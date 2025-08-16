2025. augusztus 16. szombat Ábrahám
Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 16.)
Utazás

Szombat reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 16.)

Pénzcentrum
2025. augusztus 16. 07:45

Hétvégén sem akarsz lemaradni a fontos hírekről? Nem tudod, kinti vagy benti programot érdemes-e tervezni? Intéznéd a nagybevásárlást, de fogalmad sincs, melyik boltban akciós a tojás? A Pénzcentrum összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat a hétvégére! 2025. augusztus 16., szombat.

Névnap

Ábrahám

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 395.05 Ft
CHF: 418.41 Ft
GBP: 457.42 Ft
USD: 337.56 Ft

Eurojackpot

A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 15.
Az Eurojackpot nyerőszámai a 33. héten emelkedő számsorrendben a következők:
5, 11, 20, 33, 43

Ezen a héten nem volt telitalálat.
5+2 találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 1 db
4+2 találat: 0 db
4+1 találat: 19 db
4-es találat: 46 db
3+2 találat: 42 db
3+1 találat: 691 db
2+2 találat: 391 db
3-as találat: 2047 db
1+2 találat: 1859 db
2+1 találat: 8781 db

Befektetés, tőzsde

OTP: 30670 Ft
MOL: 2976 Ft
RICHTER: 10510 Ft

Országos középtávú előrejelzés

2025.08.17: Általában sok napsütés valószínű, de erőteljesebb lehet a gomolyfelhő-képződés. Szórványosan zápor, zivatar is valószínű - legkisebb eséllyel északnyugaton eshet, legkésőbb nagyjából a Salgótarján-Makó vonal szélesebb sávjában szűnhet meg a csapadék. Az északkeleti, északi szél többfelé megélénkül, a Dunántúlon és a Zemplén térségében néhol megerősödik. A minimum-hőmérséklet általában 19, 24 fok között alakul, ennél alacsonyabb értékek a szélárnyékos északi tájakon lehetnek. A csúcsérték 28, 34 fok között valószínű, délkeleten lesz a legmelegebb.

2025.08.18: Gomolyfelhős, napos időre számíthatunk - a szétterülő gomolyok olykor hosszabb időre is eltakarhatják a napot. Csapadék nem valószínű. Az északi, északkeleti szelet élénk, északkeleten helyenként erős széllökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14, 20 fok között alakul, de a derült, szélcsendes helyeken 8, 10 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 26, 31 fok között valószínű.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Hőség várható, emiatt többeknél jelentkezhet fejfájás, teljesítőképesség-csökkenés, fáradékonyság. (2025.08.15)

Akciók

Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féráron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba!
