Filléres csúcsborok érhetőek el Magyarországon: a szakértő szerint ezért érdemes fogyasztani őket

Itt a nyár, és egy jó esti borozgatást illik a kellő minőséggel megtisztelni. A Művelt Alkoholista blog össze is válogatott 3 remek példányt ezekre az alkalmakra. A kritikus úgy vezeti be ezeket a remekműveket, hogy „sikersztorik szélsőséges évekből.”

A nyári hónapokban ugrásszerűen megnő a borfogyasztás Magyarországon, különösen a könnyű fehérborok és rozék iránti kereslet. A fröccsözés kultúrája évről évre erősödik, és ezzel együtt nő a borkultúra gazdasági súlya is – különösen a balatoni és vidéki borászatok számára. A Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (HNT) adatai szerint a borfogyasztás 20-30%-kal magasabb a nyári hónapokban, mint télen.

A Művelt Alkoholista blog most három bort mutatott be, amely viszonylag jó ára mellett kínál kiváló minőséget.

Az első borral kapcsolatban azt írta: 2024-ről a San Zenone Chianti kapcsolatban azt írta:

„1500 forintért nagyüzemi, híg, rém egyszerű borra számít az ember, ami ritkán több, mint csupán iható. Az Aldi alap chiantija ugyanakkor más dimenzió – egy szép, autentikus kis sangiovese, nálam ház boraként szolgál. Akár egy kadarka: áttetsző, könnyed, piros gyümölcsös és famentes (legalábbis nem érezni rajta), persze más az aromatika, még ha itt most nincs is balzsamecet, sem bőr. Szokatlanul életteli a műfajhoz képest, ropogós fekete cseresznyével, vörös áfonyával az illatban, kiváló egyensúllyal és fajtajelleges, szép, érdes tanninnal a végén" - írja a szerző, hozzátéve: élvezet inni, ezért 5,5 pontot ad erre a borra.

A második példány a Pierre Chanau Castillon Cotes de Bordeaux a 2022-es évből, amely az Auchan saját márkás bora.

„Bordeaux kevésbé pedigrés szögletéből származó vörös, ami ennek (és a kiváló évjáratnak) köszönhetően túlteljesít az árcédulán. Merlot domináns lehet, a borvidékre jellemző elegancia keretein belül bujább, teltebb vonalat visz, a szivardobozos fűszeresség mellett érett szilvás jegyekkel. Telt és húsos, kellemesen széles, meglepően mély zamattal és koncentrációval. Remek, markáns, érett tannin, jó tartás, mindene rendben" - emelte ki hozzá azt is, hogy nem számított ilyen jó borra, így megérdemelte a 6 pontot általa.

A harmadik termék az Eszterbauer tavalyi bora, ami a szerző szerint felülmúlja a 2019-es és a 2023-as évjáratot is. Mint írta: „nyoma nincs benne a tipikus pemetefű cukorkás zöldességnek (nem kár érte), az illat kirobbanó, vibráló, cseresznyés, rebarbarás, áfonyás. Légies, ám igen feszes kóstolva, az élénk savaktól ribizlis karakterű – egy kis kerekedés még ráfér, ugyanakkor a nyári hőségben, behűtve már most is jól működhet." A kritikus 6-6,5 pontot ad erre a kadarkára, megjegyezve, hogy 2200 Ft forintért (Auchan) egyszerűen ajándék.