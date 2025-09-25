2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
14 °C Budapest
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 25.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 25.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. szeptember 25.

Névnap

Eufrozina, Kende

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 391.47 Ft
CHF: 419.3 Ft
GBP: 448.5 Ft
USD: 333.35 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 24.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:
2, 6, 8, 10, 16, 17, 26

Ezen a héten nem volt telitalálat.
7-es találat: 0 db
6-os találat: 43 db
5-ös találat: 2028 db
4-es találat: 31458 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 28700 Ft
MOL: 2680 Ft
RICHTER: 9940 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.26: Általában erősen felhős, a Nyugat- és az Észak-Dunántúlon borult időre lehet számítani, az ország déli és keleti harmadán azonban hosszabb időre kisüt a nap. Időszakosan, illetve ismétlődő jelleggel fordulhat elő eső, zápor. A keleties szél élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 9, 16, délután 15, 23 fokra van kilátás, délkeleten a magasabb értékekkel.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

2025.09.27: Elvékonyodik, szakadozik a felhőzet, a nap második felében az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Néhol még kisebb eső, zápor előfordulhat. A keleties szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 15 fok között alakul, de a kevésbé felhős északi völgyekben 6, 9 fok is lehet. Délután 16, 21 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért az erre érzékenyek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak: pl. fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. (2025.09.24)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Adósminősítés
Egy bank hosszabb távú értékelése hitelért folyamodó ügyfeléről. A bank részben erre a dokumentumra alapozza hitelkérelemről szóló döntését. A hitelnyújtás kockázatokkal is jár a bankok számára. Adósminősítés során ezért felmérik a leendő ügyfél fizetőképességét. Lakossági ügyfelek esetén ez általában automatikusan történik, jövedelemszint és egyéb feltételek mentén kategóriákba sorolják a hiteligénylőket, ami alapján eltérő díjakat is megállapíthatnak a bankok, a legkockázatosabbnak tűnő ügyfeleket vissza is utasíthatják.

HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
