Tovább súlyosbodhat Magyarország egykori húzóágazatának sorsa: minden egy irányba mutat

Az idei nyárban különösen figyelemre méltó, hogy a tó vize 30 egymást követő napon maradt 24 °C felett.
A magyar mezőgazdaság idei évét is súlyosan érinti az aszály és a csapadékhiány. Ez a hiány országos jelenség, és bár július elején érkezett némi csapadék, az csak átmenetileg enyhítette a helyzetet. A 90 napos csapadékösszeg anomáliája továbbra is komoly, mínusz 4 és mínusz 133 milliméter között mozog.
A HungaroMet július 20-i adatai szerint az 1 méteres talajrétegben 96–178 milliméterrel kevesebb csapadék van az ilyenkor szokásos sokéves átlaghoz képest. A szakértők szerint a helyzet hosszú távon is aggodalomra ad okot. „A 2022-es évben már megtapasztaltuk, hogy egy szélsőségesen száraz nyár milyen pusztítást okozhat. Akkor a kukoricatermés országosan mindössze 2 – 2,2 millió tonna volt, ami történelmi mélypont.
Idén a jelenlegi becslések 3,5–4,5 millió tonna közötti termésről szólnak, de ha az augusztus–szeptemberi időszakban nem érkezik megfelelő mennyiségű és eloszlású csapadék, ezek a számok tovább romolhatnak. Sajnos nem zárható ki, hogy a 2022-es szint közelébe kerülünk” – mondta Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.
„Ugyanakkor még szót sem ejtettünk az ehhez kapcsolódó toxinkérdésről. Ilyenkor a növények sokkal sérülékenyebbé válnak, immunitásuk romlik, sokkal kitettebbek mindenféle fertőzésnek, ami nagyon komolyan befolyásolja egyébként az adott mennyiség értékesíthetőségének mértékét is. Nemcsak az a fontos, hogy mennyiségben meglegyünk, a minőségben ugyanannyira fontos szempont” – tette hozzá Demeter.
A szakember kiemelte: „A K&H-nál a finanszírozási és tanácsadási programjaink célja, hogy segítsük a gazdákat a vízmegőrzési és talajvédelmi technológiák bevezetésében. Ezért támogatjuk a beruházásokat, amelyek képesek csökkenteni az időjárási kockázatok hatását és növelni a termelés biztonságát.”
Vasárnap megdőlhetett az augusztus 10-i országos és budapesti melegrekord a HungaroMet előzetes mérései szerint.
A jövő héten folytatódik a kánikula, a hét második felében a legmelegebb órákban akár 39 fokot is mérhetünk.
A Balaton vízszintje jelenleg 81 centiméter, ami jóval alacsonyabb az ilyenkor megszokottnál, és már megközelíti a 2022-es aszályos év értékeit.
Van olyan balatoni település, ahol a víz hőmérséklete már megközelíti a 26 fokot.
Európa több országában szigorú bírságokat vezettek be a turisták helytelen viselkedésének visszaszorítására.
Az Európai Unió új csomagolási rendelete jelentős átalakulást hoz a fogyasztói termékek piacán.
Vasárnaptól ismét országos tűzgyújtási tilalom lép életbe Magyarországon a jelentős nappali felmelegedés és a csapadékhiány miatt.
