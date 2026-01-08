Csütörtök reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. január 8.)

Csütörtökön indulnak a nagy akciók! Ha nem akarsz lemaradni a nap legfontosabb híreiről, vagy arról, milyen időre kell ma készülni, esetleg hogy hol érdemes intézni a bevásárlást, olvass el minden információt egy helyen a Pénzcentrumon. Nem csak a napi árfolyamot, a lottószámokat is megtudhatod! Mutatjuk, mit hoz ezen a héten a csütörtök, 2026. január 8.

Névnap

Gyöngyvér

Deviza árfolyam

EUR: 384.8 Ft

CHF: 413.41 Ft

GBP: 443.42 Ft

USD: 329.57 Ft



Skandináv lottó

A sorsolás dátuma: 2026. január 7.

A Skandináv lottó nyerőszámai a 2. héten emelkedő számsorrendben a következők:

3, 7, 10, 15, 16, 18, 32



Ezen a héten nem volt telitalálat.

7-es találat: 0 db

6-os találat: 45 db

5-ös találat: 2203 db

4-es találat: 31765 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 37050 Ft

MOL: 3170 Ft

RICHTER: 10200 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2026.01.09: Nyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet, és a nap második felében már többnyire erősen felhős vagy borult időre van kilátás. Nyugat felől egyre többfelé várható csapadék: északon, északkeleten havazás várható, dél, délnyugat felé haladva nő a vegyes halmazállapotú csapadék esélye, délnyugaton tartósabb ónos eső sem zárható ki! (A halmazállapot-váltás határa bizonytalan!) A déli, délkeleti szél keletire északkeletire fordul, és többfelé megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -17 és -10 fok között alakul, de a fagyzugos helyeken -20 foknál is hidegebb, a felhősebb északnyugati tájakon -10 foknál melegebb is előfordulhat. A csúcshőmérséklet -10 és +1 fok között valószínű, délnyugatról északkelet felé haladva lesz egyre hidegebb.

2026.01.10: Általában erősen felhős vagy borult idő valószínű, majd csökken a felhőzet. Északkeleten elszórtan lehet havazás, délnyugaton ónos eső (a halmazállapot-váltás határa bizonytalan!). Délután csökken a csapadék területi kierjedése és intenzitása. Az északkeletei szél északnyugatira, nyugatira fordul, és időnként megélénkül. Reggel -12, -2, kora délután -6, +2 fok várható.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

A magasban hidegebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért hidegfront jellegű változásokat tapasztalhatunk, mint fejfájást, migrént, nehézkes gondolkodást, vérnyomáscsökkenést. A közlekedésben résztvevők is fokozottabban figyeljenek! (2026.01.08)

Akciók

