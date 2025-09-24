2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
A Magyar Posta külső képe Budapesten 2022. december 22-én.
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 16:02

Bár a KSH szerint 2025 júliusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 693 700, nettó 479 500 forint volt, a szállítószektorban pedig 632 800 forintot mértek, a Magyar Postánál dolgozó kézbesítők ennél jóval kevesebbet vihetnek haza. Az autós futárok bruttó 520 ezer forintos alapfizetés mellett 150 ezer forintos belépési bónuszt kaphatnak, év végén pedig akár 730 ezer forintra is nőhet a keresetük, míg a gyalogos és biciklis kézbesítők 390–440 ezer forint közötti bérrel számolhatnak. A segédmotoros futárok fizetése nagyjából 430 ezer forint, az elektromos kerékpárosoké 437 ezer forint, miközben a szállítószektor bérei 2023 októbere óta több mint 20 százalékkal emelkedtek.

Ugyan napjainkban a levélküldés már egyre inkább az elavult műfajok közé tartozik, hiszen ismerőseinkkel többnyire az interneten keresztül kommunikálunk, a kézbesítő szakma nem tűnt el, csupán átalakult. A leveleket és hivatalos iratokat mára leginkább az interneten rendelt csomagok váltották fel. A mindennapok része lett, hogy online vásárolunk ruhát, játékot, vitaminokat vagy éppen elektronikai cikkeket, és ezek házhoz szállításáról többnyire futárok gondoskodnak. De mennyit lehet ma keresni postásként?

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Magyar Posta által meghirdetett állások között rendre találni futár és kézbesítő pozíciókat. Ezekhez általában elegendő a nyolc általános iskolai végzettség, de komoly ugrást jelenthet a fizetésben, ha valaki rendelkezik „B” kategóriás jogosítvánnyal. A KSH adatai szerint 2024 augusztusában a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete 628 800 forint, a nettó átlagkereset 433 100 forint volt. Ehhez képest 2025 júliusában már bruttó 693 700, nettó 479 500 forint volt az országos átlag. A szállítószektorban ugyanebben az időszakban a keresetek 632 800 forintra emelkedtek, ami jól mutatja a szektorban tapasztalható növekedést. Az elmúlt évek adatait az idei friss adatokkal kiegészítve a következő táblázatban szedtük össze:

A Magyar Postánál meghirdetett autós futár, csomagkézbesítő állásoknál a bruttó alapfizetés 520 ezer forint, amihez belépési bónuszt is kínálnak, ennek összege bruttó 150 ezer forint. Az év végi időszakban, a karácsonyi hajrá idején a fizetés megemelkedhet akár bruttó 730 ezer forintra is, ami már közelíti a szállítószektor átlagát. Ez az a pozíció, ahol a leginkább van esély az átlagos kereset megközelítésére, különösen, ha valaki a belépési bónusszal és a szezonális kiegészítésekkel is számolhat.

Természetesen kézbesíteni nem csak autóval lehet. A legegyszerűbb „jármű” maga a láb: a gyalogos kézbesítők bruttó bére jelenleg 390 ezer forint, amihez sem belépési bónusz, sem év végi emelés nem jár. Ugyanakkor a bérüket idén őszre jelentősen megnövelték bruttó 441 ezer forintra. Hasonló helyzetben vannak a kerékpáros és elektromos kerékpáros kézbesítők is, akiknek fizetése 390–440 ezer forint között mozog a bére. Érdekesség, hogy korábban még különbséget tettek a hagyományos és az elektromos biciklis futárok között, utóbbiak valamivel többet kerestek, mostanra viszont összeért a két kategória bérezése.

A következő szintet a segédmotoros kézbesítők jelentik, akiknek már AM kategóriás jogosítvány szükséges a munkavégzéshez. Az ő fizetésük 430 ezer forint körül alakul, bár a legfrissebb adatok szerint 2025 szeptemberében átmenetileg 424 ezerre csökkent. Vannak emellett különleges megoldások is, például a háromkerekű elektromos motorral végzett kézbesítés, amelyhez szintén nagyjából 435 ezer forintos bruttó bér társul.

Ha a szállítószektor teljesítményét nézzük, jól látható, hogy 2023 októberében a bruttó átlagkereset 531,4 ezer forint volt, amely 2024 októberére 584,7 ezerre, 2025 szeptemberére pedig 632,8 ezerre nőtt. Ez 2024 és 2025 között több mint 20 százalékos növekedést jelent, ugyanakkor a postai kézbesítők bérei ezt a tempót nem tudták tartani. Bár a kerékpáros és elektromos biciklis futároknál volt némi emelkedés, előbbinél például 14,3 százalékos, míg több kategóriában inkább stagnálás vagy kisebb visszaesés tapasztalható.

A fizetések mellett ugyanakkor többféle juttatást is kínál a Magyar Posta. Ilyenek a munkaruha és védőfelszerelés, a munkába járási támogatás, lakáscélú támogatások, határozatlan munkaviszony, szakmai fejlődési lehetőség és csoportos élet- és balesetbiztosítás. Emellett cafeteria juttatás is jár, amely 2025 szeptemberére 30 ezer forintra emelkedett, autós futároknál pedig 25 ezer forint a havi keret. Továbbra is él az ajánlási bónusz, amely minden új belépő után bruttó 100 ezer forint, autós futároknál pedig akár 200 ezer is lehet. Az egyéb juttatások terén nincsen jelentős különbség a hirdetésekben. Mindenhol nagyjából ugyanazokat a területeket fedik le, tehát úgy mint

  • Munkaruha és védőfelszerelés juttatás
  • Munkába járási támogatás
  • Lakáscélú (lakásvásárlás, lakásépítés, lakásbővítés, lakhatási) támogatások
  • Határozatlan munkaviszony
  • Fejlődési és szakmai előmeneteli lehetőség
  • Változatos munka, szabadban végzett önálló munkavégzés
  • Csoportos élet- és baleset biztosítás
  • Bérezés: bruttó alapbér + pótlékok + ösztönző
  • 3 hónapot követően: bruttó: 30 000 Ft/hó cafeteria juttatás* (ezt idén emelték meg, 2024 októberében még 20 000 forint/hó volt)
  • Amennyiben 25 év alatti vagy, nálunk lehetőséged van az adókedvezmény igénybevételére

*itt abban az esetben, ha autós futárnak jelentkezel bruttó 20 000 helyett 25 000 forint jár

Tehát összességében elmondható, hogy bár a postás bérek az elmúlt években nőttek, még mindig jelentős elmaradásban vannak a szállítószektor átlagkeresetéhez képest. Az autós futárok vannak a legkedvezőbb helyzetben, hiszen bónuszokkal és szezonális kiegészítésekkel elérhetik, sőt akár meg is haladhatják az ágazati átlagot. A gyalogos, kerékpáros vagy segédmotoros kézbesítők viszont jellemzően jóval alacsonyabb szinten keresnek, így az ő bérük még mindig több százezer forintos lemaradásban van az országos és szektoros átlaghoz képest.
Címlapkép: Getty Images
