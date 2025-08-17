2025. augusztus 17. vasárnap Jácint
Nő szárító izzadság egy meleg nyári napon
Utazás

Így lettek trópusi éjszakák Magyarországon: most már éjjel sem fog lehűlni az idő

MTI
2025. augusztus 17. 14:15

Megdőlt az országos és fővárosi hajnali melegrekord szombaton - közölte a HungaroMet Zrt. vasárnap a honlapján.

Azt írták: szombaton a fővárosban és több településen is trópusi éjszaka volt, azaz 20 Celsius-fok fölött alakult a minimum-hőmérséklet.

Budapesten a János-hegyi meteorológiai állomáson még a hajnali, leghűvösebb órákban sem csökkent 25,3 fok alá a hőmérséklet, ezzel pedig megdőlt az erre a napra vonatkozó országos és fővárosi hajnali melegrekord.

Hozzátették, hogy a korábbi rekordokat tavaly mérték: az országos rekorder eddig Szeged volt, ott a belterület állomáson aznap 24,5 fokig emelkedett a napi minimum-hőmérséklet, a fővárosi rekorder pedig a budapesti János-hegy, ahol 24,1 fok volt ez az érték tavaly ezen a napon.
