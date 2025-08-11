Dühöngő utasok a fővárosban: többen jegy és bérlet nélkül maradtak

Hétfőn napközben többen is tapasztalhatták, hogy akadozik a BudapestGO jegyvásárlási funkciója. A zavar azóta elhárult, és újra működik a közösségi közlekedés jegyvásárlási funkciója.

Átmenetileg nem voltak elérhetőek a a digitális jegyek és bérletek a BudapestGO applikációban, valamint az online fizetés is szünetelt.

Ezen időszak alatt nem lehetett kezdeményezni jegy- és bérletvásárlást sem, valamint a korábban megvásárolt jegyeket és bérleteket sem lehetett használni.

A problémát azóta már orvosolták, jelenleg az applikációban az összes funkció zavartalanul működik.

