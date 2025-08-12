Hamarosan megnyílik Budapest vadiúj szabadstrandja: ide özönlenek majd a magyarok

Új dunai fürdőhely gazdagítja Budapest nyári kínálatát: augusztus 12-én nyitja meg kapuit az Árasztó-part szabadstrand, ahol a fővárosiak és a turisták is megmártózhatnak a Duna vizében.

Hosszú előkészítő munka eredményeként idén nyáron újabb helyszínen élvezhetik a fürdőzést a budapestiek. A főváros kezdeményezésére, a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH), Újbuda Önkormányzata és a VALYO Egyesület összefogásával jött létre a Duna-fürdő Árasztó-part szabadstrand – írja a termalonline.hu.

A megnyitót augusztus 12-re tervezik, de a strand üzemkezdése a délelőtti vízirendészeti szemle eredményétől függ. Amennyiben mindent rendben találnak, a kapuk délben nyílnak. A XI. kerületi Árasztó-parton található strand könnyen elérhető a 33-as busszal vagy a gáton futó kerékpárúton, és a fürdőhely lejárója alatt kerékpártároló is várja a látogatókat.

A tervek szerint a szabadstrand 2025. augusztus 12. és 31. között, naponta 10 és 18 óra között tart nyitva, az időjárási, vízállási és vízminőségi viszonyok függvényében.

Címlapfotó: Balogh Zoltán, MTI/MTVA