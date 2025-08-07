2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
Sailboat in sunshine on Lake Balaton, Hungary,Nikon D5000
Utazás

Brutális kánikula csap le Magyarországra: nyoma sem lesz felhőnek, esőnek, meg fogunk főni

Pénzcentrum
2025. augusztus 7. 08:27

Melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunka, a hétvégén már 38 fok is lehet.

Egyre inkább anticiklonális hatások alakítják majd hazánk időjárását, melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunkat és ennek megfelelően csapadékra sincsen túl sok remény: a mezőgazdaságra ismét aszályos időszak vár - írja az Időkép.

Szinte zavartalan lesz a napsütés, a maximumok a hétvégén már igen magasak lesznek,

szombaton 31-36, vasárnap már 32-38 fok is lehet.

Hétfőn érinthet bennünket egy gyenge hidegfront, nagy felfrissülést és csapadékot azonban ettől sem remélhetünk, a jelenlegi számítások szerint legfeljebb északon-északkeleten alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. Keddtől aztán ugyanúgy folytatódik a napos strandidő, aki most megy nyaralni, annak nem kell, hogy túl sok meleg ruhát vagy éppen esernyőt pakolnia a bőröndjébe.
Címlapkép: Getty Images
