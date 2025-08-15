Nyár elején módosult az ingatlan-nyilvántartásról szóló jogszabály, ami jelentős könnyítést hozhat a zártkerti ingatlanok tulajdonosainak.
Új építésű nyaralók extrém árai: már a kisebb településeken sem lehet olcsón hozzájutni
A nyaralópiac is lendületet vett az elmúlt fél évben, hasonlóan a lakáspiachoz: az éves szintű áremelkedés elérte a 37 százalékot. Az Otthon Centrum adatai szerint a vízparti ingatlanok értéke átlagosan kétszerese a települési árszintnek, sőt egyes új építésű projektek kínálati négyzetméterára már 4 millió forintot is meghaladja.
Az elmúlt fél évben a nyaraló besorolású ingatlanok négyzetméterenként átlagosan 698 ezer forintért cseréltek gazdát, ami 37 százalékos éves növekedést jelent. A kereslet is nőtt: az Otthon Centrum hálózatán keresztül az előző évhez képest 17 százalékkal több nyaralót értékesítettek – tájékoztatott Soóki-Tóth Gábor, a cég elemzési vezetője. Hozzátette, hogy az árakat elsősorban a nyaraló elhelyezkedése és állapota határozza meg: a vízparti és jó állapotú ingatlanok átlag feletti áron kelnek el, míg a távolabbi vagy felújításra szoruló ingatlanok átlag alatti áron.
A Balaton régióban az önálló nyaralók átlagára 762 ezer forint négyzetméterenként, ami 42 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakához képest. Kiemelkedően drága a tó keleti medencéje: Balatonakarattyán és Balatonvilágoson a négyzetméterár 1 millió forint felett, Siófokon és Fonyódon 800 ezer forint, míg a nyugati medencében Badacsonytomaj vezet 1,35 millió forinttal. A tó nyugati medencéje és az északi part olcsóbb: Balatonberényben 566 ezer, Balatonfenyvesen 569 ezer, Révfülöpön pedig 525 ezer forint négyzetméterenként.
A balatoni árakat a Velencei-tó közelíti meg, ahol az elmúlt fél évben 645 ezer forint volt az átlagos négyzetméterár, 2,5 százalékkal magasabb az előző év első felénél. A Tisza-tó térsége ezzel szemben kedvezőbb árakat kínál: az átlagos fajlagos ár 340 ezer forint, ami szintén jelentős, 30 százalékos áremelkedést jelent. A nagyobb települések, például Tiszafüred és Abádszalók drágábbak, a kisebb települések olcsóbbak, de a vízparti ingatlanok itt is kétszer annyiba kerülnek, mint a települési átlag.
Az új építésű lakások esetében a négyzetméterárak a használt ingatlanokhoz képest kétszeres-kétszer és félszeres értéket érhetnek el: Siófokon 1,96 millió, Balatonfüreden 2,05 millió forint. A vízparti projektek kínálati négyzetméterára gyakran 4 millió forint felett van, és a kisebb településeken is nehéz olcsón új építésű ingatlant találni. Az átlagár itt is 2 millió forint, míg néhány vízparti projekt esetében a 3 millió forint feletti kínálati ár sem ritka – összegzett Soóki-Tóth Gábor.
A hétvégén tetőzik a kánikula, szombaton akár 39 fokos hőség is várható, majd vasárnaptól enyhülés kezdődik. Helyenként záporok, zivatarok is előfordulhatnak.
Péntek reggel 8 órától vasárnap 24 óráig az egész országra kiadták a vörös kódot.
A BKV azt írja, hogy azonnali, teljes flottavizsgálat következik, hogy utánajárjanak az eseteknek, és elkerüljék a személyi sérüléseket.
Az interneten és a közösségi médiában megjelenő utazási ajánlatok növekvő száma mellett azonban egyre gyakrabban fordulnak elő tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok.
Egy nap alatt a harmadik busz gyulladt ki a fővárosban, szerencsére most sem sérült meg senki.
Augusztus 20-án minden eddiginél grandiózusabb tűzijáték és drónshow várja a közönséget a Duna-parton.
Bár egyre több turista vallja magát környezettudatosnak, utazási szokásaikban ez kevésbé tükröződik.
Újabb BKK-busz gyulladt ki, ezúttal a XII. kerületben. Egy nap sem telt el azóta, hogy a belvárosban ugyanez megtörtént.
Augusztus 14-től várhatóan vasárnap délutánig a MÁV-csoport utasai számára díjmentesen vizet biztosítanak a forgalmasabb állomásokon.
A feltárt problémák javítása jelentős pluszmunkát igényel, ezért a déli híd részműszaki átadás-átvétele tervezetten novemberben történhet meg.
A bűnelkövetők még hatékonyabb kiszűrése érdekében a látogatók közé vegyülve civil ruhás nyomozók is dolgoztak.
Bár csak mához egy hétre lesz a nemzeti ünnep, már péntektől egy sor lezárásra, terelésre és korlátozásra kell számítani a fővárosban.
A pályahálózatot újítják fel, így nemsokára több hetes időtartamra lezárják a pályaudvart.
A Pénzcentrum Mészáros Judittal, a Baraka Világjáró Utazási Iroda irodavezetőjével járta körbe az új trendeket, desztinációkat, utazási szokásokat.
A harmadfokú hőségriasztás a legmagasabb figyelmeztetési szint, ekkora hőség már mindenki számára jelentős egészségügyi kockázatot jelent.
Egy magyar tiktoker most elárulta, hogyan lehetséges ez, és ők hogyan maxolták ki saját horvátországi nyaralásukat.
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
