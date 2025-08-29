Forróság, por és zivatarok: figyelmeztetést adott ki a HungaroMet

A szaharai por és a hőség mellett délutántól záporok, zivatarok is érkeznek, főként a Nyugat-Dunántúlon. Több vármegyére is figyelmeztetést adtak ki zivatar és magas középhőmérséklet miatt.

A nap első felében a szaharai eredetű por szűrheti, míg nyugaton a változó vastagságú felhőzet időnként zavarhatja a napsütést, melyből néhol csapadék sem kizárt.

Délutántól nyugat felől egyre jobban megnövekszik a felhőzet, nő a csapadék kialakulási esélye is - estig főként a Nyugat-Dunántúlon lehet helyenként záporra, zivatarra számítani. A délies szél többfelé megélénkül, olykor megerősödhet, a zivatarok környezetében akár viharos lökések is előfordulhatnak.

A HungaroMet elsőfokú figyelmeztetést adott ki zivatar miatt a nyugati vármegyékre, valamint magas középhőmérséklet miatt is figyelmeztetés van érvényben több vármegyében.

A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 32 és 37 fok között alakul. Késő estére 18 és 28 fok közé csökken a hőmérséklet.