2025. szeptember 19. péntek Vilhelmina
24 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 19.)
Utazás

Péntek reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 19.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 19. 07:45

Pénteken sem áll meg az élet attól, hogy közeleg a hétvége: a Pénzcentrum segít naprakésznek maradnod. Összegyűjtöttük a legfontosabb híreket, de az aktuális árfolyamokért, időjárásjelentésért, akciókért sem kell külön kattintanod, olvass el mindent egy helyen! 2025. szeptember 19., péntek.

Névnap

Vilhelmina

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 389.76 Ft
CHF: 417.47 Ft
GBP: 448.44 Ft
USD: 330.96 Ft

Befektetés, tőzsde

OTP: 28890 Ft
MOL: 2796 Ft
RICHTER: 9870 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.20: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, csapadékmentes idő várható. A déli, délkeleti szél az Észak-Dunántúlon megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 16, délután 25 és 30 fok között alakul.

2025.09.21: A hajnali pára-, ködfoltok feloszlása után derült, napos, száraz időre van kilátás. A délkeleti, déli szél az Észak-Dunántúlon és a Dél-Alföldön megélénkül, Sopron környékén erős széllökés is lehet. A minimum-hőmérséklet 10 és 18, a maximum-hőmérséklet 26 és 32 fok között alakul.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. Érdemes kihasználni szabadtéri tevékenységhez a napos időt annak, aki teheti, ugyanis a napsütés jó hatással van a kedélyállapotunkra, a hangulatunkra. (2025.09.18)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:12
09:03
08:44
08:37
08:34
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 19.
Leáldozott a pörköltnek és a pacalnak? Így tűnnek el lassan a klasszikus magyar fogások az éttermekből
2025. szeptember 18.
Ezek az ingatlanok lehetnek 2025 legjobb befektetései: felrobbant a piac, rengetegen keresik őket
2025. szeptember 18.
Indulhat a magyar családok rohama az IKEA-ba: újra kapható a termék, amire mindenki várt
2025. szeptember 18.
A bizalmi válság szakmája: miért nehéz ma ingatlanügynökként dolgozni?
2025. szeptember 18.
Sokan nem tudnak róla: diploma nélkül is megütöd a főnyereményt, milliós fizu a gyógyszeriparban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 19. péntek
Vilhelmina
38. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
2
2 hete
Nyaralás ősszel: ezek a legjobb meleg tengerpartok szeptembertől novemberig
3
3 hete
Feltétlenül látogasd meg ezt a várost idén ősszel: egy hétvége olcsóbb itt, mint egy budapesti vacsora
4
3 hete
Filléres repjegyeket szórt ki a Ryanair: ennyiért ritkán juthatsz el európai nagyvárosokba
5
3 hete
Kitudódott Brüsszel új mesterterve, drasztikus lépés készül: Magyarországot is vastagon érintené?
PÉNZÜGYI KISOKOS
GFS
Az államháztartás és alrendszerei pozíciójának értékelési módszere. A GFS-számítás alapelve a hiányfinanszírozási tételek kiszűrése mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. Ez azt jelenti, hogy az összes bevétel nem tartalmazza sem a nemzetközi, sem a hazai piacon felvett hiteleket, s a kiadásokban sem jelennek meg az adósságok tőketörlesztései, valamint az értékpapír-visszavásárlások. A GFS-egyenleg számításakor azonban a bevételek a privatizációs bevételekkel együtt jelennek meg és a nettó kamatkiadások vagy -bevételek szintén szerepelnek az egyenlegben. A GFS-egyenleg tehát a folyó bevételek és a folyó kiadások viszonyát mutatja.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 09:12
Ebben a 7 magyar városban emelkedett a covidosok száma: küszöbön a járvány Budapesten?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 19. 06:59
Döbbenet, ami kiderült Magyarország kedvenc háztartási gépeiről: erről mindenkinek tudnia kell
Agrárszektor  |  2025. szeptember 19. 08:16
Egészen hihetetlen: rekordméretű halszörny akadt a horogra idehaza