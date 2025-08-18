700 ezer forintot szánnak nyaralásra idén ezek a magyarok: van mit a tejbe aprítani

2025-ben rekordot dönthet a légi utazások száma: minden harmadik magyar repülővel indulna nyaralni, sokan akár 8–10 órás út megtételét is vállalnák. A kézipoggyász pakolása már-már művészet, a biztosítás pedig egyre több utasnak nyújt védelmet a bosszúságok ellen. A felmérések szerint a legidegesítőbb utastársak az ülésrugdosók és a hangoskodók, miközben a fiatalok egyre bátrabban használják a pirotechnikai poggyászhackeket. Jó hír: az Európai Parlament javaslata véget vethet a rejtett kézipoggyászdíjaknak – de addig is érdemes okosan pakolni és biztosítással utazni.

2025-ben minden harmadik honfitársunk tervez repülős nyaralást. A legtöbben európai úti célt választanak, de lenne hajlandóság 8 vagy akár 10 órás repülőút megtételére is – ennyi idő alatt például New Yorkba is el lehet jutni egy átszállással Budapestről. Nem meglepő, hogy a repülős utak a legdrágább nyaralások, melyekre átlagosan 700 ezer forintot szánunk – ez több mint kétszerese az autós vagy buszos utak várható költségének.

A repülőutat tervezők többsége pontosan tudja, hogyan fér el csomagja egy hosszabb pihenés alatt egyetlen kabinbőröndben. A magyar utasok kétharmada kézipoggyásszal vág neki a repülős nyaralásnak – a válaszokból az is kiderült, hogy ezzel legfeljebb öt-hat napos utat tudnak kényelmesen megoldani. A helyszűkét kreatív megoldásokkal kompenzálják: négyötödük már alkalmazott valamilyen „poggyászhacket”.

A legismertebb és a legtöbbek által bevetett praktika a ruhák gurigába tekerése hajtogatás helyett: a válaszadók 28 százaléka ismeri és 18 százaléka használja is ezt a módszert. Ugyancsak népszerű a „beöltözés”, hogy kevesebb holmi kerüljön a bőröndbe. Vannak, akik extra helyet varázsolnak egy nyakpárna telepakolásával vagy kihasználják a duty-free vásárlásnál kapott táskába pakolás lehetőségeit. Érdemes is, hiszen a repülővel utazók fele vásárol valamit a reptéri boltokban.

Ülésrugdosók, hangoskodók és bulizók – ők a legidegesítőbb utastársak

Egy hosszú repülőút során rengeteg apróság tud bosszantóvá válni. A válaszadók közel fele szerint az ülésrugdosók a legzavaróbbak – azok, akik mozgatják az előttük lévő ülést, beletámasztják a térdüket a háttámlába vagy csapkodva hajtják fel a tálcát. A második leggyakoribb panasz a túl hangosan beszélgető utasokra vonatkozik, míg a dobogó harmadik fokán az ittas vagy az utazást bulinak gondoló utastársak szerepelnek. Az utazók negyedét zavarják a síró kisgyerekek – érdekes módon ennél toleránsabbak azokkal, akik lehúzzák a cipőjüket, teljesen elfoglalják a fejük feletti poggyászrekeszt vagy végigromantikázzák az utat.

A biztosítás sokakat megmenthet a bosszúságoktól

A felmérésből az is kiderült, hogy a külföldre készülők kétharmada tervez utasbiztosítást kötni, annál is inkább, mert sokaknak már volt rossz tapasztalata. A válaszadók több mint negyedével történt már valamilyen káreset a külföldi nyaralás alatt, legtöbben a járatkésést vagy járatkimaradást említették. Emellett a fiatalabbak a pénztárca vagy egy értéktárgy ellopását és a poggyász eltűnését emelték még ki.

„A tavalyi nyár a járattörlésektől és késésektől volt hangos, így sokan tisztában vannak vele, hogyan és milyen feltételekkel lehet a légitársaságoktól kártérítést igényelni. Bár legtöbben baleset vagy betegség esetén felmerülő kiadások elkerülése miatt kötnek utasbiztosítást, jó tudni, hogy ezek jelentős járatkésés esetén is segítséget jelenthetnek. Ha például egy ügyfelünk külföldön ragad a gép négy órát meghaladó késése miatt, mi akár 100 ezer forint összeghatárig megtérítjük a várakozás miatti étel-ital fogyasztás költségeit” – mondta Szobonya László, a Groupama Biztosító lakossági nem-életbiztosítás termékmenedzsment vezetője.

Jó hír a kézipoggyásszal utazóknak

Az Európai Parlament közlekedési bizottsága nemrég megszavazott egy javaslatot, amely véget vethet a rejtett kézipoggyászdíjaknak. A tervezet szerint az utasok felár nélkül vihetnek magukkal egy kisebb személyes táskát és egy maximum 7 kilós, 100 cm-es (például 30x30x40-es) kézipoggyászt a repülők fedélzetére. Bár a szabályozás még nem lépett életbe, a változás sokak utazását teheti kényelmesebbé és kiszámíthatóbbá. Addig is érdemes alaposan átböngészni a választott légitársaság poggyászszabályait és okosan pakolni.

„Az OTP Banknál elérhető utasbiztosítás kifejlesztésénél az volt a célunk, hogy olyan terméket hozzunk létre, ami gyorsan elérhető az ügyfelek számára és online meg lehet kötni. Így ma már arra is van lehetőség, hogy egy évre kössenek az ügyfelek utasbiztosítást, amely utazásonként 30 napig érvényes, akár az egész család számára is, akár Európán belül vagy a kontinensen túl tervezik az utazást” – hívta fel a figyelmet Czikora Emese, az OTP Bank bankbiztosítási főosztályvezetője.

A feladott poggyásszal utazóknak érdemes résen lenniük, és az átvételnél figyelni arra, hogy nem rongálódott-e meg csomagjuk. Ha baj történik, fontos még a reptéren igazolást kérni a poggyászkezelő cégtől arról, hogy a bőrönd az utazás során sérült meg. Ha a csomag eltűnik vagy késik, ugyancsak igényelhető kártérítés a legtöbb biztosítónál, így a Groupamánál is. Utazás előtt érdemes átnézni a szolgáltatások listáját és ellenőrizni, hogy mi számít káreseménynek, hogy senkit ne érhessen kellemetlen meglepetés.