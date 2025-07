Teljes napfogyatkozás 2026: közeledik a következő égi jelenés, innen lesz majd leginkább látható

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A napfogyatkozás egy olyan ritka csillagászati jelenség, amely során a Hold részben vagy teljesen eltakarja a Napot. Magyarországon legutoljára 2025. március 29-én lehetett részleges napfogyatkozást látni, míg a legutolsó teljes napfogyatkozás 1999 nyarán zajlott. A következő teljes napfogyatkozás jelenségre, ami hazánkból is látható, 2081. szeptember 3-ig kell várnunk. Viszont teljes napfogyatkozás 2026-ban is lesz nem olyan távol tőlünk: Izlandon és Spanyolországban is látható lesz a jelenség. Te is szeretnél még 2081 előtt teljes napfogyatkozást látni? Mutatjuk, mikor honnan látható az égi jelenés és milyen óvintézkedéseket érdemes betartani a megfigyelés során.

Címlapkép: Getty Images

