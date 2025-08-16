A részvénypiac forgalma 8,5 milliárd forint volt, a vezető részvények vegyesen teljesítettek az előző napi záráshoz képest.
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 16.)
Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. augusztus 16., szombat.
Névnap
Ábrahám
Friss hírek
- Működik a sokmilliós lakástrükk: ehhez még az Otthon Start program se kell, de nem árt figyelni
- Kiderült a súlyos igazság a kötelező oltásokról: ezzel szégyenpadra került Magyarország
- Ez az igazi magyar nyugdíjtragédia: sokkolóan kevés jó év jut az időseknek, a gazdaság is megérzi
- Inget, sminket, hajhosszt is előírhat a főnököd? Ezt jó, ha tudod, sokszor visszaélnek vele
- Véget ért Trump és Putyin alaszkai találkozója: ez vár a világra, ebben állapodtak meg
- Újabb gesztust tett a nagy találkozó előtt Trump Putyinnak: ez hatalmas csapás Ukrajnának
Deviza árfolyam
EUR: 395.05 Ft
CHF: 418.41 Ft
GBP: 457.42 Ft
USD: 337.56 Ft
Eurojackpot
A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 15.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 11, 20, 33, 43
Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 1 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 19 db
4-es találat: 46 db
3+2 találat: 42 db
3+1 találat: 691 db
2+2 találat: 391 db
3-as találat: 2047 db
1+2 találat: 1859 db
2+1 találat: 8781 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30670 Ft
MOL: 2976 Ft
RICHTER: 10510 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.17: Általában sok napsütés valószínű, de erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Szórványosan zápor, zivatar is valószínű - legkisebb eséllyel északnyugaton eshet, legkésőbb nagyjából a Salgótarján-Makó vonal szélesebb sávjában szűnhet meg a csapadék. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon és a Zemplén térségében néhol megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában 19, 24 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékek a szélárnyékos északi tájakon lehetnek. A csúcsérték 28, 34 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
2025.08.18: Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk - a szétterülő gomolyok olykor hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet élénk, északkeleten helyenként erős széllökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 20 fok között alakul, de a derült, szélcsendes helyeken 8, 10 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 31 fok között valószínű.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Hőség várható, emiatt többeknél jelentkezhet fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, fáradékonyság. (2025.08.15)
Akciók
A nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, hasonlóan a lakáspiachoz: az éves szintű áremelkedés elérte a 37 százalékot.
A hétvégén tetőzik a kánikula, szombaton akár 39 fokos hőség is várható, majd vasárnaptól enyhülés kezdődik. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
Péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadták a vörös kódot.
A BKV azt írja, hogy azonnali, teljes flottavizsgálat következik, hogy utánajárjanak az eseteknek, és elkerüljék a személyi sérüléseket.
Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Egy nap alatt a harmadik busz gyulladt ki a fővárosban, szerencsére most sem sérült meg senki.
Augusztus 20-án minden eddiginél grandiózusabb tűzijáték és drónshow várja a közönséget a Duna-parton.
Bár egyre több turista vallja magát környezettudatosnak, utazási szokásaikban ez kevésbé tükröződik.
Újabb BKK-busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben. Egy nap sem telt el azóta, hogy a belvárosban ugyanez megtörtént.
A Pénzcentrum 2025. augusztus 14.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a skandináv lottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítanak a forgalmasabb állomásokon.
A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg.
A bűnelkövetők még hatékonyabb kiszűrése érdekében a látogatók közé vegyülve civil ruhás nyomozók is dolgoztak.
Bár csak mához egy hétre lesz a nemzeti ünnep, már péntektől egy sor lezárásra, terelésre és korlátozásra kell számítani a fővárosban.
A pályahálózatot újítják fel, így nemsokára több hetes időtartamra lezárják a pályaudvart.
A Pénzcentrum Mészáros Judittal, a Baraka Világjáró Utazási Iroda irodavezetőjével járta körbe az új trendeket, desztinációkat, utazási szokásokat.
A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent.
Egy magyar tiktoker most elárulta, hogyan lehetséges ez, és ők hogyan maxolták ki saját horvátországi nyaralásukat.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Ingyenes és könnyen elérhető: egyre többen használják a hulladékudvarokat
Aranykuka kampányt indított a MOHU.
Vállalkozásod van? Így csökkentheted az áramköltségeket akár harmadával, beruházás nélkül
Szalai Sándort, az E.ON szakértőjét kérdeztük az energiaszolgáltató új tarifacsomagjáról.