Brutális kánikula csap le Magyarországra: nyoma sem lesz felhőnek, esőnek, meg fogunk főni
Melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunka, a hétvégén már 38 fok is lehet.
Egyre inkább anticiklonális hatások alakítják majd hazánk időjárását, melegebb és szárazabb légtömegek érik el országunkat és ennek megfelelően csapadékra sincsen túl sok remény: a mezőgazdaságra ismét aszályos időszak vár - írja az Időkép.
Szinte zavartalan lesz a napsütés, a maximumok a hétvégén már igen magasak lesznek,
szombaton 31-36, vasárnap már 32-38 fok is lehet.
Hétfőn érinthet bennünket egy gyenge hidegfront, nagy felfrissülést és csapadékot azonban ettől sem remélhetünk, a jelenlegi számítások szerint legfeljebb északon-északkeleten alakulhat ki egy-egy gyenge futó zápor. Keddtől aztán ugyanúgy folytatódik a napos strandidő, aki most megy nyaralni, annak nem kell, hogy túl sok meleg ruhát vagy éppen esernyőt pakolnia a bőröndjébe.
Lecsapott a versenyhivatal: így szedtek rá rengeteg magyart a szállásfoglalásnál, sok pénzük bánhatta
A nemzeti versenyhatóság gyanúja szerint a piacvezető szállásfoglaló platform félrevezető tájékoztatást adott egyes díjairól.
Strandolással, városnézéssel, valamint gyógyfürdőzéssel és wellnessezéssel töltik legszívesebben belföldi nyaralásukat a magyarok
Elképesztő állítások a Szövetség elnökétől: alkoholista, drogos, jogosítvány nélküli emberek is taxiznak Budapesten
Az Országos Taxis Szövetség elnöke, Metál Zoltán éles kritikával illette a budapesti taxis szektorban zajló visszaéléseket
A nyári hőségben érkező Floris ciklon enyhe fordulatot hozhat az időjárásban:
Kedd délelőttre sikeresen befejezték annak a mozdonynak a beemelését, amely hétfőn siklott ki a Rákosrendező közelében. A helyreállítás még pár napig eltart.
Hétvégén forró időre készülhetünk. Délen helyenként a 36-37 fok is elérhetik a csúcsértékek.
Aki 2025 nyarán az utolsó pillanatban döntene a nyaralásról, annak most igazán jó hírekkel szolgálhatunk
Elindult az M1-es metró teljes megújulásának előkészítése – több megállóval is bővül a vonal.
A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított a Ryanairrel szemben.
A kormány több mint 1,5 milliárd forintos azonnali forrást biztosít a Balaton vízminőségének javítására.
A 2025-ös Sziget Fesztivál hetében látványosan több lengyel, cseh és dán fiatal érkezik Budapestre, mint tavaly.
Ma, augusztus 5-én nemzeti ünnepet tartanak Horvátországban, ami nemcsak történelmi jelentőségű, hanem a nyaralók mindennapjait is befolyásolja.
A Booking.com magyarországi működése körül súlyos jogi és adózási aggályok merültek fel.
A hét első felében változékony, de többnyire napos időre számíthatunk: kedden még zavartalan napsütés és gyenge szél várható.
A döntés hátterében elsősorban műszaki problémák és a csökkenő vendégforgalom áll.
Rákosrendezőn öt hétig tartó vágányzár volt a felújítási munkálatok miatt.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
A jövő oktatásának legfontosabb kérdése: kiválthatja az AI a hagyományos tananyagot?
A Tudományos Diákköri Mozgalom már évtizedek óta szerves része a magyar felsőoktatásnak.
