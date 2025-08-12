2025. augusztus 12. kedd Klára
Brenthonne, Haute Savoie, Franciaország -2023. szeptember 2. :Kukoricamező aszály és tikkasztó hőség idején.
Tovább súlyosbodhat Magyarország egykori húzóágazatának sorsa: minden egy irányba mutat

Pénzcentrum
2025. augusztus 12. 18:32

A magyar mezőgazdaság idei évét is súlyosan érinti az aszály és a csapadékhiány. Ez a hiány országos jelenség, és bár július elején érkezett némi csapadék, az csak átmenetileg enyhítette a helyzetet. A 90 napos csapadékösszeg anomáliája továbbra is komoly, mínusz 4 és mínusz 133 milliméter között mozog.

 A HungaroMet július 20-i adatai szerint az 1 méteres talajrétegben 96–178 milliméterrel kevesebb csapadék van az ilyenkor szokásos sokéves átlaghoz képest. A szakértők szerint a helyzet hosszú távon is aggodalomra ad okot. „A 2022-es évben már megtapasztaltuk, hogy egy szélsőségesen száraz nyár milyen pusztítást okozhat. Akkor a kukoricatermés országosan mindössze 2 – 2,2 millió tonna volt, ami történelmi mélypont.

Idén a jelenlegi becslések 3,5–4,5 millió tonna közötti termésről szólnak, de ha az augusztus–szeptemberi időszakban nem érkezik megfelelő mennyiségű és eloszlású csapadék, ezek a számok tovább romolhatnak. Sajnos nem zárható ki, hogy a 2022-es szint közelébe kerülünk” – mondta Demeter Zoltán, a K&H agrárüzletágának vezetője.

„Ugyanakkor még szót sem ejtettünk az ehhez kapcsolódó toxinkérdésről. Ilyenkor a növények sokkal sérülékenyebbé válnak, immunitásuk romlik, sokkal kitettebbek mindenféle fertőzésnek, ami nagyon komolyan befolyásolja egyébként az adott mennyiség értékesíthetőségének mértékét is. Nemcsak az a fontos, hogy mennyiségben meglegyünk, a minőségben ugyanannyira fontos szempont” – tette hozzá Demeter.

A szakember kiemelte: „A K&H-nál a finanszírozási és tanácsadási programjaink célja, hogy segítsük a gazdákat a vízmegőrzési és talajvédelmi technológiák bevezetésében. Ezért támogatjuk a beruházásokat, amelyek képesek csökkenteni az időjárási kockázatok hatását és növelni a termelés biztonságát.”
Címlapkép: Getty Images
#K&H #időjárás #kánikula #nyár #hőség #kutatás #hőhullám

