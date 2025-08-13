Hőségriasztás: 36 fokig izzik az ország szerdán, légmozgás sem nagyon várható

Szerdán felhőtlen, száraz időben lesz részünk, gyenge légmozgással. A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között valószínű, írja a HungaroMet.

Derült vagy felhőtlen, zavartalanul napos, száraz idő várható szerdán. A déli, délkeleti szél helyenként - nagyobb eséllyel Sopron térségében - megélénkül.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 31 és 36 fok között várható. Késő estére általában 18 és 25 fok közé csökken a hőmérséklet.

A hidegre hajlamos helyeken ezeknél hűvösebb, vízpartoknál, belterületeken és a magasabban fekvő helyeken melegebb idő valószínű.