Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. július 15.)

Országos középtávú előrejelzés

2025.07.16: Éjjel északnyugat felől megnövekszik, megvastagszik a felhőzet, így általában erősen felhős, borult idő várható átmeneti szakadozásokkal. Többfelé valószínű eső, zápor, főleg keleten zivatar is. A többnyire északnyugati, északi irányú szél megélénkül, helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében is lehetnek átmenetileg erős, viharos lökések. A minimum-hőmérséklet 15, 22 fok között várható. A csúcsérték jellemzően 23 és 28 fok között alakul, de a tartósabban felhős, csapadékos tájakon ennél pár fokkal hűvösebb, míg az Alföldön és Baranya térségében néhány fokkal melegebb is lehet.

2025.07.17: Északnyugat felől egyre nagyobb területen szakadozik, csökken a felhőzet, így a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütés várható. A keleti tájakon ugyanakkor délutánig maradhatnak borult körzetek. Eleinte délen és keleten még többfelé eshet az eső, majd ott is szűnik a tartósabb csapadék. Ezt követően elszórtan - nagyobb eséllyel északon - lehet számítani záporokra, zivatarokra. Az északnyugati, nyugati szél továbbra is élénk, erős lesz, de emellett zivatarokhoz is társulhatnak erős, viharos lökések. A minimum-hőmérséklet 13, 19, a csúcsérték jellemzően 22 és 27 fok között valószínű, de a keleti tartósabban felhős, csapadékos tájakon ennél néhány fokkal hűvösebb lehet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatásra nem kell számítani, azonban az UV-B sugárzás erős, helyenként nagyon erős lesz: ilyenkor rövid idő alatt keletkezhet bőrpír, illetve leégés. Fontos odafigyelni a sugárzás elleni védekezésre világos ruházattal, széles karimájú kalappal, naptejjel. (2025.07.14)

