Nagyon rég nem volt olyan telünk, mint ami most következik: brutál lehűlés csap le az országra

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Komoly lehűlés éri el az országot ezen a héten. Hajnalban több alkalommal is akár -20 fokra is számíthatunk, de napközben is vége az enyhébb téli időjárásnak - írja az időkép.

Hétfőn már túlnyomóan napos időre számíthatunk, csak északon, északnyugaton zavarhatják időnként felhők a napsütést. Csapadék nem várható. Az ország keleti, délkeleti felén többfelé élénk lesz az északi-északkeleti szél. Hajnalban -15, -3, napközben -1, +4 fokot mérhetünk. Kora reggel a fagyzugos északi völgyekben lesz a leghidegebb. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Kedden alapvetően száraz időre készülhetünk, a középső és dunántúli tájak felett lehet több felhő, de hosszabb-rövidebb időre mindenhol kisüt a nap. Fagyos lesz a reggel, -5 és -15 fok közötti értékekre készülhetünk, de az északi-északkeleti határnál még ennél is hidegebb lehet. Napközben 1-5 fok várható. Szerdán alig lesz felhő fölöttünk, csaknem mindenhol zavartalan napsütésnek örvendhetünk. A szél kevés helyen támadhat fel. A reggel nagyon hideg lesz, a fagyzugokban -15 fok alá csökkenhet a hőmérséklet. Napközben 2-6 fokra készülhetünk. Csütörtökön folytatódik a száraz, napos idő. Este nyugat felől kezdhet el megnövekedni a felhőzet. Mérsékelt, a Dunántúlon élénk, néhol erős lehet a keleties szél. A fagyos reggelt követően 3-8 fokig emelkedhet a hőmérséklet. Pénteken nyugat felől megnövekedhet a felhőzet, a hajnal továbbra is erősen fagyos lesz.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK