2025. augusztus 18. hétfő Ilona
25 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 18.)
Utazás

Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 18.)

Pénzcentrum
2025. augusztus 18. 07:45

Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. augusztus 18., hétfő.

Névnap

Ilona

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 394.73 Ft
CHF: 418.28 Ft
GBP: 457.26 Ft
USD: 337.1 Ft

Hatoslottó

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 17.
A Hatoslottó nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 15, 29, 33, 37, 44

Ezen a héten 1 telitalálat volt.
6-os találat: 1 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 42 db
4-es találat: 2007 db
3-as találat: 33254 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30670 Ft
MOL: 2976 Ft
RICHTER: 10510 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.19: Gomolyfelhős, napos idő várható csapadék nélkül. A jellemzően északkeleti, keleti irányú szél többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban általában 11 és 16 fok között várható, de a hidegre hajlamos helyeken alacsonyabb, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek is valószínűek. Délutánra 27, 32 fok közé melegszik fel a levegő.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

2025.08.20: Napos időre számíthatunk gomolyfelhőkkel, majd a nap második felében nyugat felől kezdődő felhősödésre van kilátás, de csapadéknak még kicsi az esélye. A délire, délnyugatira forduló szél időnként megélénkül. A hőmérséklet hajnalban jellemzően 11, 17 fok között várható, azonban a hidegre érzékeny tájakon akár 10 fok alá is hűlhet a levegő, míg a vízpartok mentén, a nagyobb városok belsejében, valamint a magasabban fekvő helyeken enyhébb, melegebb lehet az éjszaka. A csúcsérték délután 29, 35 fok között alakul.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Vasárnapra mérséklődik a meleg. Hideg fronthatásra számíthatunk, emiatt többeknél jelentkezhet fejfájás, vérnyomás-ingadozás. (2025.08.17)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
#árfolyam #időjárás #hírek #pénzügyek #gazdaság #tőzsde #meteorológia #közlekedésmeteorológia #orvosmeteorológia #bux #névnap

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:45
06:20
05:17
20:02
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 18.
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
2025. augusztus 17.
Kegyetlen vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt meglépik: ehhez klímaválság sem kell
2025. augusztus 17.
Kiderült a magyar boltok sötét tiktka: így húzzák le észrevétlenül a vásárlókat, de ezzel nem számoltak
2025. augusztus 17.
Őszintén a meztelen strandolásról: 2025-ben ezek a legjobb naturista helyek Magyarországon
2025. augusztus 17.
Kvíz: Te tudod, hol tartod valójában a pénzed? Ezt a 10 dolgot kevesen tudják a magyar bankokról
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 18. hétfő
Ilona
34. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Kongatják a vészharangot a Balatonnál: rengeteg nyaraló van óriási veszélyben, sokan nem is sejtik
2
1 hete
Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni
3
6 napja
Rém értékes papír lapul rengeteg magyar fiókban: sokan nem is tudják, mennyire sokat is ér valójában
4
1 hete
Óriási a gond a Balaton vizével: most közölték a szakemberek, erről mindenkinek tudnia kell
5
2 hete
Már szórják a gigabírságokat Horvátországban: egy rossz mozdulat, és 150 ezer forintod bánja!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Avulás
Ahogy a gépkocsink öregszik veszít az értékéből. A biztosítók ezért egy káresetkor nem az alkatrész új értéke szerint fizetnek, hanem az amortizáció mértéke szerint. A fennmaradt esetleges költséget a biztosítottnak kell fizetnie.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 18. 05:17
Ezzel kevesen számoltak az Otthon Start program kapcsán: súlyos tízmilliókról van szó, erre kell készülni
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 17. 19:05
Kegyetlen vízkatasztrófa jöhet Magyarországon, ha ezt meglépik: ehhez klímaválság sem kell
Agrárszektor  |  2025. augusztus 18. 07:01
Akkora a gond, hogy már be sem takarítják a dinnyét ebben a térségben