Kvíz: Veszélyesebb a magas vérnyomás, mint hinnéd! Erre a 10 kérdésre kevesen felelnek helyesen

A magas vérnyomás – más néven hipertónia – az egyik leggyakoribb, mégis gyakran észrevétlen maradó egészségügyi probléma. Sokan nem is tudják, hogy érintettek, pedig a kezeletlen magas vérnyomás hosszú távon komoly szövődményekhez, például szív- és érrendszeri betegségekhez vezethet! A korai felismerés és a megfelelő életmódbeli változtatások viszont jelentősen csökkenthetik a kockázatokat, életet is menthetnek. Május 17-e a a magas vérnyomás világnapja, mely a betegség veszélyére és megelőzésének kiemelkedő fontosságára hívja fel a figyelmet. Ebből az alkalomból a Pénzcentrum a magas vérnyomásról állított össze kérdéssort: a kvíz segít felmérni, mennyire vagy tisztában a magas vérnyomás okairól, tüneteiről, megelőzéséről és kezeléséről szóló legfontosabb tudnivalókkal. Töltsd ki, teszteld a tudásod, és közben tanulj is hasznos információkat saját egészséged védelmében!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kvíz: Veszélyesebb a magas vérnyomás, mint sokan hinnék! Erre a 10 kérdésre kevesen felelnek helyesen 1/10 kérdés Mi a hipertónia, azaz a magas vérnyomás-betegség? a szívbetegség korai tünete egy krónikus betegség a stressz által kiváltott tünet, mely szívdobogásérzéssel párosul időszakosan magas érték vérnyomásméréskor Következő kérdés 2/10 kérdés Mekkora Hgmm (higanymilliméter) érték feletti, folyamatosan magas vérnyomásérték esetén beszélhetünk magas vérnyomás-betegségről? 140/90 Hgmm 160/100 Hgmm 100/70 Hgmm 120/80 Hgmm Következő kérdés 3/10 kérdés Az alábbiak közül jellemzően melyik nem a magas vérnyomás tünete? szédülés falási rohamok fejfájás fülzúgás Következő kérdés 4/10 kérdés Hány millió ember halálát okozza éves szinten a kezeletlen magas vérnyomás? 20 millió 7 millió 1 millió 33 millió Következő kérdés 5/10 kérdés Milyen életmód tényező nem növeli a magas vérnyomás kialakulásának kockázatát? dohányzás mozgásszegény életmód rendszeres C-vitamin szedés magas sótartalmú étrend Következő kérdés 6/10 kérdés Mekkora az ideális napi sóbevitel a legfrissebb ajánlások szerint? kevesebb, mint 15 g kevesebb, mint 100 g kevesebb, mint 30 g kevesebb, mint 5 g Következő kérdés 7/10 kérdés A tartós magas vérnyomás melyik szervet nem károsítja hosszú távon az alábbiak közül? az agyat a bőrt a szívet a vesét Következő kérdés 8/10 kérdés Egészséges felnőttek számára minimum milyen gyakran ajánlott vérnyomást mérni szűrővizsgálat jeleggel? havonta egyszer hetente egyszer évente egyszer háromévente Következő kérdés 9/10 kérdés Milyen életmódbeli változtatással érhető el akár 20 Hgmm csökkenés is a magas vérnyomásos betegek esetében? túlsúly esetén 10 kg-os testsúlycsökkentés mediterrán étrendre való áttérés alkoholfogyasztás csökkentése rendszeres napi 30 perc mozgás Következő kérdés 10/10 kérdés Melyik növény fogyasztása nem hasznos, hanem inkább káros az alábbiak közül magas vérnyomás esetén? hibiszkusz fokhagyma galagonya édesgyökér Eredmények

Címlapkép: Getty Images

