Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 19.)

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. szeptember 19., péntek.

Névnap

Vilhelmina

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.76 Ft

CHF: 417.47 Ft

GBP: 448.44 Ft

USD: 330.96 Ft



Befektetés, tőzsde

OTP: 28890 Ft

MOL: 2796 Ft

RICHTER: 9870 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.20: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 25 és 30 fok között alakul.

2025.09.21: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre van kilátás. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A minimum-hőmérséklet 10 és 18, a maximum-hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Érdemes kihasználni szabadtéri tevékenységhez a napos időt annak, aki teheti, ugyanis a napsütés jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra. (2025.09.18)

Akciók

