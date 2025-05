Egy pillanat alatt üt be a kánikula Magyarországon: erre kell készülni hétvégén

Vasárnap sokfelé 30 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet - írja az Időkép.

A csütörtöki hidegfrontot követően az időjárás is igazodik a naptárhoz, és egyre melegebb napok jönnek a hét utolsó napjaiban. Európa délnyugati részére betör a kánikula, és ebből a meleg légtömegből hazánk is kapni fog.

Pénteken már sok napsütésre készülhetünk, melyet időnként fátyol- és gomolyfelhők zavarhatnak meg. A nyugati határszélen ugyanakkor erősebben is megnövekedhet a felhőzet, amiből néhol kisebb eső, zápor kialakulhat. Az északi, északnyugati szél veszít erejéből, de még többfelé számíthatunk élénk széllökésekre. A legmelegebb délutáni órákban 20-26 fokot mérhetünk.

Szombaton sok napsütésre számíthatunk, de időnként gomolyfelhők is megjelennek felettünk. Csak elvétve alakulhat ki kisebb zápor. Nem lesz jelentős a légmozgás. Fokozódik a nappali felmelegedés, a legmagasabb hőmérséklet 25 és 30 fok között alakul.

Vasárnap is sok napsütésben lesz részünk, de északnyugaton és az Északi-középhegységben időnként kialakulhatnak futó záporok, zivatarok. A déliesre forduló szél a Dunántúlon megélénkül. Az igazi nyarat idézi majd ez a nap, 26 és 32 fok között alakul a csúcshőmérséklet.

Azt is tudni vélik már, hogy hétfőn is folytatódik a nyári idő, 27-33 fokot mutathatnak a hőmérők a legmelegebb órákban. Viszont már több felhő lesz felettünk, és a magasba törő gomolyfelhőkből elsősorban a Dunántúlon, valamint északon és északkeleten záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Sokfelé lesz élénk a légmozgás, a zivatarok környezetében erős, viharos széllökésekre is számítani kell.