemcsak gazdasági és fenntarthatósági szempontból mutat látványos fejlődést, hanem turisztikai célpontként is egyre népszerűbb.
Hatalmas sztrájk van Olaszországban: leálltak a közszolgáltatások, a közlekedés, a reptereket is érinti
Olaszországban hétfőn országos sztrájkot tartanak, amely jelentősen érinti a közlekedést, az egészségügyet és a közigazgatást is.
A diszkont légitársaságok versenye új helyszínre, Pozsonyba helyeződik át ősztől, miközben Bécs veszít jelentőségéből.
Továbbra is fennakadás várható a Keleti pályaudvart érintő vonatjáratoknál.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
A hét végén csökken a csapadék esélye, de a hőmérséklet csúcsértéke már csak 20 Celsius-fok körül alakul.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 21.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
