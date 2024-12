Havazni fog az újév első hetén: ekkortól kell készülni hóra, nem lesz túl szép időnk

Az ország nagy részén borult, ködös idővel ér véget az év, szilveszter napján csak kevéssel 0 Celsius-fok felett alakul a csúcshőmérséklet. Az új év első napjaiban sokfelé felszakadozik a felhőzet és kisüt a nap, de erős lesz a szél - derül ki a HungaroMet Zrt. előrejelzéséből.

Hétfőn a Dunától keletre borult, párás, helyenként ködös idő várható. Már a Dunántúlon is lesznek tartósan ködös, rétegfelhővel borított részek, de még napos tájakra is számítani lehet. A légmozgás gyenge marad, a csúcshőmérséklet a tartósan borult, ködös részeken fagypont körül, a napos tájakon 4 és 8 fok között alakul, ugyanakkor a hegycsúcsokon még ennél is magasabb lehet.

Keddre virradóra a köd és az alacsony szintű rétegfelhőzet terjeszkedik, az év utolsó napján napközben döntően borult, párás, ködös, idő várható, de a Nyugat-Dunántúlon kevésbé felhős, napos tájak is lesznek. A ködös részeken szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A légmozgás mérsékelt marad, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában néhány fokkal fagypont alatt, a maximum nagyrészt kevéssel 0 fok felett alakul.

Újév napján, szerdán egyre nagyobb területen szakadozik fel a felhőzet és süthet ki a nap, de maradhatnak borult, párás tájak is. A borult részeken szitálás, ónos szitálás nem kizárt. A déli, délnyugati szelet több helyen élénk, néhol erős lökések kísérhetik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 5 és 0, a csúcsérték a naposabb tájakon 5 és 11, a borult részeken 5 fok alatt lesz.

Csütörtökön változóan felhős idő várható a legtöbb helyen legalább néhány órás napsütéssel, de északon zártabb, illetve vastagabb lehet a felhőzet és néhol előfordulhat eső. A délnyugati, déli szél nagy területen megerősödik, néhol viharossá fokozódik. A hőmérséklet legalacsonyabb értéke mínusz 3 és plusz 4, legmagasabb 4 és 13 fok között alakul, délnyugaton lesz a legenyhébb az idő.

Pénteken erősen felhős vagy borult lesz az ég, és több helyen várható eső, zápor, az északi részeken kisebb havazás is. A délnyugatiról északnyugatira forduló szelet erős széllökések kísérik. A minimum-hőmérséklet mínusz 2 és plusz 4, a maximum 2 és 10 fok között valószínű, délnyugaton lesz enyhébb az idő.

Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd csökken a felhőzet. Délelőttig többfelé várható eső, zápor, majd ez havas esőbe, havazásba vált át. Az északnyugati szél időnként megerősödik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 3 és plusz 4, a legmagasabb nappali hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul.

Vasárnap változóan felhős idő várható és elszórtan fordulhat elő havas eső, havazás. Az északi szél megélénkül. Hajnalban mínusz 8 és mínusz 2, kora délután mínusz 2 és plusz 4 fok között lesz a hőmérséklet.