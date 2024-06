Itt a MÁV étkezőkocsik 2024-es árlapja: ennyibe kerül a sör, a kávé, a hamburger az Adria felé

Elindultak a MÁV horvát tengerpartot Budapesttel összekötő járatai június 18-án, melyek szeptember 30-ig heti 3 alkalommal közlekednek háló-, fekvőhelyes és étkezőkocsival. A 2022-ben a The Guardian Európa 10 legszebb vasúti vonalon közlekedő járatok közé választott Adria InterCityvel tavaly már közel 14 ezren jutottak el Magyarországról Splitbe. A Pénzcentrum ahogy minden évben, idén is végignézte az étkezőkocsik árlapját, és megvizsgáltuk mennyit drágultak az ételek, italok az elmúlt évek árszabásához képest, valamint összevettük az árakat a Balaton felé közlekedő étkezőkocsikéval. Mutatjuk a kínálatot.

Az Adria IC június 18-tól közlekedik heti három napon, a Keleti pályaudvarról 18:45-kor indul, a Balaton déli partján haladva éri el az országhatárt, majd a Dinári-hegységben a tengerszint felett közel 900 méter magasan fekvő hágók leküzdése után ereszkedik le a tengerpartra, Split központjába 9:49-kor érkezik. A vonat visszafelé Splitből 17:54-kor indul, Budapestre másnap 9:35-re érkezik. Az utasok kényelmét étkezőkocsik is biztosítják.

A Budapest - Siófok – Gyékényes – Knin – Perković – Split útvonalon közlekedő vonatok, akárcsak a Budapest – Székesfehérvár - Siófok - Fonyód – Keszthely útvonalon közlekedő Balaton IC-k étkezőkocsijában hűtött, illetve meleg italokkal, harapnivalókkal, többféle főétellel, desszertekkel és rágcsálnivalókkal várja az utasokat az Utasellátó. Az Adria IC étkezőkocsijaiban a Mastercard, Maestro, Visa, American Express, KCB és Union Pay kártyatípusokat fogadják el a MÁVközlése szerint, a SZÉP-kártyás - OTP, MKB, K&H, MBH SZÉP-kártyás - fizetés csak Magyarország területén lehetséges. A terhelés minden esetben magyar forintban történik. Készpénzes fizetés csak az alábbi táblázatban felsorolt valutákkal, illetve címletekkel lehetséges. A visszaadás forintban vagy euróban történik - írják.

"Az út során folyamatosan nyitva tartó étkezőkocsin meleg vacsorával és reggelivel, valamint széleskörű italválasztékkal várjuk utasainkat Kiváló helyszín lehet késő esti beszélgetésekre az aludni szándékozó utastársak zavarása nélkül. Reggel a tengerhez közeledve reggelihez terített asztalokkal fogadjuk az utazókat. Étlapunkon változatos reggeli-kínálat található" - írta a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának korábbi közleményében.

Az Adria InterCity hálókocsijában utazó utasok a Keleti pályaudvaron igénybe vehetik a Prémium várót is, ahol díjmentesen fogyaszthatnak harapnivalókat és szendvicseket, továbbá üdítőitalokat, valamint a vonat közlekedési ideje alatt idén is kapható lesz a népszerű Adria-koktél is

- írták.

Korábbi cikkünkben végignéztük, hogy a Balaton IC étkezőkocsijának étlapján milyen ételek, italok szerepelnek és mennyibe kerülnek. Azt a következtetést vontuk le, hogy az elmúlt évekre visszatekintve a MÁV Utasellátó étkezőkocsik kínálata kibővült, egyre több a húsmentes, vegán lehetőség is. Feltehetően a kereslet alapján cseréltek le, vagy hoztak be bizonyos termékeket a választékba. Vannak azonban állandó termékek, melyek árváltozásából látszik, hogy az infláció a MÁV büfékocsikat sem kerülte el. Gyűjtésünkből látszott, hogy a tavaly nyári árszint sokat nőtt, néhány kivételtől eltekintve minden étel, ital nagyjából 10-20 százalékkal többe kerül. Leginkább a levesek és a burgerek drágultak.

Azóta a MÁV közzétette az Adria IC-k étkezőkocsijainak étlapját is, mely 2024-ben már sokban különbözik a Balaton felé közlekedők étlapjától. Megnéztük, milyen különbségek adódtak, és mekkora volt a drágulás.

A Balaton IC étkezőkocsijaiban kapható kétféle hot dog, lepények, paprikás csirke galuskával, fél literes kiszerelésű ásványvíz, vagy Coca-Cola és más üdítők, ezek az Adria IC-n nem. Helyette van reggeli hidegtál (2808 Ft), vagy reggelire 2 db vajas croissant, 2 db vaj vagy margarin, 1-1 db dzsem, méz, mogyorókrém (2808 Ft), vegyes sajttál (2535 Ft), vagy paradicsom-mozzarella tál (1755 Ft), hortobágyi palacsinta (2925 Ft), mediterrán csirkeraguleves (1989 Ft), lecsós sertéssült karikaburgonyával (4836 Ft), rántott sertésborda hasábburgonyával vagy rizzsel (4056 Ft), baconbe csavart szűzérmék gombamártással, krokettel (5811 Ft), alaszkai tőkehalfilé tejszínes spárgamártással és zöldséges quinoával (6591 Ft), grillezett camembert áfonyalekvárral, rizzsel (3666 Ft), brownie tejszínhabbal, csokoládéöntettel (1833 Ft), császármorzsa (1950 Ft), illetve többféle desszert, alkoholos ital, és üdítő, ami a Balaton felé nem kapható, bár az itallap nagyrészt hasonló.

Az alábbi táblázatban olyan ételeket válogattunk, melyek mindkét útvonalon közlekedő étkezőkocsiban kaphatók. A tavaly nyár elején még "balatoni" árakon vásárolhattak az utasok az Adria felé is, azóta viszont az árszabás messze különvált. Legkisebb árkülönbség a korsó Soproni, a gulyásleves és a marhapörkölt árában mutatkozik, a legnagyobb különbség százalékosan pedig az instant leves (450 Ft vs. 780 Ft), a cappucino (750 Ft vs. 1209 Ft) és a presszókávé (550 Ft vs. 858 Ft) árában van. A tavalyi árakhoz képest pedig a legnagyobb drágulás a gyümölcsleves, a reggeli virslipár bagettel vagy kenyérrel és az instant leves ára nőtt, több mint duplájára.

Az Adria InterCity kínálata kapcsán is ugyanúgy elmondható, hogy kibővült. A két étlap szétválasztása arra is lehetőséget nyújtott, hogy a választékot belföldi, illetve nemzetközibb ízléshez igazítsák, illetve hogy az árazást is szétválasszák. Azt is érdemes megállapítani, hogy összevetve az árakat a magyar éttermek, vagy a horvát éttermek áraival, nem lehet azt mondani, hogy ezek kifejezetten magasak lennének.

Vonattal az Adriára

A MÁV honlapja szerint az Adria Intercity Budapest-Keletiből 18:45-kor indul kedden, pénteken és vasárnap, Kelenföldön 19:01-kor áll meg, Székesfehérvárra 18:23-kor fut be, a Balaton déli partján haladva éri el az országhatárt. Siófokra 20:27-kor ér, Fonyódon 21:00, Balatonszentgyörgyön 21:18, Nagykanizsán 22:01, Gyékényesen 22:29 időpontokban indul tovább.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 10 millió forintot, 15 éves futamidőre, már 7,21 százalékos THM-el, havi 89 803 forintos törlesztővel fel lehet venni a CIB Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az Erste Banknál 8,04% a THM, a Raiffeisen Banknál 8,09%; az UniCredit Banknál 8,12%, a K&H Banknál 8,31%, akárcsak az OTP Banknál. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Majd Zágrábot elhagyva vág neki a Dinári-hegységnek. Splitbe 9:49-kor érkezik. Visszafelé, Splitből a vonat 17:54-kor indul, másnap 9:35-re érkezik Budapestre. Magyarországon és Horvátországban is több közbenső állomáson is lehetséges a fel- és leszállás.

A családoknak, baráti társaságoknak a fekvőhelyes kocsik 4 vagy 6 ágyas fülkéi biztosítanak kedvező árú, mégis kényelmes és biztonságos alvási lehetőséget. A párokat és a kisebb családokat az 1-3 ágyas hálókocsi-fülkékben különleges, gördülő szállodai szoba élménye várja - írja a MÁV.

Minden utasunkat este ásványvízzel, reggel pedig meleg itallal és reggelivel várjuk. A hálókocsiban utazók többféle reggeli menü közül választhatnak, melyet az étkezőkocsiban is elfogyaszthatnak. Valamennyi fülkénk légkondicionált és konnektorokkal ellátott. A kocsik kísérői a teljes út során gondoskodnak az utasok kényelméről és biztonságáról, és további ételek és italok is vásárolhatók náluk

- tájékoztatnak.

Fekvőhelyes kocsikban 49-101 euró, hálókocsiban 88-288 euró költségtől kezdődően lehet utazni ágyszám és plusz szolgáltatás függvényében. Gyermekjegyek 30-60 euróig válthatók. A menetjegyek az Elvira oldalon, valamint a MÁV-START és a GySEV nemzetközi menetjegyeket árusító pénztáraiban vásárolhatók meg.

Fontos! A MÁV app-on keresztül a vonatra való jegyvásárlás nem lehetséges, de az Elvira felületen felhasználói fiókkal vásárolt jegy az app-on bejelentkezve is bemutatható. Javasolják, hogy interneten vásárolt jegyét nyomtassák is ki az utazáshoz.

A vonaton állatok és kerékpárok nem szállíthatók!

Baráti társaságok, családok számára a fekvőhelyes kocsiban privát fülke foglalását is biztosítjuk. A privát fülkét 2-6 utas veheti igénybe - felnőttek és gyermekek egyaránt. Privát fülke 256 eurótól, különféle árszinteken foglalható.

Azt is érdemes tudni azoknak, akik Horvátországba utaznának nyáron vonattal, hogy az Adria IC mellett a MÁV-START idén is közlekedteti a Retró Istria expresszvonatot , amely Budapest és Koper, illetve Rijeka (Fiume) között közlekedik június 28-tól augusztus 31-ig naponta, mindkét célállomásra ülő-, fekvőhelyes és hálókocsival.