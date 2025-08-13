2025. augusztus 13. szerda Ipoly
On the beach in Dubrovnik, tourists bath in the warm seas of the Adriatic in Dubrovnik, Croatia.
Utazás

Így juthatsz be a legmenőbb adriai strandokra, teljesen ingyen: legális a trükk

Pénzcentrum
2025. augusztus 13. 13:30

Egy törvényre hivatkozva ott merülünk meg a tengerben, ahol csak szeretnénk. Egy magyar tiktoker most elárulta, hogyan lehetséges ez, és ők hogyan maxolták ki saját horvátországi nyaralásukat.

Vélhetően csak nagyon kevesen ismerik aztr a trükköt, amit most egy magyar tiktoker, név szerint Hollósi Jázmin osztott meg a követőivel közösségi oldalán.

Mint Jázmin elmondta, Dubrovnikban voltak nyaralni pár barátnőjével, és egy idő után arra gondoltak, nem szívesen mennének vissza a tömegbe - nem is csoda, Dubrovnik világszerte népszerű a tengerparti nyaralásra vágyók körében.

Jázmin és barátai ezután azt fedezték fel, hogy a közelükben egy szálloda is van saját partszakasszal, de még sós vizű medencét is kialakítottak. A szállodba partszakaszára nemhogy simán besétáltak, de még a saját zuhanyzót is mosdót is használhatták anélkül, hogy bárki elzavarta volna őket. Hogy ez hogyan lehetséges?

Horvátországban a törvény úgy rendelkezik, hogy a tenger olyan közkincs, amit mindenki szabadon használhat, így egy szálloda sem mondhatja azt a nem náluk nyaralóknak, hogy menjenek máshová, mindenkit be kell engedniük, aki tengerbe vágyik.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Jázmin szerint ezt a trükköt tényleg csak kevesen ismerik még itthon is, pedig sok számolgatástól, meg persze tömegtől kíméljük meg magunkat, ha ezzel tisztában vagyunk.

A nyáron természetesen a Pénzcentrum is bőven foglalkozik a legjobb horvát nyaralóhelyekkel, tengerparti településekkel és a kevésbé ismert, de rendkívül jó partszakaszokkal, ahol nagyon alaposan kipihenhetjük magunkat.

Ezek a legjobb strandok az Isztrián: kristálytiszta víz, sziklás partok, mediterrán idill
Címlapkép: Getty Images
#utazás #szálloda #nyaralás #trükközés #horvátország #magyarország #trükk #tengerpart #legjobb #tenger #tiktok #adriai tenger

