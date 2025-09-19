Berobban a késő nyár: a hétvégén országszerte visszatér a strandolós meleg, a Balaton vize tovább melegszik.
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 19.)
Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. szeptember 19., péntek.
Névnap
Vilhelmina
Friss hírek
- Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
- Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
- Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
- A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?
- Sokan nem tudnak róla: diploma nélkül is megütöd a főnyereményt, milliós fizu a gyógyszeriparban
- Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
Deviza árfolyam
EUR: 389.76 Ft
CHF: 417.47 Ft
GBP: 448.44 Ft
USD: 330.96 Ft
Befektetés, tőzsde
OTP: 28890 Ft
MOL: 2796 Ft
RICHTER: 9870 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.09.20: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 25 és 30 fok között alakul.
2025.09.21: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre van kilátás. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A minimum-hőmérséklet 10 és 18, a maximum-hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli szervezetünket. Érdemes kihasználni szabadtéri tevékenységhez a napos időt annak, aki teheti, ugyanis a napsütés jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra. (2025.09.18)
A közlekedési vállalat szeptember közepén feltételes közbeszerzési eljárást indított a hálózatbővítési és korszerűsítési munkák kivitelezésére.
Az Egyesült Államok teljes mértékben helyreállítja Magyarország részvételét a vízummentességi programban, miután a két ország közötti biztonsági együttműködés megerősödött.
Meleg, napos időjárásra készülhetünk a következő napokban, a hétvégén többfelé 30 fok közelébe emelkedik a hőmérséklet.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 18.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Volán menetrend változás 2025. szeptember 1-től: így változik a buszmenetrend Volán járatoknál, mutatjuk, hogyan módosul a távolsági buszmenetrend ősztől!
Bár júliusban összességében alig változott a külföldi vendégéjszakák száma Magyarországon, az orosz turisták látogatása látványos fordulatot vett:
A Balatoni Hajózási Zrt. feltételes közbeszerzést írt ki a Szántód és Tihany közötti kompkikötők teljes körű megújítására.
Sokkoló fűtés hírt kaptak a magyar családok: máris készülhetnek, egy hetük maradt, aztán vacoghatnak
Érdemes kihasználni ezt a hétvégét, ezek lehetnek az utolsó nyári melegek az idén.
A rendőrség büntetőeljárást indított a Magyarkútnál kisiklott vonat ügyében. Közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanúja miatt indult nyomozás.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.
Álrendőr csuklóján kattant a bilincs: egy 16 éves fiú fülelte le, ilyet a magyar zsaruk is ritkán látnak
Egy rendőri pályára készülő 16 éves gimnazista vette észre a szabálysértést elkövető férfit.
Budapest Főváros Kormányhivatala továbbra is kiemelten ellenőrzi a BKV autóbuszok állapotát.
A Pénzcentrum 2025. szeptember 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Front érkezik északnyugat felől, záporokkal és zivatarokkal. Miközben nyugaton 17 fok lesz, keleten közel 30 fokot mérhetünk.
Az BKV vallja: a műszaki hibák és a fenntartási költségek csökkentése csak új járművek beszerzésével valósítható meg.
Már holnap hajnalban megérkezik hozzánk az Európán végigsöprő légörvény: brutál esőt fog ránk zúdítani
Északnyugat-Európában erős széllökésekkel járó ciklon örvénylik.
A front átvonulása során az ország számos pontján esőt, záporokat és felhőszakadással kísért zivatarokat okozott.
