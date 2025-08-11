Majdnem 2000 négyzetméteren tombolt a tűz a fővárosban

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság hétfőn délután közölte, hogy kigyulladt egy körülbelül 1800 négyzetméteres csarnoképület a Rákospalotai határúton.

A Rákospalotai határúton lévő üzemben karnisok összeszerelésével, tárolásával foglalkoznak, a csarnok egybefüggő légterű, a tűz nagyjából 1200-1500 négyzetmétert érintett.

Tizennyolc fővárosi hivatásos tűzoltóegység és több önkéntes egység a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával több irányból, hat vízsugárral eloltotta a lángokat. Az épületből kivittek egy szén-dioxid-palackot is.

A tűzoltók kitörték a csarnok ablakainak üvegét , hogy át tudják szellőztetni az üzemet. A katasztrófavédelmi mobil labor vizsgálta a környék levegőjének összetételét, káros anyag veszélyes koncentrációját nem mutatták ki.