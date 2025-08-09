2025. augusztus 9. szombat Emőd
35 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Utazási bőrönd a nyitott ajtó mögött a hotel apartmanszobában, szelektív fókuszálás
Utazás

Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni

Pénzcentrum
2025. augusztus 9. 14:04

Az Európai Unió új csomagolási rendelete jelentős átalakulást hoz a fogyasztói termékek piacán, amely fokozatosan korlátozza az egyszer használatos csomagolásokat, és előtérbe helyezi a fenntartható alternatívákat.

Az EU új szabályozása alapjaiban változtatja meg a csomagolási szokásokat, melynek elsődleges célja a hulladékmennyiség csökkentése és a környezetbarát megoldások térnyerése. A rendelet bevezetése ütemezetten történik, ami lehetőséget ad a vállalkozásoknak a fokozatos átállásra - számol be az ujszo.com.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szabályozás első lépcsőfoka 2028-ban lép életbe, amikor bizonyos termékcsoportoknál kötelezővé válik a komposztálhatóság. Ezt követi 2030-ban egy szigorúbb előírás, amely megtiltja a 70 százaléknál alacsonyabb újrahasznosíthatósági mutatóval rendelkező csomagolások forgalmazását. A folyamat végcélja, hogy 2040-re az egy főre jutó csomagolási hulladék mennyisége 15 százalékkal csökkenjen a 2018-as bázisévhez viszonyítva.

Kapcsolódó cikkeink:

A vendéglátóiparban különösen látványos változások várhatók. A szállodákból eltűnhetnek a népszerű mini samponos flakonok, és az egyadagos élelmiszerek korszaka is leáldozóban van. Helyüket átvehetik az újratölthető pumpás adagolók, a csomagolásmentes büfék és az utántölthető élelmiszer-adagolók. A szakértők szerint ezek a rendszerek nemcsak környezetvédelmi szempontból előnyösek, hanem hosszú távon gazdaságosabbak is lehetnek a vállalkozások számára.

"Sokan nem is gondolnák, de egy teafiltert is csak akkor lehet komposztálni, ha még a címkéje és a kötőeleme is lebomlik. Ezek az apró részletek is sokat számítanak" – nyilatkozta Riz Katinka, a Reményi Csomagolástechnika Kft. minőségbiztosítási szakértője, aki hangsúlyozta, hogy a cél nem a kényelem megszüntetése, hanem annak fenntarthatóbb formában történő biztosítása.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A csomagolóipar már most is kínál környezetbarát alternatívákat, mint például újrahasznosított anyagból készült fóliákat, lebomló térkitöltőket és papíralapú futártasakokat. A fogyasztók egyre gyakrabban találkozhatnak egyszerűbb, kevesebb anyagot tartalmazó és megfelelően címkézett csomagolásokkal, ami jelzi az iparág elmozdulását a fenntarthatóbb megoldások irányába.
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szálloda #hotel #európai unió #csomagolás #környezetvédelem #termékek #szállodaipar #környezetbarát

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:04
13:45
13:25
13:04
12:32
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. augusztus 9.
Eljött a fordulópont: tényleg összeomolhat a magyar energiarendszer a nyári hőségben?
2025. augusztus 9.
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
2025. augusztus 8.
Így portyázik a magyar cigi-maffia: hihetetlen, mennyit kaszálnak a feketézők
2025. augusztus 8.
Tízszerezte a pénzét, aki időben lépett: nem vicc, ez az utóbbi 25 év sztárbefektetése, 1075% hozammal
2025. augusztus 9.
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
A közösségi piactér
Temérdek magyar él óriási tévhitben: azt hiszik, olcsón vásárolnak, pedig így sokkal jobban megérné

"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.

Megelégelték a fővárost, a Mátrába költöztek: lesajnált csodakertet próbál megmenteni a fiatal pár

Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?

Csatlakozz Magyarország legnagyobb zöld térképéhez és találd meg a környezetbarát helyeket könnyedén a beeco app segítségével (x)

A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.

Három kiló ruháért másik három kilót kapsz - így forgasd fel a ruhatáradat! (x)

Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.

Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. augusztus 9. szombat
Emőd
32. hét
Ajánlatunk
Utazás legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Az Adria a múlté: egyre több magyar nyaral itt, nem nagyon van jobb ár-érték arányú ország
2
1 hete
Rendkívüli miniszteri bejelentés: küszöbön az ökológiai katasztrófa, menekülnek a régióból
3
2 hete
Túl drága a Balaton? Itt van 10 másik csodálatos magyar tó: olcsóbb, nyugisabb és nincs a világvégén
4
1 hete
Elképesztő új úti célot jelentett be a Wizz Air: szuper árakon csaphatsz le most a jegyekre
5
3 napja
Már szórják a gigabírságokat Horvátországban: egy rossz mozdulat, és 150 ezer forintod bánja!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 13:04
Havi 796 ezres csúcsbérrel vadásszák a magyarokat az Adriánál: szállást, étkezést is biztosítanak
Pénzcentrum  |  2025. augusztus 9. 10:28
Lehangoló jelentés: brutálisan hiányoznak az EU-pénzek Magyarországnak, pedig nagyon rosszul költöttük el őket
Agrárszektor  |  2025. augusztus 9. 13:03
Milliárdok ömlenek a magyar falvakba: így pörgetnék fel a vidéket