Fontos KRESZ-változás jön: pont kerül végre a nagy autós-kerékpáros-gyalogos vita végére

Állandó nyári slágertéma a hazai bringázás helyzete. A Pénzcentrum Pénzes Erzsébet, a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség elnöke és szakmai vezetője, valamint Kürti Gábor, a Magyar Kerékpárosklub elnöke segítségével ad áttekintést.

Pénzes Erzsébet szerint vége a jó időknek: míg az elmúlt 5-10 évben a területi operatív programokból sok kerékpárút épült, rengeteget fejlődött az infrastruktúra, a közeljövőben töredék új átadás várható. A források nagyrészt a javításokra, a kerékpározható útvonalak kijelölésére, védett utak kialakításra lesz elég. Többre nincs EU keret és hazai források is minimális mértékben állnak rendelkezésre. Önkormányzati forrásokból is csak kisebb javításokra futja, a fővárosban például Óbudán, a Margit-híd budai hídfőtől északra, ami most nehezen jártható, hepehupás rész, vagy a Balatonkör egyes, szintén veszélyes részein (erre még visszatérünk).

Kürti Gábor azért felsorol néhány kezdeményezést. A Fővárosi Önkormányzat tervezi a budapesti „bringasztrádát”, ami a Nagykörúti – Üllői úti és Váci úti biciklisávokat fogja összekötni. Ezen várhatóan már 2-3 éven belül végitekerhetnek a budapestiek. Az Eurovelo keretében Újpesten, a Népsziget környékén épül az új szakasz. Szintén tervben van a Komárom és Esztergom közötti hiányzó biciklisáv megépítése.

Bringások, figyelem! Fontos változás jön a KRESZ-ben

A Magyar Kerékpárosklub elnöke szerint a közeljövő legfontosabb lépése a KRESZ módosítás lesz, amelynek kerékpáros csomagja számos új jogszabályt, illetve szabálymódosítást tartalmaz. Mint mondja, itt az ideje, hiszen utoljára 2010-ben jött ki módosítás és a most javasolt szabályokat a Klub 8 éve (!) kezdte kidolgozni. Sok új dologra kell majd figyelnie a közlekedőknek. Többek között az alábbi változásokra lehet számítani:

Nagy valószínűséggel bevezetik az elektromos roller szabályozását, amely 25 km alatt kerékpárnak, efölött segédmotornak számít majd.

A jelenleg érvényes „biztonságos” oldaltávolságot a „kötelező legkisebb” oldaltávolság váltja fel, amely útszakasztól függően 1-1,5 méter lesz. Ez azért fontos, mert a „biztonságos” nagyon szubjektív kategória, amit minden esetben az autós dönt el.

A lassan haladó kocsisort is előzheti majd jobbról a bringás.

A zebrán átgurulásnál (ami most sem tiltott) egyértelműen a gyalogosoknak lesz elsőbbsége.

Szintén fontos változás, hogy biciklis túrázók, sportolók mehetnek majd bolyban, egymás mellett is. Ez elsőre veszélyesnek tűnik, de logikus: egy nagy létszámú csoport libasorban nagyon megnehezíti az autóval előzést, pláne kanyargós útszakaszon.

Lakó és pihenőövezetek utcáin 20 kilométer per óra lesz a maximálisan engedélyezett sebesség.

A szülő a kisgyermekével - maximum 10 kilométer per órával - kerekezhet majd a járdán. Ez is furcsának tűnik, de a 12 év alatti gyerek most főútvonalakon csak a járdán, a szülő pedig az úttesten mehet, ami távolról sem gyerek (és szülő) barát megoldás.

A buszsávokat is nagyobb arányban használhatják majd a biciklisek.

Kürti Gábor szerint minderről már zajlania kellene a társadalmi egyeztetésnek ahhoz, hogy jövőre be lehessen vezetni az új szabályokat. Külön kérdés a kerekes ételfutároké. Az ő informálásukkal, szabályozásukkal foglalkozik a Főváros: az angol után más nyelveken is kiadnak tájékoztató brosúrákat számukra. Várhatóan a mostaninál szigorúbbak lesznek a járdán tekeréssel.

Balatonkör: ki lehet tenni a „Megtelt” táblát!

Állandó slágertéma a Balatonkör. Pénzes Erzsébet szerint erre már nyugodtan ki lehet tenni a „Megtelt” táblát. Nem véletlen, hogy a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség több új, kevésbé népszerű, de csodás tájakon át vezető útvonalat ajánl. Ilyen a Felső- Tisza vidék, ahol több mint 300 kilométer van kitáblázva.

Az út kies falvak, szép templomok között vezet az aszfaltos töltéskoronán, kisforgalmú utakon vagy kerékpárutakon. Az ország másik csücskében a Gyula-Békéscsaba-Körösök-völgye túrát érdemes kipróbálni, ami a Wenckheim kerékpárúton is vezet. Szintén ajánlják a dél-zalai dombvidéket, ahol kisforgalmi utakon lehet tekerni.

2025-ben az „Év kerékpárútja” lett a Murakeresztúrról induló és Őrtiloson, Beleznán keresztül ugyanott végződő út, ami a Mura-Dráva mentén vezet keresztül. A Szövetség számos információval segíti a bringásokat. Az érdeklődők ilyeneket találnak a horizontbike.hu vagy a tekerjazoldbe.hu honlapon.

A Balatonkörre visszatérve: a Kerékpárosklub 2025 áprilisában átfogó kérdőíves felmérést végzett a kerékpározók körében a balatoni bringakör állapotáról. A válaszadók elmondása szerint a déli parton viszonylag jó az útminőség, folyamatosan tudnak haladni a kerékpársávokon vagy az alacsony forgalmú közutakon.

Ezzel szemben az északi parton gyakran szűk és rossz minőségű szakaszokkal kell megküzdeniük.

Különösen súlyos kritikák érték a Tihany és Balatonfüred közötti szakaszt, amelyet a legtöbb válaszadó kifejezetten veszélyesnek ítélt meg. Többen hangsúlyozták, hogy ez a rész

teli van kátyúval, gyökérfelnyomódásokkal, keskeny, a Balaton-parti bástyák miatt éles kanyarokat kell tenni az amúgy egyenes szakaszon. Rendkívül veszélyes, nincs kivilágítva, az országúti autók fényszórói pedig elvakítják a kerékpárosokat

- fogalmnaz Kürti Gábor, aki szerint azért is kellene ezt a szakaszt gyorsan megjavítani, mert ősszel épp Balatonfüred ad otthont az Eurovelo konferenciának.

Nincs olyan, hogy bringás, gyalogos, vagy autós „kultúra”!

A szintén évek óta napirenden lévő bringás-autós-gyalogos együttélésről: Pénzes Erzsébet szerint nincs olyan, hogy bringás, gyalogos, vagy autós „kultúra”. Különböző habitusú emberek vannak. Aki gyalogosként vagy autósként nem tartja be a közlekedési szabályokat, az biciklisként sem fogja. Szerencsére az elmúlt években csökken a balesetek száma, de természetesen a nulla lenne a cél.

Kürti Gábor árnyalja a képet: általánosságban javult az autós-biciklis együttélés. Bár a fővárosban és az agglomerációban az elmúlt 10 évben 300 ezerrel nőtt a gépjárművek száma, sok az olyan autós, aki maga is nyeregbe pattan hétvégén. Ezért jobban figyelnek a volán mögött ülők.

A végén adjunk egy jó pontot a MÁV-nak: egy nemzetközi felmérés szerint a kerékpárok vasúti szállításának körülményeiben a magyar államvasutak lett a 3. legjobb a kontinensen! Árnyalja a képet, hogy a járatszám, ár, szállítási kapacitások igen, a késések viszont nem szerepeltek a kérdések között.