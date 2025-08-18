A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) 0,83 százalékos emelkedéssel zárta a hetet, ami elég volt egy új történelmi csúcshoz.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 18.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. augusztus 18., hétfő.
Névnap
Ilona
Deviza árfolyam
EUR: 394.73 Ft
CHF: 418.28 Ft
GBP: 457.26 Ft
USD: 337.1 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 17.
A Hatoslottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 15, 29, 33, 37, 44
Ezen a héten 1 telitalálat volt.
6-os találat: 1 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 42 db
4-es találat: 2007 db
3-as találat: 33254 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30670 Ft
MOL: 2976 Ft
RICHTER: 10510 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.19: Gomolyfelhős, napos idő várható csapadék nélkül. A jellemzően északkeleti, keleti irányú szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 11 és 16 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is valószínűek. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.
2025.08.20: Napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, majd a nap második felében nyugat felől kezdődő felhősödésre van kilátás, de csapadéknak még kicsi az esélye. A délire, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 11, 17 fok között várható, azonban a hidegre érzékeny tájakon akár 10 fok alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken enyhébb, melegebb lehet az éjszaka. A csúcsérték délután 29, 35 fok között alakul.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Vasárnapra mérséklődik a meleg. Hideg fronthatásra számíthatunk, emiatt többeknél jelentkezhet fejfájás, vérnyomás-ingadozás. (2025.08.17)
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.