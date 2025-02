Brutál bírságokra készülhetnek a turisták 2025-ben: egyre több ország tiltja be ezt

Egyre több ország és város dönt úgy, hogy szigorúan korlátozza a dohányzást közterületeken, ezzel védve a nemdohányzókat és csökkentve a környezetszennyezést. Oszaka legutóbbi intézkedése, amely az Expo 2025 előkészületeinek részeként tiltja be a nyilvános dohányzást, csak egy újabb példa a globálisan erősödő szabályozásra. Világszerte komoly bírságokkal sújtják azokat, akik figyelmen kívül hagyják a tilalmakat, miközben az Európai Unió is további szigorításokat tervez.

Az utóbbi években egyre több ország és város hoz szigorúbb intézkedéseket a dohányzás visszaszorítása érdekében, különösen a közterületeken. Most éppen Japán egyik legnagyobb városa, Oszaka csatlakozott ehhez a trendhez: a helyi hatóságok bejelentették, hogy az Expo 2025 világkiállítás előkészületeinek részeként betiltják a dohányzást nyilvános helyeken.

A döntés célja a levegő tisztaságának javítása és a nemdohányzók védelme. A tiltás főként a város forgalmasabb területeit érinti, így például a népszerű turisztikai látványosságokat, sétálóutcákat és parkokat. Bár Japánban eddig is voltak dohányzásra kijelölt helyek, a szabályozás szigorítása egyértelműen jelzi, hogy a városvezetés komolyan veszi a közegészségügyi kérdéseket.

A dohányzás visszaszorítása érdekében egyre több ország és város vezet be szigorú szabályozásokat, amelyek megtiltják a dohányzást a közterületeken. Az intézkedések célja a passzív dohányzás csökkentése, a lakosság egészségének védelme, valamint a környezetszennyezés mérséklése. Az alábbiakban bemutatjuk a legszigorúbb tilalmakat és az ezek megszegéséért kiszabható büntetéseket.

Oszaka és Japán: új szabályok a 2025-ös világkiállítás előtt Japán harmadik legnagyobb városa, Oszaka, 2025-re készülve teljes dohányzási tilalmat vezetett be a közterületeken. A szabályozás kiterjed a hagyományos dohánytermékekre és az elektronikus cigarettákra is. A dohányzási tilalom megsértése esetén akár 20 000 japán jen (kb. 50 000 forint) bírság is kiszabható.

Európa szigorú szabályozásai

Számos európai ország szigorította az utóbbi években a dohányzásra vonatkozó törvényeket.

Spanyolország: Több mint 100 strandon tilos a dohányzás, a szabályok megsértése akár 200 eurós, 80 ezer forintos bírságot is vonhat maga után.

Több mint 100 strandon tilos a dohányzás, a szabályok megsértése akár bírságot is vonhat maga után. Franciaország : 2023 óta tilos a dohányzás a strandokon, parkokban, erdőkben és iskolák környékén. A bírság akár 68 euró, kb 30 ezer forint is lehet.

: 2023 óta tilos a dohányzás a strandokon, parkokban, erdőkben és iskolák környékén. A bírság akár is lehet. Magyarország : 2012 óta tilos a dohányzás zárt légterű közterületeken és közintézményekben, a szabálysértők akár 20 ezer forintos büntetésre is számíthatnak.

: 2012 óta tilos a dohányzás zárt légterű közterületeken és közintézményekben, a szabálysértők akár büntetésre is számíthatnak. Olaszország : Milánóban és más nagyvárosokban szigorú szabályozás érvényes, a bírságok 27 és 275 euró, 11 ezer és 110 ezer forint között mozognak.

: Milánóban és más nagyvárosokban szigorú szabályozás érvényes, a bírságok között mozognak. Görögország: A dohányzási tilalmat már 2010-ben bevezették, de a betartatás vegyes eredményeket mutat. A bírságok 50 és 500 euró között lehetnek, azaz 20 ezer és 200 ezer forint.

Az Európai Unió új iránymutatásai szerint a tagállamoknak további füstmentes zónákat kell kijelölniük, beleértve a vendéglátóhelyek teraszait, munkahelyeket és közlekedési csomópontokat.

Világszerte terjed a közterületi dohányzási tilalom

A világ számos más országában is szigorú dohányzási korlátozásokat vezettek be:

Mexikó: 2023 januárjától az ország teljes területén tilos a dohányzás nyilvános helyeken. A szabályok megszegése 50 és 300 dollár közötti bírságot, sőt akár 36 órás elzárást is eredményezhet.

Szingapúr: A közterületeken kizárólag kijelölt helyeken lehet dohányozni, az első vétségért 200 szingapúri dollár, ismételt esetben akár 1000 szingapúri dolláros büntetés járhat.

Thaiföld: A dohányzás tilos a legtöbb nyilvános strandon, a szabályszegők akár 100 000 thai baht (kb. 3 000 USD) bírságot és egy év börtönt is kaphatnak.

Egyesült Arab Emírségek: A dohányzási tilalom a bevásárlóközpontokra, munkahelyekre és tömegközlekedési csomópontokra is vonatkozik, a bírságok 500 és 3000 dirham között mozognak.

Új-Zéland: A 2008 után születettek soha nem vásárolhatnak dohányterméket, a szabályok megsértése akár 50 000 új-zélandi dolláros bírságot is vonhat maga után.

A közterületi dohányzási tilalmak egyre elterjedtebbé válnak, és a legtöbb ország komoly büntetéseket vezetett be a szabályok megszegése esetére. A turistáknak különösen fontos, hogy tájékozódjanak az adott ország dohányzási előírásairól, mivel a bírságok jelentős terhet róhatnak rájuk. Az intézkedések célja egyértelmű: a dohányzás visszaszorítása és egy egészségesebb, tisztább környezet biztosítása a jövő generációi számára.