Idősebb pár, bejelentkezés, modern, magas színvonalú nyaraló apartmanba
Utazás

Új építésű nyaralók extrém árai: már a kisebb településeken sem lehet olcsón hozzájutni

Pénzcentrum
2025. augusztus 15. 14:32

A nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, hasonlóan a lakáspiachoz: az éves szintű áremelkedés elérte a 37 százalékot. Az Otthon Centrum adatai szerint a vízparti ingatlanok értéke átlagosan kétszerese a települési árszintnek, sőt egyes új építésű projektek kínálati négyzetméterára már 4 millió forintot is meghaladja.

Az elmúlt fél évben a nyaraló besorolású ingatlanok négyzetméterenként átlagosan 698 ezer forintért cseréltek gazdát, ami 37 százalékos éves növekedést jelent. A kereslet is nőtt: az Otthon Centrum hálózatán keresztül az előző évhez képest 17 százalékkal több nyaralót értékesítettek – tájékoztatott Soóki-Tóth Gábor, a cég elemzési vezetője. Hozzátette, hogy az árakat elsősorban a nyaraló elhelyezkedése és állapota határozza meg: a vízparti és jó állapotú ingatlanok átlag feletti áron kelnek el, míg a távolabbi vagy felújításra szoruló ingatlanok átlag alatti áron.

A Balaton régióban az önálló nyaralók átlagára 762 ezer forint négyzetméterenként, ami 42 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. Kiemelkedően drága a tó keleti medencéje: Balatonakarattyán és Balatonvilágoson a négyzetméterár 1 millió forint felett, Siófokon és Fonyódon 800 ezer forint, míg a nyugati medencében Badacsonytomaj vezet 1,35 millió forinttal. A tó nyugati medencéje és az északi part olcsóbb: Balatonberényben 566 ezer, Balatonfenyvesen 569 ezer, Révfülöpön pedig 525 ezer forint négyzetméterenként.

A balatoni árakat a Velencei-tó közelíti meg, ahol az elmúlt fél évben 645 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, 2,5 százalékkal magasabb az előző év első felénél. A Tisza-tó térsége ezzel szemben kedvezőbb árakat kínál: az átlagos fajlagos ár 340 ezer forint, ami szintén jelentős, 30 százalékos áremelkedést jelent. A nagyobb települések, például Tiszafüred és Abádszalók drágábbak, a kisebb települések olcsóbbak, de a vízparti ingatlanok itt is kétszer annyiba kerülnek, mint a települési átlag.

Az új építésű lakások esetében a négyzetméterárak a használt ingatlanokhoz képest kétszeres-kétszer és félszeres értéket érhetnek el: Siófokon 1,96 millió, Balatonfüreden 2,05 millió forint. A vízparti projektek kínálati négyzetméterára gyakran 4 millió forint felett van, és a kisebb településeken is nehéz olcsón új építésű ingatlant találni. Az átlagár itt is 2 millió forint, míg néhány vízparti projekt esetében a 3 millió forint feletti kínálati ár sem ritka – összegzett Soóki-Tóth Gábor.
Címlapkép: Getty Images
