Ennyi volt, betiltják rengeteg magyar filléres kedvenceit: ekkortól nem lehet őket kapni

Az Európai Unió új csomagolási rendelete jelentős átalakulást hoz a fogyasztói termékek piacán, amely fokozatosan korlátozza az egyszer használatos csomagolásokat, és előtérbe helyezi a fenntartható alternatívákat.

Az EU új szabályozása alapjaiban változtatja meg a csomagolási szokásokat, melynek elsődleges célja a hulladékmennyiség csökkentése és a környezetbarát megoldások térnyerése. A rendelet bevezetése ütemezetten történik, ami lehetőséget ad a vállalkozásoknak a fokozatos átállásra - számol be az ujszo.com.

A szabályozás első lépcsőfoka 2028-ban lép életbe, amikor bizonyos termékcsoportoknál kötelezővé válik a komposztálhatóság. Ezt követi 2030-ban egy szigorúbb előírás, amely megtiltja a 70 százaléknál alacsonyabb újrahasznosíthatósági mutatóval rendelkező csomagolások forgalmazását. A folyamat végcélja, hogy 2040-re az egy főre jutó csomagolási hulladék mennyisége 15 százalékkal csökkenjen a 2018-as bázisévhez viszonyítva.

A vendéglátóiparban különösen látványos változások várhatók. A szállodákból eltűnhetnek a népszerű mini samponos flakonok, és az egyadagos élelmiszerek korszaka is leáldozóban van. Helyüket átvehetik az újratölthető pumpás adagolók, a csomagolásmentes büfék és az utántölthető élelmiszer-adagolók. A szakértők szerint ezek a rendszerek nemcsak környezetvédelmi szempontból előnyösek, hanem hosszú távon gazdaságosabbak is lehetnek a vállalkozások számára.

"Sokan nem is gondolnák, de egy teafiltert is csak akkor lehet komposztálni, ha még a címkéje és a kötőeleme is lebomlik. Ezek az apró részletek is sokat számítanak" – nyilatkozta Riz Katinka, a Reményi Csomagolástechnika Kft. minőségbiztosítási szakértője, aki hangsúlyozta, hogy a cél nem a kényelem megszüntetése, hanem annak fenntarthatóbb formában történő biztosítása.

A csomagolóipar már most is kínál környezetbarát alternatívákat, mint például újrahasznosított anyagból készült fóliákat, lebomló térkitöltőket és papíralapú futártasakokat. A fogyasztók egyre gyakrabban találkozhatnak egyszerűbb, kevesebb anyagot tartalmazó és megfelelően címkézett csomagolásokkal, ami jelzi az iparág elmozdulását a fenntarthatóbb megoldások irányába.