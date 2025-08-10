A Pénzcentrum 2025. augusztus 10.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a ötöslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Óriási vágta a magyar tőzsdén: iszonyatosat kaszált, aki időben lépett a pénzével
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken. A héten a BUX 3,75 százalékkal 3767,67 ponttal magasabban zárt az előző hetinél.
Az összforgalom az előző heti 63,82 milliárd forint után 92,57 milliárd forintra emelkedett, a vezető részvények többsége a Mol kivételével erősödött a héten.
Hétfőn minimális emelkedéssel zárult a kereskedés, kedden már csúcsot döntött az OTP és a BUX is, ami csütörtökön és pénteken is megismétlődött.
Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, hogy a vezető részvények a Mol kivételével kedvező gyorsjelentéseket tettek közzé. Az OTP második negyedévi konszolidált, korrigált adózás utáni eredménye 330 milliárd forint volt, ami jóval erősebb, mint az elemzői várakozások átlaga. Az idei évre vonatkozóan továbbra is optimista a management, a lényegét tekintve változatlanul hagyták a korábbi jelentéskor kiadott 2025-ös guidance-t - írták.
A Richter Gedeon erős második negyedéves eredményeket jelentett be, az árbevétel 11 százalékkal 238 milliárd forintra nőtt, amelyet főként a Vraylar készítmény és a nőgyógyászati üzletág kétszámjegyű növekedése hajtott.
A vártnál jobb számokat jelentett a Magyar Telekom. Az inflációs díjkorrekció kivezetése miatt a bevételek ugyan nem változtak érdemben, de az erőteljes költségcsökkenés miatt a várakozásokhoz képest a legtöbb soron 3-4 százalékos pozitív meglepetést jelentett a távközlési vállalat - közölte az Equilor.
Az OTP folytatta a saját részvény vásárlásokat, a hétfői kereskedésben 52 ezer, kedden 47 440, szerdán 10 099, csütörtökön 34 414 darab részvényt vásárolt a társaság.
Céláremelések érkeztek az OTP részvényeire: a JP Morgan 33 500 forintról 33 900 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul felülsúlyozás. A keddi gyorsjelentést követően a Morgan Stanley és az Autonomous Research is megemelte az OTP-re adott 12 havi célárát, az előbbi 32 400 forintról 32 600 forintra, az utóbbi 34 267 forintról 35 132 forintra húzta fel a célárát. Az ajánlások továbbra is felülsúlyozáson, illetve felülteljesítésen maradtak - közölték.
- A héten a Richter árfolyama 0,77 százalékkal emelkedett, a papír 10 480 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 8,4 milliárd forint volt.
- Az OTP 7,41 százalékkal erősödött a héten, pénteken új csúcson, 30 430 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 69 milliárd forintot.
- A Magyar Telekom jegyzése 4,6 százalékkal nőtt, a részvény pénteken 1818 forinton zárt, 4,4 milliárd forintos heti forgalomban.
- A Mol árfolyama 0,79 százalékkal esett, a papír 2998 forinton fejezte be a hetet, 7,19 milliárd forintos forgalom mellett.
A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9161,41 ponton zárt, 73,75 ponttal, 0,81 százalékkal magasabban az előző hetinél.
Svájcot, Belgiumot előzi a kanyarban Lengyelország: már a G20-ba kacsintgatnak, ez nagyot fog szólni
Lengyelország gazdasága jelentős mérföldkőhöz érkezett: az idén a világ 20 legnagyobb gazdasága közé emelkedhet, megelőzve Svájcot.
A magyar háztartások állampapír-állománya júniusban tovább növekedett, miközben a befektetési alapok népszerűsége még jelentősebb volt.
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Magyarország a kevésbé fejlett régiók között kiemelkedő kedvezményezett volt, egyes térségekben a támogatások a GDP több mint 4 százalékát tették ki.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közlése szerint júliusban 12,8 milliárd forintos hiány keletkezett az államháztartásban.
Alig változott péntek reggelre a forint jegyzése a főbb devizákkal szemben az előző nap késő délutáni szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Erősödött kissé a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Hogyan került egyre korábbra a Túlfogyasztás Napja? Mit jelent az ökológiai lábnyom, és mely országok „égetik el” a leggyorsabban a bolygó tartalékait? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 682,26 pontos, 0,67 százalékos csökkenéssel 101 103,82 ponton zárt szerdán.
Itt a kormány bejelentése: ilyen törlesztőrészletekkel indul az Otthon Start Program, módosul a CSOK-rendelet is
Emellett Panyi Miklós ismertette az Otthon Start Program részleteit, itt vannak a törlesztők.
Lefulladt a magyar ipar, a boltokban csak kicsit nő a forgalom: az igazi feketeleves csak most jöhet a gazdaságban?
Két fontos adat is érkezett ma reggel a KSH-tól: míg az ipari termelés tovább csökkent, addig a kiskereskedelmi forgalom határozott növekedést mutatott júniusban.
Meteorológia: az átlagosnál melegebb és kissé szárazabb volt a júliusi hónap Magyarországon.
Növekedett a Richter árbevétele, de nyeresége csökkent – kiderült, mi áll a háttérben.
Karnyújtásnyira van a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX az eddigi történelmi rekord áttörésétől – derül ki az Equilor Befektetési Zrt. friss elemzéséből.
Egyre fájdalmasabban küszködik a magyar ipar: hogy lesz ebből bármilyen gazdasági növekedés 2025-ben?
2025 júniusában az ipari termelés volumene 4,9%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Az ipari kibocsátás 1,2%-kal kisebb volt a 2025. májusinál.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adatai szerint 2025. júniusában 3 százalékkal nőtt a kiskereskedelmi forgalom volumene az előző év azonos időszakához képest.
Megmakacsolta magát a magyar fizetőeszköz: alig mozdult az árfolyam szerda reggelre.
A BUX 840,82 pontos, 0,83 százalékos emelkedéssel, 101 786,08 ponton, eddigi legmagasabb záróárán fejezte be a kereskedést kedden.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
Érdemes már most bevásárolni az iskolakezdésre: néhány trükkel tízezreket spórolhatunk
