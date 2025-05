Vasárnap reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2025. május 18.)

Vasárnap se maradj le a hírekről! Templomba készülsz, de nem tudod, kell-e esernyő? Elfogyott a zsemlemorzsa, de nem tudod, hol kapod meg akciósan? Lemaradtál a lottósorsolásról? Most minden információt egy helyen megtalálsz! Mutatjuk, mit hoz a vasárnap. 2025. május 18.

Névnap

Erik, Alexandra

Friss hírek

Deviza árfolyam

EUR: 402.93 Ft

CHF: 430.91 Ft

GBP: 479.22 Ft

USD: 360.91 Ft



Ötöslottó

A sorsolás dátuma: 2025. május 17.

Az Ötöslottó nyerőszámai a 20. héten emelkedő számsorrendben a következők:

7, 22, 26, 33, 50

Joker: 256955

Ezen a héten nem volt telitalálat.

5-ös találat: 0 db

4-es találat: 34 db

3-as találat: 2944 db

2-es találat: 79894 db



Befektetés, tőzsde

OTP: 28490 Ft

MOL: 3130 Ft

RICHTER: 10580 Ft



Országos középtávú előrejelzés

2025.05.19: A felhőátvonulásokból főként az ország északkeleti felén többfelé kialakulhat zápor, esetleg zivatar, de emellett több-kevesebb napsütés is valószínű. Délnyugaton kevesebb lehet a felhő, sokat süthet a nap és csapadéknak is kisebb az esélye. Az északnyugati, nyugati szelet továbbra is nagy területen erős, olykor viharos széllökések kísérik. A hajnali 5, 11 fokról délutánra általában 16, 21 fok közé melegszik fel a levegő, de a naposabb délnyugati tájakon ennél pár fokkal melegebb, míg a csapadékosabb északkeleti tájakon hűvösebb lehet az idő.

2025.05.20: Általában sok napsütés valószínű gomolyfelhőkkel, de délnyugaton megnövekszik, majd meg is vastagszik a felhőzet. Átmenetileg csökken a csapadékhajlam, de néhol kialakulhatnak záporok. Az északnyugati szelet helyenként élénk lökések kísérhetik. Hajnalban 3, 12, délután 19, 25 fok között alakul a hőmérséklet.

Budapesti légszennyezettségi előrejelzés

()

Orvosmeteorológiai előrejelzés

Fronthatás nem terheli szervezetünket. (2025.05.17)

Akciók

