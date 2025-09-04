2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
26 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 4.)
Utazás

Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 4.)

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 07:45

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. szeptember 4.

Névnap

Rozália

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.54 Ft
CHF: 419.89 Ft
GBP: 453.54 Ft
USD: 337.73 Ft

Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 3.
A Skandináv lottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 9, 18, 23, 27, 28, 33

Ezen a héten 2 telitalálat volt.
7-es találat: 2 db
6-os találat: 87 db
5-ös találat: 2688 db
4-es találat: 38791 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30100 Ft
MOL: 2888 Ft
RICHTER: 10330 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.09.05: Többórás napsütés mindenhol valószínű, de helyenként erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és az északnyugati, északi tájakon elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, Sopron körül megerősödik. Hajnalban 12, 18, délután 27, 34 fok várható.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

2025.09.06: A Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, száraz idő várható, de keleten a magasabbra törő gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat, többórás napsütés azonban ott is valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül. Kora reggel általában 15, 20, délután 24, 32 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg jellegű fronthatás várható, a különösen érzékenyeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. (2025.09.03)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
08:44
08:30
08:14
07:53
07:45
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 4.
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
2025. szeptember 3.
Egyetlen hazai boltnál működik a legális kápétrükk: sokat spórolhat, aki ezt kijátssza a kasszánál
2025. szeptember 3.
Új "drogra" függött rá milliónyi magyar: sokan észre sem veszik, önként sétálnak be a csapdába
2025. szeptember 3.
Óriásit hibáznak a magyar szülők az iskolás gyerekekkel szemben: súlyos árat fizetnek érte
2025. szeptember 3.
Ez lenne az ország sztárvármegyéje? Nem Budapest vezet, mutatjuk, hol nőttek legjobban a bérek
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 4. csütörtök
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Megszületett a rangsor: ez a város lett Magyarország történelmi fővárosa
2
2 hete
Hoppá! Itt a drámai fordulat az időjárásban: mégis elmossa a vihar augusztus 20-át Budapesten?
3
2 hete
Lesz tűzijáték augusztus 20-án 2025-ben? Itt vannak a tűzijáték budapesti és vidéki időpontjai, balatoni helyszínei
4
3 napja
Listázná a magyar kormány, ki jár külföldre dolgozni: itt a rendelet tervezete
5
7 napja
Óriási trend most a "meztelen utazás": vagyonokat spórolhat, aki bevállalós
PÉNZÜGYI KISOKOS
Műszakilag becsült érték
taralmában hasonló a káridőponti értékhez. A kifejezést a biztosítási feltételek nem, vagy csak elvétve alkalmazzák, ugyanakkor a kárrendezési munkát végzők gyakorlatában mindennapi szóhasználat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 4. 05:44
Bedőlt a Balaton: mi folyik a magyar tengernél, egyre kevesebb utazó választja
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 3. 21:01
Hihetetlen, ami a Skandináv lottón történt: íme a 36. hét nyerőszámai és nyertesei
Agrárszektor  |  2025. szeptember 4. 07:01
Örülhetnek a termelők: ez a gyümölcs, úgy tűnik, túlélte az évet