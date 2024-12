Így utazhatsz hihetetlenül olcsón télből a nyárba: bárkinek elérhető, már nem úri huncutság

Az elmúlt években robbanásszerűen nőtt a "télből a nyárba" utazások népszerűsége a magyarok körében. A napsütötte tengerpartok és a melegebb éghajlat sokakat vonz a hideg téli hónapokban, miközben a korábban luxusnak számító úti célok mára egyre szélesebb rétegek számára elérhetőek. Az utazási irodák és légitársaságok egyre kedvezőbb ajánlatokkal, rugalmas csomagokkal és bővülő desztinációkkal igyekeznek kiszolgálni az egyre növekvő keresletet, amely nemcsak az utazók számára jelent kikapcsolódást, hanem gazdaságilag is jelentős hatással bír. Cikkünkben bemutatjuk, mely úti célok hódítanak 2024/2025 téli szezonjában, és mennyibe kerülnek a legnépszerűbb ajánlatok.

Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a "télből a nyárba" utazások a magyarok körében. A hideg, szürke hónapokban sokan vágynak a napsütésre, a tengerparti pihenésre és a melegebb éghajlatra. Ezek az utazások korábban inkább a tehetősebb rétegek privilégiumának számítottak, de az utazási szektor globalizációjának, a fapados légitársaságok térnyerésének és a növekvő versenynek köszönhetően ma már egyre szélesebb kör számára elérhetővé váltak.

Ezek a téli nyaralások nemcsak kikapcsolódás szempontjából fontosak, hanem gazdasági hatásuk is jelentős. Az utazási irodák, légitársaságok és turisztikai célpontok számára a téli szezonban is lehetőséget teremtenek bevételeik növelésére. Bár az árak valóban csökkenő tendenciát mutatnak, és az utazások sokszor elérhetőbbé váltak, az is igaz, hogy az egyéni tervezés, az előfoglalási kedvezmények és a last-minute ajánlatok kihasználása szintén nagy szerepet játszik abban, hogy ezek az utak a magyar középosztály számára is vonzó opcióvá váljanak. Körbekérdeztünk, hogy az utazási irodák kínálatában melyek most a legjobb ajánlatok

Kulturális körutazások

Az OTP Travel „a télből-nyárba” utazni vágyóknak, csakúgy mint minden évszakban, a cég profiljának megfelelően, elsősorban hosszabb kulturális körutazásokat kínál egzotikus tájakra. Ugyanakkor jelen vannak kínálatukban közelebbi helyszínekre városlátogatások is.

A foglalások nemhogy elindultak, de az utak jelentős része mára már be is telt. Ha egészen közeli időpontokat, kifejezetten szilvesztert nézzük, akkor Dubai, az Emirátusok az örök kedvencek ebben az időszakban, így most is azok, de a kairói hosszúhétvége is nagyon népszerű. Hosszabb, távolabbi utak esetében januárra-februárra eddig legtöbb foglalás mexikói, guatemalai, thaiföldi és indiai-nepáli útjainkra érkezett. Ezek alapvetően kulturális körutazások, de például Mexikó esetében a körutazást tengerparti üdüléssel kombináltuk, utasaink nagy örömére.

- tájékoztatta a Pénzcentrumot Harangozó Ferenc, marketingkommunikációs vezető.

Egyre korábban foglalunk

A tavalyi téli szezonban újdonságként a magyar piacon bemutatott Omán-Salalah úti célunkat annyira jól fogadta a piac, hogy idén sem maradhatott ki a „télből a nyárba” kínálatunkból. Omán legnagyobb versenyelőnye a többi egzotikus desztinációval szemben, hogy viszonylag rövid, kb. 6 órás repülőúttal, átszállások nélkül lehetünk ott egy olyan desztináción, ahol kristálytiszta a víz, fehér a tengerpart homokja, kellemes nyári időjárás vár minket végig abban az időszakban, amikor itthon a legszürkébb és leghidegebb téli hónapok zajlanak. Magyarországról hasonló adottságú „télből a nyárba” úti célokra általában legalább egy átszállással, jóval hosszabb repülőúton, magasabb költségekkel számolva juthatunk csak el.

- mondta el Bocsák Zsófia, a Kartago Tours cégvezetője. Népszerű úti cél még náluk az Egyesült Arab Emírségek is a téli szezonban. Itt Dubaj egyre inkább egész éves desztinációként pozicionálja magát, és ennek megfelelően már nem csak télen keresik az utasok az ide szervezett utakat, de télen még nagyobb az érdeklődés a legek városa iránt. Mellette évről évre rekordot dönt az érdeklődés Ras Al-Khaimah iránt a téli időszakban. Ez az emírség a természeti adottságaira, a sivatagi és hegyi sportokra, köztük extrém sportokra építve szerez magának egyre nagyobb ismertséget. Itt található például a világ leghosszabb zip-line pályája is. De aki csak a kellemes, nyári időre vágyik az itthoni tél helyett, az is megtalálja a számítását Ras Al-Khaimah szállodáiban, a medence partján.

A top három téli úti célunk mellett folyamatos az érdeklődés utasaik részéről olyan desztinációk iránt is, mint amilyen a

Karib-tenger,

Délkelet-Ázsia és

Maldív-szigetek.

Ezek általában magasabb árkategóriába tartoznak, ennek megfelelően, nem csoportos, hanem egyéni útként tudják megszervezni utasaiknak. Ennek legfőbb előnye, hogy csomagként foglalja le a nyaralást az utas, így olyan esetekben, ha repülőjárata késik, vagy a szállásával történik valami, rábízhatja magát az utazásszervezőre, mert annak a feladata megoldást találni pl. egy járattörlésre, ahol emiatt egyéni szervezésben akár az egyénileg, a repülőtől függetlenül lefoglalt szállásunkat is bukhatnánk.

Anyavállalatunk, a német DERTOUR Csoport tőlünk nyugatabbra, de már a régiónk több országában is hosszú ideje azt látja a statisztikákban, hogy az utasok egy jelentős része egyre korábban foglalja le utazását. Ez a tendencia évek óta erősödik nálunk is. A téli utakat általában már nyáron, a nyaralásokat pedig ősztől lehet foglalni, a főszezonra pedig mindkét esetben nagyon korán betelnek a helyek! Pl. a téli szünet heteire már rég elkelt minden helyünk idén, és a nyári szezonban sem ritkaság, hogy egyes népszerű időszakok és járatok már hónapokkal előbb tele vannak. Ilyen szempontból mi például jelenleg már a 2025-ös nyári szezonnál tartunk, decemberben kezdődtek előfoglalási akcióink a vakációra. Az egzotikus utak iránt érdeklődők pedig most már kifoghatnak last minute ajánlatokat januárra és februárra is, amikor itthon még bőven tart majd a tél.

- tette hozzá Bocsák Zsófia.

Az egzotikus slágerek

A téli szezon egzotikus slágere a korábbi évekhez hasonlóan a Maldív-szigetek, a legnagyobb növekedést pedig Mauritius produkálta a TUI-nál. Ez a két úti cél azért is népszerű, mert mindkettő közvetlen járattal érhető el bécsi indulással az iroda kínálatában, az Austrian Airlines járatain. Szintén kiemelkedő az érdeklődés a Zöld-foki Köztársaságba, ahová teljes charter járatot indítanak a téli szezonban, közvetlenül Bécsből.

A nyárra újabb desztinációkkal, két görög szigettel bővül a TUI kínálata: Krétához és Ciprushoz hasonlóan immár Rodosz és Zakynthos is elérhető lesz budapesti indulásokkal 2025 júniusától; a törökországi Antalya és Izmir pedig egész évben foglalható Budapestről. A nyári termékek február végéig előfoglalási kedvezménnyel foglalhatók, a visszajelzések már most nagyon pozitívak, a legnagyobb érdeklődésre pedig januárban és februárban számítunk.

- mondta el a Pénzcentrumnak Taskár Tamás, a TUI sales managere.

Zanzibár a nyerő

Az Itaka Utazási Iroda által szervezett utazások közül egyértelműen Zanzibár a legnépszerűbb hely, ahova a utazást szervezünk. A további sorrendet az értékesítési statisztikáink szerint az egyiptomi Marsa Alam követi, majd a két Kanári-szigeteki desztináció és Srí Lanka. Utasaink körében egyre népszerűbbek az oldalunkon megtalálható dinamikus csomagajánlatok Ciprusra, Máltára vagy akár az Egyesül Arab Emirátusokba. Ezek az utazások nagyfokú flexibilitást nyújtanak az utazóknak.

- tudtuk meg Csabai Ferenc, Sales & Business Development Directortól.

Omán feljövőben

Idén a korábbi években jellemzőnél több utas választotta a távoli, egzotikus úticélok helyett azokat a közeli, pár óra repüléssel elérhető üdülőhelyeket, ahol tovább tart az enyhe idő: Egyiptom továbbra is minden évszakban a legvonzóbb úticélok egyike: a tavalyi év azonos időszakához képest másfélszeresére növekedett a hideg évszakban a Vörös-tengert választók száma, de a Kanári-szigetek (+69%) iránt is megnövekedett az érdeklődés a 2024/25 téli szezonban - mondta el Nagy Viktória, az Invia marketing managere.

A klasszikus, trópusi üdülőhelyek közül a hideg évszakban ugyanaz a 3 áll a dobogón náluk, mint tavaly, a sorrend azonban megváltozott: Zanzibár idén is megőrizte vezető pozícióját Ománnal szemben, az Emirátusok viszont a tavalyi első helyről a harmadikra csúszott. A karácsonyfát pálmafára cserélő utasok preferenciái is hasonlóak: a Kanári-szigetek (+60%) és Zanzibár (+60%) népszerűsége nőtt a tavalyihoz képest, és míg tavaly elsősorban párok választották ezt az opciót, idén a gyerekes családok is nagyobb számban töltik az ünnepeket a tengerparton. Többségük nyolc-, kilenc- és tíznapos utazást tervez, utóbbi mellett harmadával többen kötelezték el magukat, mint tavaly ilyenkor.

Az első érdeklődéseket a főszezon vége előtt rögzítettük, de ekkor a leendő utasok többsége az információgyűjtési fázisában volt. Ezt követően, már szeptemberben is a tavalyinál több megrendelést rögzítettünk, plusz 6%, majd októberben plusz 41% és novemberben plusz 25% is növekedést regisztráltunk a tavalyi foglalások számához képest. Ami nem változott, hogy a legtöbb megrendelés idén is hétfői napokon fut be az invia ügyfélszolgálatára. A 2024/25 téli utazások értékesítését már 2024 áprilisában megnyitottuk és azóta folyamatosan tart. A 2025-ös nyári előfoglalási akcióink pedig már 2024 szeptember óta elérhető honlapunkon sok népszerű desztinációval és színes, széles, családbarát szálloda kínálattal

- tette hozzá Nagy Viktória.

Kanári-szigetek és Madeira

Mint a Kanári-szigetek és Madeira specialistája elmondhatjuk, hogy ezek desztinációnk egyre népszerűbbek a téli szezonban is. Nagy figyelmet fektetünk arra, hogy az emberek elhiggyék, hogy télen is érdemes ezekre a szigetekre utazni, hiszen meleg napsütéses idő várja őket. A Kanári-szigetek kicsit jobban vonzza az embereket a több homokos part miatt, de Madeira is rendkívül népszerű, hiszen szilveszterkor itt rendezik meg a világ egyik legnagyobb és leghíresebb tüzijáték showját, melyre általában már 1 évvel előre elkelnek a helyek

- tudtuk meg Kovács Pétertől, a Viasale Travel marketing és partnership directorától. Hozzátette, hogy a téli szezon évről évre erősödik és a nyári előfoglalás is megindult már. A téli időszakban azt tapasztalják, hogy kicsit később foglalnak az emberek, míg a nyári előfoglalást jobban kihasználják. A karácsonyi-szilveszteri helyek már teljesen elfogytak, ezek mindig a legnépszerűbb időpontok, de január-februári időszak is rendkívül megindult az utóbbi időszakban.

Konkrét árak 2024-2025

Megnéztünk konkrét árakat is, melyek tartalmazzák a repülőjegyet, szállást és bizonyos esetekben az ellátást is, így különböző igényeknek megfelelhetnek. Érdemes időben foglalni, mert az árak emelkedhetnek a szezon közeledtével.

Maldív-szigetek - Invia

Időpont: 2025. január 20-28.

Ellátás: All inclusive

Ár: 899.000 Ft/fő-től (Repülőjegy és szállás)

Kanári-szigetek, Tenerife - Ibusz

Időpont: 2025. február 5-12.

Ellátás: Félpanzió

Ár: 359.900 Ft/fő-től (Repülőjegy és szállás)

Egyiptom, Hurghada – Utazom.com

Időpont: 2025. január 12-19.

Ellátás: All inclusive

Ár: 319.027 Ft/fő-től (Charter járattal)

Dubai és Bahrein – utazom.com

Időpont: 2024. december 27. – 2025. január 4.

Ellátás: 4 éj Dubai, 4 éj Bahrein, vegyes ellátás

Ár: 1.236.914 Ft/fő-től

Zanzibár - Tensi Holiday

Időpont: 2025. január 15-22.

Ellátás: All inclusive

Ár: 1.199.900 Ft/fő-től

Marokkó, Agadir - Invia

Időpont: 2025. február 1-8.

Ellátás: Reggeli

Ár: 289.000 Ft/fő-től (Repülőjegy és szállás)

Thaiföld, Phuket - IBUSZ

Időpont: 2025. február 12-20.

Ellátás: Reggeli

Ár: 789.000 Ft/fő-től

Málta

Időpont: 2024. december végi indulással

Ellátás: Félpanzió

Ár: 269.000 Ft/fő-től (Repülőjegy és szállás)

Seychelle-szigetek – Tensi Holiday