Sokkoló hírt kaptak a magyar dohányosok: már a WHO is figyelmeztet, új veszély fenyeget

Folyamatosan csökken a dohányosok aránya a WHO szerint: amíg 2000-ben még minden harmadik ember dohányzott, addig 2022-ben már csak minden ötödik felnőtt tette ugyanezt. Ugyanakkor van még bőven tennivaló a dohányzás visszaszorítása terén.

Jelenleg mintegy 1,25 milliárd dohányos él a világon, ám arányuk folyamatosan csökken: 2022-ben már csak minden ötödik felnőtt dohányzott, szemben mondjuk 2000-rel, amikor még minden harmadik ember tette ugyanezt. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb jelentése kiemeli, hogy a riportbanszereplő 150 ország komoly előrelépést tett a dohányzás visszaszorítása felé, különösen Brazília és Hollandia, mely országokban sikerrel vezették be az MPOWER dohányzás-ellenőrzési intézkedéseket. Ennek hatására Brazília 2010 óta 35 százalékos csökkenést ért el a dohányzás terén, míg Hollandia 30 százalékosat.

"Az elmúlt években komoly előrelépés történt a dohányzás visszaszorítása terén, de nincs idő az önelégültségre. Megdöbbentő ugyanis, hogy a dohányipar milyen messzire hajlandó elmenni, hogy számtalan élet kárára profitot generáljon" - jelentette ki Dr. Ruediger Krech, a WHO Egészségfejlesztési Osztályának igazgatója.

A WHO továbbra támogatja a dohányzás elleni erőteljes fellépés, és a dohányiparral szembeni ellenállást. Adataik szerint a lakossági dohányfogyasztás tekintetében jelenleg a délkelet-ázsiai régió vezet 26,5 százalékkal, de a desztinációt szorosan követi Európa 25,3 százalékkal. Az előrejelzések viszont azt mutatják, hogy ez nem sokáig maradhat így, 2030-ra Európa ugyanis megelőzi majd a többi régiót. A WHO szerint aggasztó, hogy a nők dohányzási aránya Európában több mint kétszerese a globális átlagnak, és a többi régióhoz képest sokkal mérsékeltebben csökken.

Az Egészségügyi Világszervezet megjegyezte, az általános csökkenés ellenére valószínűtlennek tűnik, hogy 2025-re sikerül a globális dohányzást 25 százalék alá csökkenteni. Ennek oka többek között, hogy néhány országban 2010 óta alig történt változás, 6 nemzet esetében - Kongó, Egyiptom, Indonézia, Jordánia, Omán, Moldova - pedig a felhasználási arányok még növekedést is mutattak.

A WHO amúgy sürgeti a világ országait, hogy mindent tegyenek meg a dohányzás visszaszorítása érdekében. Hiszen a STOP és a Global Center for Good Governance in Tobacco Control által kiadott "Global Tobacco Industry Interference Index 2023" is rávilágított, hogy a dohányipar ténykedésével szembeni hatékonyság világszerte csökken.

Felmérések pedig azt mutatják, hogy a 13-15 év közötti gyermekek a legtöbb országban már ennyi idősen fogyasztanak dohány- és nikotintermékeket, ezért az aggasztó tendenciára válaszul a WHO az idei Dohányzásmentes Világnapot a gyermekek iparági manipulációktól való védelmének szentelte.

Mi a helyzet az e-cigarettával?

Egyre több országban kezdik meg a tiltások kiterjesztését az elektromos cigarettára, vape-re és más kapcsolódó termékekre. Magyarországon például a manórúd, vagyis az elf bar tiltott, mely fokozott veszélynek tenné ki a fiatal korosztályt. Hogy tényleg kevésbé károsak-e a manórudak, mint a hagyományos társaik, annak járt utána egy korábbi adásában a Pénzcentrum vlogja, a CashTag: