Óriási vágta a magyar tőzsdén: iszonyatosat kaszált, aki időben lépett a pénzével

MTI
2025. augusztus 10. 18:25

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1013,36 pontos, 0,98 százalékos emelkedéssel 104 286,14 ponton, új történelmi csúcson zárt pénteken. A héten a BUX 3,75 százalékkal 3767,67 ponttal magasabban zárt az előző hetinél.

Az összforgalom az előző heti 63,82 milliárd forint után 92,57 milliárd forintra emelkedett, a vezető részvények többsége a Mol kivételével erősödött a héten.

Hétfőn minimális emelkedéssel zárult a kereskedés, kedden már csúcsot döntött az OTP és a BUX is, ami csütörtökön és pénteken is megismétlődött.

Az Equilor Befektetési Zrt. heti összefoglalójában kiemelte, hogy a vezető részvények a Mol kivételével kedvező gyorsjelentéseket tettek közzé. Az OTP második negyedévi konszolidált, korrigált adózás utáni eredménye 330 milliárd forint volt, ami jóval erősebb, mint az elemzői várakozások átlaga. Az idei évre vonatkozóan továbbra is optimista a management, a lényegét tekintve változatlanul hagyták a korábbi jelentéskor kiadott 2025-ös guidance-t - írták.

A Richter Gedeon erős második negyedéves eredményeket jelentett be, az árbevétel 11 százalékkal 238 milliárd forintra nőtt, amelyet főként a Vraylar készítmény és a nőgyógyászati üzletág kétszámjegyű növekedése hajtott.

A vártnál jobb számokat jelentett a Magyar Telekom. Az inflációs díjkorrekció kivezetése miatt a bevételek ugyan nem változtak érdemben, de az erőteljes költségcsökkenés miatt a várakozásokhoz képest a legtöbb soron 3-4 százalékos pozitív meglepetést jelentett a távközlési vállalat - közölte az Equilor.

Az OTP folytatta a saját részvény vásárlásokat, a hétfői kereskedésben 52 ezer, kedden 47 440, szerdán 10 099, csütörtökön 34 414 darab részvényt vásárolt a társaság.

Céláremelések érkeztek az OTP részvényeire: a JP Morgan 33 500 forintról 33 900 forintra emelte az OTP Bankra vonatkozó, 12 havi célárfolyamát, az ajánlás változatlanul felülsúlyozás. A keddi gyorsjelentést követően a Morgan Stanley és az Autonomous Research is megemelte az OTP-re adott 12 havi célárát, az előbbi 32 400 forintról 32 600 forintra, az utóbbi 34 267 forintról 35 132 forintra húzta fel a célárát. Az ajánlások továbbra is felülsúlyozáson, illetve felülteljesítésen maradtak - közölték.

  • A héten a Richter árfolyama 0,77 százalékkal emelkedett, a papír 10 480 forinton zárt pénteken, heti forgalma több mint 8,4 milliárd forint volt.
  • Az OTP 7,41 százalékkal erősödött a héten, pénteken új csúcson, 30 430 forinton fejezte be a kereskedést, heti forgalma meghaladta a 69 milliárd forintot.
  • A Magyar Telekom jegyzése 4,6 százalékkal nőtt, a részvény pénteken 1818 forinton zárt, 4,4 milliárd forintos heti forgalomban.
  • A Mol árfolyama 0,79 százalékkal esett, a papír 2998 forinton fejezte be a hetet, 7,19 milliárd forintos forgalom mellett.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX pénteken 9161,41 ponton zárt, 73,75 ponttal, 0,81 százalékkal magasabban az előző hetinél.

 
