Így juthatsz be a legmenőbb adriai strandokra, teljesen ingyen: legális a trükk

Egy törvényre hivatkozva ott merülünk meg a tengerben, ahol csak szeretnénk. Egy magyar tiktoker most elárulta, hogyan lehetséges ez, és ők hogyan maxolták ki saját horvátországi nyaralásukat.

Vélhetően csak nagyon kevesen ismerik aztr a trükköt, amit most egy magyar tiktoker, név szerint Hollósi Jázmin osztott meg a követőivel közösségi oldalán.

Mint Jázmin elmondta, Dubrovnikban voltak nyaralni pár barátnőjével, és egy idő után arra gondoltak, nem szívesen mennének vissza a tömegbe - nem is csoda, Dubrovnik világszerte népszerű a tengerparti nyaralásra vágyók körében.

Jázmin és barátai ezután azt fedezték fel, hogy a közelükben egy szálloda is van saját partszakasszal, de még sós vizű medencét is kialakítottak. A szállodba partszakaszára nemhogy simán besétáltak, de még a saját zuhanyzót is mosdót is használhatták anélkül, hogy bárki elzavarta volna őket. Hogy ez hogyan lehetséges?

Horvátországban a törvény úgy rendelkezik, hogy a tenger olyan közkincs, amit mindenki szabadon használhat, így egy szálloda sem mondhatja azt a nem náluk nyaralóknak, hogy menjenek máshová, mindenkit be kell engedniük, aki tengerbe vágyik.

Jázmin szerint ezt a trükköt tényleg csak kevesen ismerik még itthon is, pedig sok számolgatástól, meg persze tömegtől kíméljük meg magunkat, ha ezzel tisztában vagyunk.

