Atomfegyverek, dollármilliárdok és új fegyverkezési verseny – ki mennyit költ és miért nem működnek a leszerelési egyezmények?
Küszöbön a végső rezsicsökkentés: így válhatunk le végleg a méregdrága orosz gázról
A világ energiaigénye soha nem látott mértékben nő. Közhely, hogy ezt – bármennyire szeretnénk – nem lehet kizárólag megújuló forrásokból kielégíteni. A szén- és gázerőművek ideje, reményeink szerint lassan lejár. A karbonsemleges technológiák között ott van még az atomenergia. Nem véletlen, hogy a tervezőasztalokon újjáéled több, 50 éve feledésbe merült technológia. Az SMR reaktorokról nukle
Pénzcentrum: Mit értünk az új típusú, SMR atomreaktorokon? Miben különböznek a hagyományos atomerőművektől?
Aszódi Attila: Fontos látni, hogy az SMR (Small Modular Reactors, kis moduláris reaktorok) alapú atomerőművek már az 1950-60-as években is voltak tervezőasztalon, sőt néhány prototípust meg is építettek. De akkoriban a világ energiaellátása nagyon fosszilis energia alapú volt, a szén, majd később a gázerőművekkel az atomerőművek akkor tudtak versenyezni, ha nagy teljesítményű blokkokat építettek. Sok kis méretű, vízhűtésű reaktort építettek a tengeralattjárók, a jégtörő hajók és a repülőgép hordozó anyahajók számára, de a szárazföldi alkalmazásokra maradtak a nagy méretű reaktorok. Voltak kísérletek ún. egzotikus, pl. sóolvadékkal vagy éppen olvadt fémmel hűtött reaktorokkal is, de gazdasági okokból ezek a technológiák nem terjedtek el – eddig – az energetikában.
Az SMR-ek esetében nem csak arról van szó, hogy ezek a hagyományos nagy atomerőművek modernebb, kisebb változatai, mert, egyrészt nagyon sokféle SMR típus létezik, másrészt több, lényeges szempontból is különbözhetnek a nagy testvérektől. Napjainkban a tervezők sok országban összesen kb. 80 féle reaktortípussal dolgoznak. Van, amelyik felfogható a paksi blokkokban alkalmazott nyomottvizes reaktorok kicsinyített változataként, de vannak más típusok, amelyek ettől teljesen eltérő műszaki, fizikai alapelveken nyugszanak. A legegyértelműbb különbség a méret, a kapacitás és az építési mód: SMR alatt tipikusan a 300 MW elektromos teljesítmény alatti blokkokat értjük, amelyek úgy vannak megtervezve, hogy építésük modulokból legyen lehetséges annak érdekében, hogy a hagyományos atomerőműveknél sokkal gyorsabban legyenek megépíthetőek, és a kisebb méretük okán rugalmasabban illeszkedjenek a villamosenergia-rendszerhez. Biztonsági szempontból lényeges, hogy sok SMR koncepció ún. passzív rendszereket használ a biztonsági funkciók, kiemelten a hűtés megoldására, így egy üzemzavar kezeléséhez nem igényelnek külső áramellátást, sőt sokszor külső hűtővíz-betáplálást sem. Egyes típusoknál elvárás, hogy emberi beavatkozás nélkül is képesek legyenek fenntartani a biztonságos működést vagy lekezelni egy üzemzavari eseménysort.
Pénzcentrum: Mi az oka, hogy napjainkban, 50 év után újra aktuális lett az építésük?
Ennek több oka is van. Az internet globális elterjedése miatt a tech cégek adatközpontjainak hatalmas energiaigénye van. Ezeket a szerverparkokat azonban folyamatosan működtetni kell, nem csak akkor, amikor süt a nap vagy fúj a szél. Ellátásukhoz pedig klímavédelmi okokból szén-dioxid-kibocsátástól mentes forrásokat keresnek. A technológiai szektorban arra számítunk, hogy a szerverparkok számítási kapacitása iránti igény jelentősen növekedni fog a mesterséges intelligencia (MI) terjedésével, mert egy MI algoritmussal támogatott lekérdezés mintegy 10-30-szoros energiát igényel, mint egy hagyományos Google keresés. Az IT szektor fő szereplői elképesztő összegeket fektetnek az új típusú erőművek tervezésébe, építésébe. Nem véletlen, hogy a legtöbb fejlesztés az USA-ban fut. De az SMR-ek fontosak lehetnek más ágazatok, például az autóipar számára is a karbonlábnyomuk csökkentésében. Ez fontos szempont a fenntarthatósági követelmények teljesítéséhez és az elektromos járművek gyártásának támogatásához.
Az orosz-ukrán háború az energiafronton is hatalmas sokkot okozott az egész világon. Olyan országok is az atomenergia felé fordultak – mint például Svédország, Hollandia vagy Belgium –, akik korábban az atomenergia kapacitások leépítését fontolgatták. A háború kitörése urán megsokszorozódott világpiaci gázár és az ellátásbiztonsági aggályok sok országban megkongatták a vészharangokat, így az energiastratégia a megújulók mellett az atomenergia felé fordul. Ebben a környezetben az SMR technológiák mindenképpen felértékelődnek.
Pénzcentrum: Melyek az előnyei a kis atomerőműveknek?
Természetesen elsősorban az anyagiak: az építési idő a hagyományos nagy atomerőművek esetében az ún. első beton öntésétől (ez az első, nukleáris biztonsági szempontból releváns épület alaplemezének betonozása) számítva átlagosan 8-12 év, de extrém példaként megemlíthetem, hogy a finnországi Olkiluoto-3 blokk és a francia Flamanville-3 atomerőmű 17 évig épültek. A hosszú építési idő hátránya – az eredeti ütemtervhez képesti jelentős csúszáson túl –, hogy ez idő alatt hatalmasra nőnek a beruházási költségek kamatterhei. Minél tovább épül egy erőmű, annál tovább áll benne a befektetett tőke, amelynek a kamatterheit ilyenkor is fizetni kell. Az SMR-ekkel szembeni egyik legfontosabb elvárás az, hogy rövid idő (3-4 év) alatt legyenek megépíthetőek, hogy a beruházás kamatterhei alacsonyabbak legyenek.
Meg kell említeni, hogy az SMR-ek építésének 1 kW-ra eső fajlagos beruházási költsége magasabb, de az építési idő rövidsége miatt jóval olcsóbban felépíthetők lesznek. A finanszírozás feltételeinek biztosítása szempontjából az is előny lehet, hogy a kisebb erőművek teljes beruházási költsége alacsonyabb, ami a banki finanszírozást jelentősen egyszerűsítheti. Összehasonlításként egy ipari naperőmű 1,5-2 évig, a gázturbinás erőmű 3-4 év alatt építhető fel. Ha egy SMR építése szintén megvalósítható lesz 3-4 év alatt, akkor az a „bankolhatóság” és a projekt menedzsment kockázatok kezelése szempontjából is jelentős előnyökkel járhat.
Az SMR-ek szintén nagy előnye a méretbeli különbség: kisebb területen elférnek, és olyan helyszíneken is megépíthetők, ahol egy hagyományos erőművek építésére nem lenne elegendő hely. Ha egy villamos energiát és ipari hőt előállító SMR-t közel tudok vinni egy ipari üzemhez, akkor a mostani alapvetően földgáz alapú hőellátás számos ipari üzem esetében kiváltható lesz.
Az építéshez kapcsolódó további fontos szempont, hogy az SMR-eket úgy tervezik, hogy számos részüket egy gyárban előszerelik, és a telephelyre nagyobb modulok kerülnek kiszállításra. Ezeket a modulokat kell a telephelyen összecsatlakoztatni, amivel az építési idő – a telephelyi munkák időigénye – jelentősen csökkenthető. Ahogy fent megbeszéltük, az építési idő csökkentése a finanszírozási költségeket is csökkenti, így mindenképpen előnyös.
Különbség van az engedélyeztetés terén is: a hagyományos erőműveknél tipikusan minden létesítmény más, egyedi tervek alapján épül, és az engedélyezésük blokkonként több évet vesz igénybe. Az SMR-eknél fontos elvárás, hogy standardizáltak legyenek: ha egy adott típust típusengedélyezésnek vetünk alá (még az építés megkezdése előtt), és utána az egyes erőművek sorozatgyártásban készülnek, ugyanazon típusengedély alapján, az megint csak csökkenti a projekt kockázatokat és rövidíti a létesítéshez szükséges időt.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A SMR-ek kulcsszerepet játszhatnak a fenntartható energiatermelés és a dekarbonizációs célok elérésében. Alapjaiban az SMR technológia a hagyományos atomerőművek működési elvét követi: a fűtőelemekben (dúsított uránban) lejátszódó maghasadásából származó hővel gőzt termelnek, ennek energiáját gőzturbina és generátor segítségével alakítják át villamos energiává. De a kisebb reaktorzóna kisebb teljesítményt, egyúttal kevesebb hasadóanyagot és kevesebb radioaktivitást jelent, így a hűtésük üzemzavari körülmények között is egyszerűbb lehet, ami nagyban növeli biztonságukat, és egyszerűbbé teszi a biztonsági követelményeknek való megfelelést.
Pénzcentrum: Hol tart a világ a tervezésben, építésben?
A legtöbb SMR projekt jelenleg az USA-ban zajlik, de nem sokkal marad le Európa és Kína sem. A legtöbb SMR típus a tervezési vagy az engedélyezési fázisban van. Az aktuális, előrehaladott projektek között kell említeni az Ontario Power Generation cég kanadai építkezését, ami a Darlington atomerőmű telephelyén nemrégen kezdődött el, és a GE Hitachi által tervezett első BWRX-300 típusú SMR blokkot 2030-ig tervezik megépíteni és üzembe venni. Azon a telephelyen a prototípus megépítése után további 3 blokkot terveznek építeni. Ezzel megegyező típusú SMR blokkok építése van előkészítés alatt többek között az USA-ban, Finnországban, Svédországban, Lengyelországban.
A brit kormány 3 éve indította el az aktuális projektet, aminek a célja a megfelelő SMR technológia kiválasztása. Idén júniusban a Rolls-Royce SMR típust választották mint az egyik megvalósítandó technológia. A végső beruházói döntés 2029-re van tervezve, addig zajlik a Rolls-Royce SMR erőmű tervezése és engedélyezése. A tervek szerint 2030-as évek közepére épülne meg a prototípus erőmű.
Ahogy a fenti példák is mutatják, jelenleg az engedélyezési eljárások jelentik a legsürgetőbb feladatot. Számos országban, így Közép-Európa országaiban is teljesen új szabályozást és új engedélyezési rendszert kell kidolgozni ahhoz, hogy az SMR-ek típusengedélyezésére és az építkezések gyors, ütemezett megvalósítására sort lehessen keríteni.
Az új engedélyezési rendszer kidolgozása mellett a kormányoknak biztosan foglalkozniuk kell a hulladékkezelés koncepciójának kialakításával, a szükséges intézményrendszerrel, az SMR erőművek építéséhez és működtetéséhez szükséges beszállítói rendszerrel, a szakember-utánpótlással, az energiastratégia megfelelő alakításával, és a társadalmi elfogadottság kérdéseivel is. A BME Nukleáris Technikai Intézetében létrehoztunk egy kompetencia-központot, ahol kutatjuk ezt a komplex kérdéskört, és igyekszünk szakmai támogatást adni az iparág meghatározó hazai és nemzetközi szereplőinek.
Fotó: Soós Lajos, MTI/MTVA
Az Eurobarometer legfrissebb felmérése szerint a magyarok az uniós átlagnál is erősebben támogatják az EU egységét és a közös válságkezelést.
A Bosch hivatalosan bejelentette, hogy németországi gyártókapacitásainak egy részét a miskolci üzemébe helyezi át.
Egyre romlik a fővárosi hidak állapota, van köztük olyan, amihez negyvenöt éve alig nyúltak hozzá, mostanra elöregedtek az elemei.
Az IMF friss elemzése szerint egy esetleges vámháború miatt két év alatt akár 2 százalékponttal is alacsonyabb lehet a magyar GDP-növekedés.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben kedden estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Dánia olyan új javaslatot terjesztett elő, amely teljesen kizárná az orosz földgáz közvetlen vagy közvetett bejutását az európai piacokra.
Augusztusban rövid időn belül három célzott ukrán támadás is érte Barátság kőolajvezetéket.
Magyarország tapasztalatai a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásban nemzetközi szinten is értékesek, és jelentősen hozzájárulnak a világ erdészeti kutatásainak sikeréhez.
Ez alapján jobban megéri ingatlant vásárolni, mint diplomát szerezni. Pedig a tanulmányok finanszírozása legalább akkora megtérüléssel bír, mint a lakástulajdon megszerzése.
Iránykereséssel indulhat a keddi kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén – véli az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője.
Bod Péter Ákos: az árréskorlátozás augusztusi meghosszabbítása újabb példája az állami intervencióknak, amelyek hosszú távon káros gazdasági következményekkel járhatnak.
A 2025 II. negyedévében az adatok szerint 0,1, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,2%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.
Kedd reggelre ismét gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi piacon az előző esti jegyzésekhez képest.
Szijjártó Péter: 2027 végéig elkészül a magyar-szerb kőolajvezeték magyarországi szakasza
Az euró árfolyama a reggel hét óra előtt jegyzett 396,62 forintról 395,09 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 6,9 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
A bíróság döntése szerint Donald Trump túllépte hatáskörét a "kölcsönös" vámok bevezetésével.
2025 júliusában az ipari termelői árak átlagosan 4,5%-kal múlták felül az egy évvel korábbit.
-
Ezért éri meg az elektronikus fizetés: megszólaltak a magyar vállalkozók - videó
Az elektronikus fizetési lehetőségek biztosítása ma már nem csupán opció, hanem a sikeres vállalkozás alapfeltétele.
-
Fizetési meghagyásos eljárás: gyors és hatékony megoldás a lejárt tartozások behajtására
Az adósok többsége elismeri a követelést a MOKK szerint.
-
Biztonság és kiszámítható hozam a műtárgypiacon (x)
A műkereskedelem egyre inkább felértékelődik a befektetők körében, hiszen stabil hozamot és megbízható menedéket kínál a gazdasági ingadozások idején.
-
Szeptemberben is SPAR Kupon Kánaán! (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást! Gyűjtsd be 2025. szeptember 1. és 3. között a SPAR kuponokat!