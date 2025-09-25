Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 25.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. szeptember 25.

Névnap

Eufrozina, Kende

Deviza árfolyam

EUR: 391.47 Ft

CHF: 419.3 Ft

GBP: 448.5 Ft

USD: 333.35 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 24.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 39. héten emelkedő számsorrendben a következők:

2, 6, 8, 10, 16, 17, 26



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 43 db

5-ös találat: 2028 db

4-es találat: 31458 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 28700 Ft

MOL: 2680 Ft

RICHTER: 9940 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.26: Általában erősen felhős, a Nyugat- és az Észak-Dunántúlon borult időre lehet számítani, az ország déli és keleti harmadán azonban hosszabb időre kisüt a nap. Időszakosan, illetve ismétlődő jelleggel fordulhat elő eső, zápor. A keleties szél élénk lesz, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalban 9, 16, délután 15, 23 fokra van kilátás, délkeleten a magasabb értékekkel.

2025.09.27: Elvékonyodik, szakadozik a felhőzet, a nap második felében az ország nagy részén több órára kisüt a nap. Néhol még kisebb eső, zápor előfordulhat. A keleties szél több helyen élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban általában 10 és 15 fok között alakul, de a kevésbé felhős északi völgyekben 6, 9 fok is lehet. Délután 16, 21 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért az erre érzékenyek hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatnak: pl. fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése. (2025.09.24)

Akciók

