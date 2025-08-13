2025. augusztus 13. szerda Ipoly
34 °C Budapest
Cardiff, Egyesült Királyság: 2020. június 02: Jaguar Land Rover bemutatóterem. A Jaguar Land Rover Limited egy brit multinacionális autóipari vállalat.
Tömeges autóvisszahívás a népszerű gyártónál: súlyos és veszélyes meghibásodás az ok

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 14:18

Az első felfüggesztésben található alkatrész hibásodott meg, ezért van szükség a visszahívásokra a Jaguar Land Rovereknél - írta a Reuters.

A Jaguar Land Rover több mint 121 500 járművet hív vissza az Egyesült Államokban az első felfüggesztés alkatrészeinek meghibásodása miatt.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) szerdán jelentette be, hogy a Tata Motors tulajdonában lévő Jaguar Land Rover nagyszabású visszahívási akciót indít az USA-ban.

A visszahívás oka az első felfüggesztésben található megrepedt csapágyházak problémája, amely a Range Rover és Range Rover Sport modelleket érinti.
