Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. szeptember 4.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2025. szeptember 4.

Névnap

Rozália

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 393.54 Ft

CHF: 419.89 Ft

GBP: 453.54 Ft

USD: 337.73 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2025. szeptember 3.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 36. héten emelkedő számsorrendben a következők:

5, 9, 18, 23, 27, 28, 33



Ezen a héten 2 telitalálat volt.

7-es találat: 2 db

6-os találat: 87 db

5-ös találat: 2688 db

4-es találat: 38791 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 30100 Ft

MOL: 2888 Ft

RICHTER: 10330 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.09.05: Többórás napsütés mindenhol valószínű, de helyenként erőteljes lesz a gomolyfelhő-képződés, és az északnyugati, északi tájakon elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Az északnyugatira forduló szél megélénkül, Sopron körül megerősödik. Hajnalban 12, 18, délután 27, 34 fok várható.

2025.09.06: A Dunántúlon általában gomolyfelhős, napos, száraz idő várható, de keleten a magasabbra törő gomolyfelhőkből helyenként zápor, zivatar kialakulhat, többórás napsütés azonban ott is valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül. Kora reggel általában 15, 20, délután 24, 32 fok valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hideg jellegű fronthatás várható, a különösen érzékenyeknél fejfájás, migrén jelentkezhet. (2025.09.03)

