Kiadták a riasztást: brutális hőség tarolja le Magyarországot, ekkor tetőzhet a forróság

Az országos tisztifőorvos a HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. előrejelzése alapján az ország egész területére vonatkozóan június 24-én (kedd) 00.00 órától június 26. (csütörtök) 24.00 óráig harmadfokú hőségriasztást ad ki. A következő napok tartósan extrém melege fizikai és mentális megterhelést jelenthet mindannyiunk számára. Különösen fontos figyelni a magunk, valamint környezetünk – különösen az idősek, kisgyermekek és házikedvencek – védelmére.

A rendkívül meleg időjárásban fontos ügyelni a folyadék pótlására. A szervezet fokozottan veszít vizet és ásványi anyagokat, ezért hőségben akkor is inni kell, ha nem vagyunk szomjasak. A legjobb választás a csapvíz, de ajánlott a cukormentes gyümölcs- vagy zöldséglé, valamint a langyos tea is. Érdemes kerülni a zsíros, fűszeres ételeket, helyettük könnyű, szezonális alapanyagokból készült fogásokat válasszunk. Az élelmiszerek gyorsabban romlanak, ezért fordítsunk figyelmet a megfelelő hűtésre és tárolásra!

A legmelegebb órákban, általában délelőtt 11 és 15 óra között kerüljük a tűző napot és a megerőltető fizikai tevékenységeket. Ha mégis a szabadban kell tartózkodnunk, viseljünk világos, szellős ruhát, UV-védelemmel ellátott napszemüveget, és használjunk magas faktorszámú napvédő készítményeket, valamint fényvédő ajakápolót is. Fontos, hogy árnyékban tartózkodjunk, és lehetőség szerint naponta legalább két-három órát töltsünk légkondicionált helyiségben. Otthonunkat a hajnali és kora reggeli órákban szellőztessük át, a belső hőmérséklet kereszthuzattal is csökkenthető. A katasztrófavédelem weboldalán megtalálhatóak azok a légkondicionált helyiségek, amelyek bárki számára elérhetők.

A tűzoltókat gyakran riasztják parkoló autóban hagyott gyermekek, kisállatok miatt. Ilyenkor még félárnyékban parkoló, vagy lehúzott ablakú autóban se hagyjunk senkit, mert perceken belül életveszélyessé válhat az autó belső hőmérséklete. Ha járműben hagyott gyermeket, állatot látunk, azonnal hívjuk a 112-es segélyhívószámot!

A vízparti pihenés üdítő lehet a kánikulában, de nagyon fontos, hogy felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe – inkább lassan, fokozatosan hűtsük le magunkat. Az utcai szökőkutak vize nem alkalmas frissítésre, ezért inkább a párakapukat használjuk, vagy hűtsük magunkat vízpermettel, például a csuklónkon vagy a tarkónkon.

Jelenleg nyolc vármegyében van érvényben tűzgyújtási tilalom. Ahol tilalom van érvényben, ott tilos erdőkben és azok kétszáz méteres körzetében tüzet gyújtani, még a kijelölt tűzrakóhelyeken is. A növényzet mindenhol száraz, ezért kerüljük a tűzgyújtást a szabadban. A nagy hőségben a kéményben légdugó alakulhat ki, és szén-monoxid keletkezhet ott, ahol nyílt égésterű vízmelegítő üzemel. Tavaly július 10-én riasztották a tűzoltókat a legtöbbször szén-monoxid miatt, összesen 12 alkalommal. Ekkor harmadfokú hőségriasztás volt érvényben.

A kánikula nemcsak testileg, hanem lelkileg is megviselhet minket. A nagy melegben sokan feszültebbé, türelmetlenebbé válnak, romlik a koncentráció, megnő a reakcióidő. Ezért is kérjük, hogy legyünk megértőbbek és figyelmesebbek a közlekedésben és a mindennapi helyzetekben. A hőségriasztásokkal kapcsolatos friss információk elérhetők a katasztrófavédelem által működtetett, ingyenesen letölthető VÉSZ applikáción keresztül is. Az alkalmazás valós idejű értesítéseket küld a riasztások időtartamáról és fokozatáról, így segít felkészülni az extrém időjárási helyzetekre.