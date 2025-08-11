Vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord a HungaroMet előzetes mérései szerint.
Hétfő reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. augusztus 11.)
Nem akarsz lemaradni a közelmúlt fontos híreiről, a nagy boltláncok akcióiról vagy éppen a lottószámokról? Nem tudod eldönteni, hogy melegen öltözz, vagy lengén? Vagy csak a forint aktuális árfolyamára vagy kíváncsi? A Pénzcentrumon most minden fontos információt elolvashatsz egy helyen! 2025. augusztus 11., hétfő.
Névnap
Zsuzsanna, Tiborc, Lilian
Friss hírek
- Egyre többen intézik így a mindennapi bevásárlást: megéri, a diszkontoknál is olcsóbb?
- Drága javításba futhat rengeteg magyar autótulaj: óriási hibát követnek el, még csak nem is sejtik
- Új, rejtélyes bizniszbe kezdett Donald Trump: fű alatt milliárdokat kaszált rajta, tudhat valamit?
- Jöhet az árstop a tűzifára 2025-ben? Megszólalt az Agrárminisztérium, minden egy irányba mutat
- Fizetésükről vallottak ukrán, ázsiai vendégmunkások: ennyi pénzért veszik el magyar melósok munkáját
- Óriási vágta a magyar tőzsdén: iszonyatosat kaszált, aki időben lépett a pénzével
Deviza árfolyam
EUR: 395.31 Ft
CHF: 420.01 Ft
GBP: 456.18 Ft
USD: 338.74 Ft
Hatoslottó
A sorsolás dátuma: 2025. augusztus 10.
A Hatoslottó nyerőszámai a 32. héten emelkedő számsorrendben a következők:
4, 9, 25, 30, 41, 45
Ezen a héten nem volt telitalálat.
6-os találat: 0 db
5+1 találat: 0 db
5-ös találat: 86 db
4-es találat: 2846 db
3-as találat: 40099 db
Befektetés, tőzsde
OTP: 30430 Ft
MOL: 2998 Ft
RICHTER: 10480 Ft
Országos középtávú előrejelzés
2025.08.12: Felhőtlen, száraz idő lesz. A keleties szél többnyire mérsékelt marad. Délután 29, 34 fok között alakul a hőmérséklet csúcsértéke.
2025.08.13: Felhőtlen, csapadékmentes idő várható, Sopronnál napközben élénk keleties széllel. Hajnalban általában 11, 17 fok valószínű, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a vízpartoknál és a magasabban fekvő helyeken magasabb értékek valószínűek. Délutánra 31, 36 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
Budapesti légszennyezettségi előrejelzés
()
Orvosmeteorológiai előrejelzés
Fronthatás nem terheli a szervezetünket, de a hőség és a nagyon erős UV-B sugárzás negatívan befolyásolja szervezetünk működését. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre lehetőleg világos, természetes anyagú ruházat, széles karimájú kalap, napszemüveg viselésével, a megfelelő faktorszámú naptej használatával. Az elveszített folyadékot és az izzadással távozó sókat is pótoljuk, lehetőség szerint izotóniás itallal. Érdemes a szervezetünk hőterhelését átmenetileg megszüntetni akár vízparton, de 1-2 óra eltöltése klimatizált helyen is sokat segíthet. (2025.08.10)
Akciók
Ugye te is szívesebben vásárolsz be akciósan friss csirkemellből, idényzöldségekből, tojásból, tejből? Szeretnéd tudni, melyik boltban kapod meg féláron a sertéskarajt? Lapozz bele a Pénzcentrumon a Spar, Interspar, Tesco, Auchan, Lidl, Aldi és a Diego akciós újságjaiba! Ha nem szeretnél lemaradni az akciókról, kattints!
